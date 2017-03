Port Culinaire No. FORTY-ONE

Aus dem Inhalt: Avantgarde: Jürgen Dollase über Sebastian Frank, Horváth • Algarve – Vila Vita Parc Resort, Hans Neuner • Alpine Winterküche – ein Koch.Campus in Osttirol, Thomas Dorfer, Josef Mühlmann, Hannes Müller, Manuel Ressi, Josef Steffner, Hubert Wallner • Tales of Flavor – AEG Taste Academy Vol. VII, Heiko Antoniewicz • Dinner Cocktail – Bar-Food-Pairing, Roland Rohm, Williams Bar & Kitchen • The Late Summer Universe, Rasmus Kofoed, Geranium • Männerspielzeug – Messer für Profis • Miele Tafelkünstler Volker Hecht, Kochkultur Cottbus • Das neue kulinarische Alphabet. K wie Kapitalismus vs. Kulinarik, Ralf Bos • Ka-Mehl? – Weizenmehl jenseits Type 405, Evert Kornmayer • Colombo – Singapur Vol. II, Myanmar • Gastautoren: Dr. Nikolai Wojtko, Mag. Klaus Buttenhauser

ISBN 978-3-942051-89-7

Jetzt Ihre Port Culinaire Ausgabe bestellen

Das ist übrigens keine Anzeige von Port Culinaire, sondern wir sind begeisterte Fans und die PC ist immer ein MUST HAVE!

0.0