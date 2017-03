Galicien zu Gast in Wien

Nordspanische Spitzenköche zeigen im 57 Restaurant & Lounge ihr Können

„Galician Gourmet Extravaganza„: Erstmals in ihrer dreijährigen Geschichte gastiert die jährlich in Europa stattfindende galicische Foodmesse im April 2017 auch in Wien. Höhepunkt der Veranstaltung sind zwei Menüabende im 57 Restaurant & Lounge im Hotel Meliá Vienna mit vier Top-Köchen aus der nordwestlichen Region Spaniens.

Jakobsweg-Pilgern ist Galicien längst ein Begriff, nun sollen Feinschmecker ihren Spuren folgen: Denn dank der Nähe zum Atlantischen Ozean hat sich die autonome Region im Nordwesten Spaniens mit ihrem Fischreichtum und der hohen Qualität der Schalen- und Krustentiere zumindest landesweit längst einen Namen gemacht. Damit auch Nichtspanier in den Genuss außergewöhnlicher, lokaler Produkte wie Entenmuscheln, „Percebes“ genannt, kommen, touren Galiciens Spitzenköche seit 2015 im Rahmen der B2B-Messe „Galician Gourmet Extravaganza“ durch Europas Hauptstädte. Im April 2017 macht das spanische Foodevent nun erstmals auch in Österreich Halt und hat in der Wiener Dependance der spanischen Hotelgruppe Meliá Hotels International, dem Hotel Meliá Vienna im DC Tower 1, ihren idealen Austragungsort gefunden.

Galicische Gastköche im 57 Restaurant & Lounge

Höhepunkt der kulinarischen Leistungsschau sind zwei öffentlich zugängliche Menüabende im 57 Restaurant & Lounge im obersten Stockwerk des DC Towers 1 in 220 Metern Höhe. Galiciens Spitzenköche Santi Almuiña (Chefkoch im Restaurante Mesón Colón in Lugo), Rafael Centeno (Chefkoch im Restaurante Maruja Limón in Vigo, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern), Benigno Couso (Chefkoch in der Taberna Patouro in Vigo) und Szabina Szabó (Köchin im Restaurante A Faragulla in Chantada) stehen am 4. und 5. April 2017 jeweils gemeinsam in Österreichs höchstgelegener Restaurantküche, um die Gäste von den Vorzügen galicischer Küche zu überzeugen. Für die passende Weinbegleitung mit ausschließlich galicischen Weinen sorgt 57 Restaurant & Lounge Head Sommelier Sebastian Meier.

Das Menü „Delikatessen aus Galizien“

Schwertmuschel mit Seeigel-Mousse

*****

In Zwiebeln geschmorter Tintenfisch

*****

„Fabas de Lourenzá“-Bohnen mit Krebsfleisch

*****

Schinkencappuccino vom keltischen Schwein

*****

Rinderhesse von I.G.P. Ternera Gallega mit Jakobsmuschelsauce

*****

Käsedessert mit roten Beeren

Die Weinbegleitung

Pazo Pegullal 2015 – DO RIas Baixas

*****

Laureatus 2015 – DO RIas Baixas

*****

Anadigna 2015 – DO RIas Baixas

*****

Torgo 2015 – „Desamparado“

*****

Domus 2012 – DO Valdeorras

Galician Gourmet Extravaganza: Menüabende im 57 Restaurant & Lounge

Dienstag, 4. April 2017 & Mittwoch, 5. April 2017, jeweils ab 18:00 Uhr

Von und mit den galizischen Spitzenköchen Santi Almuiña, Rafael Centeno, Benigno Couso und Szabina Szabó. Galizische Weinbegleitung von 57 Restaurant & Lounge Head Sommelier Sebastian Meier.

Preis: EUR 120,- pro Person inklusive 6-Gang-Menü „Delikatessen aus Galizien“ & Weinbegleitung

Reservierungen unter +43-664-889 633 23 oder restaurant57@melia.com

www.57melia.com

0.0