Cocktails, die Gefühle zeigen und klare Standpunkte haben – die Studie „World Class: Future of Cocktails“ zeigt auf, wie und was wir in Zukunft trinken möchten!

Mit Alkohol zu mehr Disziplin? Zugegeben, noch klingt das ziemlich ambitioniert, aber in Zukunft werden Bars ihre Cocktailkarte wohl immer häufiger nicht mehr nach Namen sortieren, sondern stattdessen mit Gefühlen und Werten verknüpfen.

Cocktails

Denn in einer Gesellschaft, die sich zunehmend über Erlebnisse definiert als über Besitz, sollen Drinks vor allem eines sein: emotional. Sei es nun die aufgekratzte Silvesterstimmung, ein gemütlicher Herbstabend oder eben schlichtweg über Farben, Düfte, raffinierte Zutaten, zum Teil sogar über moderne Algorithmen, wird im Glas künftig die gewünschte Stimmung erzeugt.

Emotional Economy heißt der Megatrend und ist ein Ergebnis der aktuellen WORLD CLASS-Studie „The Future of Cocktails“. WORLD CLASS ist eine Initiative des weltweit größten Spirituosenexperten Diageo für eine gehobene Trinkkultur. Gemeinsam mit dem renommierten, britischen Trendforschungsinstitut The Future Laboratory wollten die Experten wissen: Welche Konsequenzen haben Globalisierung und Digitalisierung auf die Barkultur? Was sind die kommenden Trends? Anhand inspirierender Beispiele mit griffigen Zutaten wird in dem 31-seitigen Dokument gesellschaftliche Lebenswirklichkeit in praktische Handlungsempfehlungen übersetzt.

Denn feststeht: Die Cocktail-Kultur boomt. Allein bis 2020 werden 400 Millionen neue Konsumenten erwartet – und zwar weltweit. Längst sind Cocktails nicht mehr nur ein rein europäisches oder amerikanisches Interesse; in den vergangenen fünf Jahren ist der Konsum in Afrika und im Nahen Osten um 26 % gestiegen, in China um 22 % und um 15 % in Asien allgemein.

Weitere, wichtige Trends auf einen Blick: