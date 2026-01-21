Vom 19. Februar bis zum 8. März 2026 findet im Rheingau das 29. Rheingau Gourmet & Wein Festival statt. Zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen sind bereits stark gebucht, für viele Events stehen nur noch wenige Plätze zur Verfügung. Wer sich einen Platz bei den begehrten Dinners, Lunches, Masterclasses oder den legendären Partys sichern möchte, sollte nicht zu lange warten.

Endspurt für Genießer: Rheingau Gourmet & Wein Festival 2026 mit wenigen freien Plätzen

Eltville. Auch im Jahr 2026 vereint das Rheingau Gourmet & Wein Festival die Weltelite der Gastronomie. „Das Interesse am diesjährigen Programm ist groß und auch wir freuen uns auf ein spannendes Festival. Besonders gespannt sind wir auf die kreativen Menüs unserer Spitzenköche und die exklusiven Weinverkostungen“, sagt Johanna Ullrich, General Manager des Festivals. Besonders hochkarätige Veranstaltungen sind bereits vergriffen und nur noch über Wartelistenplätze erhältlich. „Wer dabei sein möchte, sollte schnell sein. Veranstaltungen wie der Hummer-Lunch oder die Welcome- sowie die Farewell-Party sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen“, ergänzt Hans B. Ullrich.

Zum Feiern und Genießen

Zu den Glanzpunkten des Festivals zählen zum einen die Welcome-Party im Kloster Eberbach mit zehn Sterne-Kochstars, 25 Weingütern und einer Live-Band und zum anderen die große Farewell-Party im Kronenschlösschen, bei der internationale Spitzenköche und Live-Bands für einen idealen Ausklang der Veranstaltungsreihe sorgen. Beide Parties bieten eine Kombination aus kulinarischen Erlebnissen und erstklassigen Weinen.

Gourmet-Lunches im Rheingau

Die beliebten Lunch-Veranstaltungen sind nahezu ausgebucht und bieten den Gästen exklusiven Genuss zur Mittagszeit. Der Hummer-Lunch unter der Leitung von Marcus Langer, dem neuen Küchenchef im Kronenschlösschen, gilt als besonders exklusiv: In vier Gängen werden erlesene Meeresfrüchte mit erstklassigen Schaumweinen wie Nyetimber Classic Cuvée, Champagne Pommery und Miraval Sainte Victoire Prestige Cuvée kombiniert.

Weitere Lunches mit Spitzenköchen stehen ebenfalls hoch im Kurs: Beim Carbonara-Soulfood-Lunch mit Francesco Contiero* aus Berlin treffen italienische Klassiker auf kreative Interpretationen, der Sizilien-Lunch mit Pietro D’Agostino* bringt mediterrane Aromen in den Rheingau, und der Lunch mit dem belgischen Sternekoch Kris de Roy* begeistert mit seiner internationalen Handschrift. Beim Franken-Lunch mit Fabian Hofmann* und Patrick Grieshaber* vom Restaurant Kuno 1408 in Würzburg erwarten die Gäste fränkische Küche auf höchstem Niveau, begleitet von erlesenen Weinen renommierter regionaler Winzer. Nicht zuletzt bringt der Österreich-Lunch mit Viktoria Fahringer kulinarische Präzision aus Tirol und der Steiermark auf die Teller.

Gala-Dinner mit Sterneköchen

Die Dinner-Abende mit internationalen Spitzenköchen sind besonders begehrt. Dazu zählen unter anderen die Zwei-Sterne-Dinner von Jarno Eggen**, Christophe Roure**, Paul Stradner** und Cristian Rodriguez**, die ihre Menüs in Begleitung renommierter Weingüter sowie außergewöhnlicher Wein- und Sektauswahlen präsentieren. Ein besonderer Akzent liegt auf dem Dinner von Daniel Schimkowitsch** aus dem Restaurant L.A. Jordan im Ketschauer Hof, der sein Menü gezielt auf die Sekte der besten deutschen Sekthäuser abstimmt. Mit seiner persönlichen Handschrift bringt der österreichische Koch Sascha Kemmerer* alpine Küche auf den Tisch und lässt sich von erlesenen Weinen der Wachau begleiten.

Abgerundet wird die Reihe durch Nathalie Leblond* und Sigi Schelling*, deren originelle Konzepte und klare Stile die Vielfalt der Dinner-Abende unterstreichen.

Mehrere Dinner sind bereits ausgebucht, für andere sind nur noch wenige Tickets verfügbar.

Masterclasses und Tastings

Zum Festivalprogramm gehören außerdem zahlreiche Tastings und Masterclasses, die Einsteiger wie Kenner gleichermaßen ansprechen. Verkostungen wie Super Tuscans, das Riedel Glas Tasting oder ausgewählte Degustationen zu Whisky, Wein und Bier erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch hier gilt: Die Plätze sind limitiert.

Tickets für alle Veranstaltungen können online gebucht oder telefonisch direkt im Kronenschlösschen reserviert werden, die Preise reichen von 38 bis 2.400 Euro.

Weitere Informationen unter www.rheingau-gourmet-festival.de.