Mitten im historischen Zentrum Berlins öffnet sich im Sommer eine kulinarische Welt, die nur wenige kennen: „The Hidden Courtyard“ im Beef Grill Club by Hasir. Der stilvolle Innenhof des TITANIC Gendarmenmarkt Berlin wird in den Sommermonaten zur urbanen Oase für Gäste, die hochwertige Grillkultur erleben möchten.

„The Hidden Courtyard“ im Beef Grill Club by Hasir

Die Sommerkarte vereint die Handschrift des Beef Grill Clubs mit frischen, sommerlichen Akzenten: Dry Aged Steaks, gegrillter Oktopus, Dorade, Salate mit Zitrusnoten und orientalischen Kräutern – alles inspiriert von den Aromen der Levante und Südeuropas. Ergänzt wird das Angebot durch Signature-Gerichte wie das „Summer Family Style“, eine Variation der beliebtesten Steaks und Beilagen zum Teilen ab vier Personen oder das Dry Aged Rinderfilet mit provenzalischer Kräuterkruste. Passend dazu lädt die Atmosphäre ein: mediterrane Pflanzen, helle Naturtöne, urbaner Chic und aufmerksamem Service.

Den Abschluss bilden leichte Desserts wie Zitronen-Basilikum-Parfait, gebackene Feigen mit Honig und Joghurtcreme oder Safran-Panna-Cotta mit Granatapfel. Mediterrane Süße, fein interpretiert.

„Mit ‚The Hidden Courtyard‘ schaffen wir einen Ort, an dem Berliner und Gäste aus aller Welt den Sommer mit allen Sinnen genießen können – stilvoll, entspannt und voller Geschmack“, so René Bütefisch, kulinarischer Leiter der TITANIC Hotels, im Gourmet Report Gespräch. „Unser Ziel war es, die Authentizität der mediterranen Küche mit der Grill-DNA des Beef Grill Clubs zu vereinen – unter freiem Himmel mitten in Berlin.“

Titanic Hotel Gendarmenmarkt

TITANIC Gendarmenmarkt Berlin, Französische Straße 30, 10117 Berlin

Öffnungszeiten „The Hidden Courtyard“: Montag bis Samstag 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr

TITANIC Hotels ist eine familiengeführte Hotelgruppe mit Wurzeln in der Türkei. Die Geschichte begann in den späten 1990er Jahren in Istanbul mit einem kleinen Haus mit 45 Zimmern. Seit der offiziellen Gründung im Jahr 1998 hat sich TITANIC zu einer international etablierten Marke entwickelt. Ein Meilenstein war die Eröffnung des TITANIC Deluxe Lara im Jahr 2003 – ein innovatives All-inclusive-Hotel in Schiffsform, das bis heute das Markenzeichen der Gruppe prägt.

Heute betreibt TITANIC 14 Hotels an renommierten Standorten in der Türkei und in Deutschland. In Berlin ist die Marke mit vier Häusern vertreten: TITANIC Comfort Mitte, TITANIC Gendarmenmarkt Berlin als stilvollem Lifestyle-Hotel, TITANIC Chaussee Berlin und TITANIC Comfort Kurfürstendamm. Ergänzt wird das Markenerlebnis durch den BeFine Sports & Spa Club – mit traditionellem türkischem Hamam – sowie durch kulinarische Highlights wie den Beef Grill Club by Hasir, die Hasir Restaurants, Pascarella und Hasir Burger.

Im Luxussegment setzt TITANIC mit dem 2022 eröffneten Cullinan Belek neue Maßstäbe: ein exklusives Resort an der türkischen Riviera, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Zusätzlich treibt die Gruppe ihre internationale Expansion mit dem ersten Franchise-Hotel in Ägypten weiter voran.