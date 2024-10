TUI’s Top 10 Halloween-Städte 

Die besten und gruseligsten Halloween-Ausflüge von TUI Musement. Schaurige Erlebnisse von ikonischen Horrorfilm-Schauplätzen in Rom bis zu unterirdischen Abenteuern in Paris: die Top 10 Halloween-Städte.

Halloween

Top 10 Halloween-Städte

Halloween steht vor der Tür und TUI präsentiert die angesagtesten europäischen Städte für die schaurigste Nacht des Jahres. Die Top-10-Städte basieren auf dem Google-Suchvolumen*, in denen Reisende Katakomben, Friedhöfe und Verliese erkunden oder den Spuren von Vampiren und Geistern folgen können.

1. London: Die gespenstischen Highlights der englischen Hauptstadt sind ein Muss für Halloween-Fans – ob in die düsteren Kapitel der Stadtgeschichte im London Dungeon eintauchen oder auf den Spuren von Jack the Ripper durch Whitechapel wandern. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel The Tower in London kostet ab 89 Euro pro Person im Doppelzimmer, Tickets für London Dungeon ab 36 Euro.

2. Madrid: Im Warner Bros. Park warten Horror-Labyrinthe, während Abenteuerlustige bei Escape-Spielen in die Zeit der Spanischen Inquisition zurückversetzt werden. Ein Besuch im Liria Palace, der angeblich von der Geistergestalt der Kaiserin Eugénie von Montijo heimgesucht wird, rundet das gruselige Erlebnis ab. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Riu Plaza Espana kostet inklusive Frühstück ab 87 Euro, Warner Bros. Park Tickets ohne Anstehen ab 29,90 Euro.

3. Paris: Neben den Katakomben, in denen über sechs Millionen Skelette lagern, bieten der Louvre und der Palast von Versailles mörderische und mysteriöse Touren an, die den dunklen Seiten dieser ikonischen Orte auf den Grund gehen. Eine Übernachtung im Drei-Sterne-Hotel Best Western Ronceray Opera kostet ab 63 Euro inklusive Frühstück, die Katakombentour mit Zutritt zu geheimen Räumen ab 109 Euro.

4. Amsterdam: Die niederländische Hauptstadt begeistert mit kuriosen und makabren Exponaten im Ripley’s Believe It or Not! Museum sowie erschreckenden Shows im Amsterdam Dungeon – perfekt für Halloween. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Leonardo Royal Amsterdam kostet ab 45 Euro, der Amsterdam Dungeon ab 23,50 Euro.

5. Dublin: Als Geburtsort von Halloween bietet Dublin spannende Geistertouren an. Zu den Highlights zählt die Totengräber-Geistertour, die Reisende zu den gruseligsten Orten der Stadt, wie dem Kilmainham Gaol Gefängnis oder dem Glasnevin Friedhof, bringt. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Riu Plaza The Gresham Dublin kostet ab 60 Euro inklusive Frühstück, die Totengräber-Geistertour mit dem Bus ab 35 Euro.

Zombies

6. Barcelona: Das Gotische Viertel steckt voller Geister Legenden. Besonders zu Halloween verwandelt sich das Poble Espanyol in ein gespenstisches Dorf und im PortAventura erwartet Mutige ein neues Horrorhaus mit dem unheimlichen Kannibalenkönig. Eine Übernachtung im Drei-Sterne Grupotel Gravina kostet ab 62 Euro, die Geister- und Legendentour kostet ab 17 Euro.

7. Mailand: Die Modehauptstadt zeigt sich von ihrer schaurigen Seite: Im Monumental Friedhof faszinieren kunstvolle Gräber, während die Kirche San Bernardino alle Ossa mit Wänden aus Schädeln und Knochen beeindruckt. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Milan Suite kostet ab 60 Euro, die geführte Tour auf dem Monumental Friedhof ab 30 Euro.

8. Edinburgh: Mit seiner düsteren Vergangenheit lockt Edinburgh Besucher in das verfluchte Edinburgh Castle und die unheimlichen South Bridge Vaults, die Schauplatz paranormaler Phänomene und finsterer Geschichten sind. Eine Übernachtung im Prices Street Suites kostet ab 52 Euro, ein Walk in Edinburgh ab 24 Euro.

9. Rom: Rom bietet mehr als nur antike Monumente. Katakomben, die Kapuziner-Krypta und gruselige Filmsets im Cinecittà World laden zu einer schaurigen Entdeckungstour ein. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Marcella Royal kostet ab 54 Euro, Eintrittskarten für Cinecittà World ab 27 Euro.

10. Berlin: Der Berlin Dungeon und die berüchtigte Weiße Frau sorgen in der deutschen Hauptstadt für das ultimative Halloween-Erlebnis. Eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Riu Plaza Berlin kostet ab 67 Euro, Berlin Dungeon mit Führung ab 24 Euro.

Information und Buchung: www.tuimusement.com

Schauerliche Informationen auch via Gourmet Report Newsletter 😉