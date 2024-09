Ein Restaurant erhält einen MICHELIN-Stern, damit sind es jetzt sechs Sternerestaurants in Colorado. Ein neuer Bib Gourmand und vier Sonderauszeichnungen sind hinzugekommen. Insgesamt sind 46 Restaurants und 15 verschiedene Küchen im Michelin Colorado vertreten. Wir haben die komplette Liste.

MICHELIN Colorado



Ein Restaurant, Alma Fonda Fina, wurde in die exklusive Liste der MICHELIN-Sternerestaurants in Nordamerika aufgenommen. Neben einem neuen Sternerestaurant enthält der State Guide einen neuen Bib Gourmand, MAKfam, womit sich die Gesamtzahl der Restaurants auf neun erhöht.

Die gesamte Auswahl, einschließlich der Grünen Sterne und der empfohlenen Restaurants, beläuft sich auf 46 Restaurants, die 15 verschiedene Küchen vertreten.

„Während wir das zweite Jahr des MICHELIN-Führers in Colorado feiern, sehen wir, wie die Leidenschaft und die Dynamik in dieser kulinarischen Gemeinschaft weiter wachsen“, sagte Gwendal Poullennec, der internationale Direktor des MICHELIN-Führers, gegenüber dem Gourmet Report. „Wir freuen uns sehr, Alma Fonda Fina in der Familie der MICHELIN-Sternerestaurants begrüßen zu dürfen. Die berühmt-berüchtigten anonymen

Inspektoren waren auch bestrebt, das wachsende Talent in der lokalen Gemeinschaft zu beleuchten, indem sie eine Handvoll neuer Restaurants in die Auswahl aufnahmen.“

Hier sind die neuen Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants und Bib Gourmands mit den Anmerkungen der jeweiligen Inspektoren:

Ein MICHELIN-Stern neu

Alma Fonda Fina (Denver; mexikanische Küche)

Küchenchef Johnny Curiel hat im Restaurant seiner Familie in Guadalajara angefangen. Nach jahrelanger kulinarischer Erfahrung auf höchstem Niveau greift er die Gerichte und Aromen seiner Kindheit mit Kreativität und feiner Technik wieder auf und liefert Ergebnisse, die sowohl zufriedenstellend als auch köstlich sind. Widerstehen Sie der Versuchung, sich auf ein bestimmtes Gericht zu fixieren, denn die Speisekarte ist voller Schätze: Perfekt knusprig gebratene Schweinebauch-Carnitas ergeben einen brillanten Taco auf einer Sauerteig-Mehltortilla, während die mit Agave geröstete Süßkartoffel mit nussiger Salsa Matcha und luxuriös cremig aufgeschlagenem Requesón eine Offenbarung ist, und lebhafte Meeresfrüchte wie die dünn geschnittene Maine-Tauchermuschel mit Tomatillo und Apfel-Aguachile sind geradezu elektrisch. Zurzeit werden keine Desserts angeboten, es gibt also keinen Grund, extra Platz zu lassen.

Alma Fonda Fina*, Denver, Colorado, USA

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben ein neues Restaurant ermittelt, das mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet wurde. Damit werden Lokale gewürdigt, die sich durch gutes Essen zu einem guten Preis auszeichnen.

MAKfam (Denver; chinesische Küche)

Was als Pop-up in New York City begann, wo sich die Besitzer und das Ehepaar Doris Yuen und Kenneth Wan kennenlernten, und dann zu einem Stand in einer Food Hall in Denver wurde, ist nun endlich ein vollwertiges Restaurant. Der ansprechende, farbenfrohe Raum und die kompakte Speisekarte zeugen von den chinesisch-amerikanischen Wurzeln des Paares, die beide in Einwandererfamilien aufgewachsen sind, die in Restaurants gearbeitet haben. Die frittierten Krabben-Käse-Wontons und die handgeformten Hühner- und Schnittlauch-Potstickers sind von Chinatown-Favoriten und Grundnahrungsmitteln zum Mitnehmen inspiriert und werden mit besonderer Sorgfalt und großem Geschmack zubereitet. Hähnchenflügel mit einer würzigen, prickelnden Málà-Würze sind aus gutem Grund beliebt, und auch die größeren Gerichte wie der vertraute und doch erfindungsreiche gebratene Reis mit Corned Beef oder die würzigen Reiskuchen mit Knoblauchbutter überzeugen.

MICHELIN Special Awards

Neben dem Bib Gourmand und den Sternen vergibt der Guide vier Special Awards:

Michelin-Auszeichnung für außergewöhnliche Cocktails: Jessenia Sanabria, Sweet Basil

Michelin-Sommelier-Auszeichnung: Chris Dunaway, Element 47

Michelin-Preis für herausragenden Service: Allison Anderson, Beckon

Michelin-Auszeichnung für junge Köche/Kulinarik-Profis: Johnny Curiel, Alma Fonda Fina

Hotels

Die Restaurants gehören zur Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, der die außergewöhnlichsten Unterkünfte in Colorado und auf der ganzen Welt vorstellt. Jedes Hotel in der Auswahl wurde von den Experten des MICHELIN-Führers aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt – mit Optionen für jeden Geldbeutel – und kann direkt über die Website des MICHELIN-Führers gebucht werden: https://guide.michelin.com/us/en/hotels-stays/colorado

Der Guide MICHELIN Colorado 2024 im Überblick

1 Sternerestaurants 6 (Grüne Sterne 4 Bib Gourmand 9 Empfohlene Restaurants des Guide MICHELIN Colorado 31 Alle Restaurants der Colorado Ausgabe 46 Styles de cuisine représentés dans la sélection des restaurants Étoilés 3 Styles de cuisine représentés dans la sélection Bib Gourmand 7 Styles de cuisine représentés dans la sélection 15

MICHELIN Colorado 2024 Sternerestaurants

Restaurant Distinction Adresse Alma Fonda Fina (nouveauté) 2556 15th St., Denver 80211 Beckon 2843 Larimer St., Denver 80205 Bosq 312 S. Mill St., Aspen 81611 Brutø 1801 Blake St., Denver 80202 Frasca Food and Wine 1738 Pearl St., Boulder 80302 The Wolf’s Tailor 4058 Tejon St., Denver 80211

Grüne Sterne

Restaurant Distinction Adresse Blackbelly Market 1606 Conestoga St., Boulder 80301 Bramble & Hare 1970 13th St., Boulder 80302 Brutø 1801 Blake St., Denver 80202 The Wolf’s Tailor 4058 Tejon St., Denver 80211

Restaurants BibGourmand des Michelin Colorado 2024

Restaurant Adresse Ash’Kara 2005 W. 33rd Ave., Denver 80211 Basta 3601 Arapahoe Ave., Boulder 80303 The Ginger Pig 4262 Lowell Blvd., Denver, 80211 Glo Noodle House 4450 W. 38th Ave., Denver 80212 Hop Alley 3500 Larimer St., Denver 80205 La Diabla Pozole y Mezcal 2233 Larimer St., Denver 80205 MAKfam (nouveauté) 39 W. 1st Ave., Denver 80223 Mister Oso 3163 Larimer St., Denver 80205 Tavernetta 1889 16th St. Mall, Denver 80202

Empfohlene Restaurants Colorado2024 des Guide MICHELIN

Restaurant Adresse A5 Steakhouse 1600 15th St., Denver, 80202 Barolo Grill 3030 E. 6th Ave., Denver, 80206 Blackbelly Market 1606 Conestoga St., Boulder, 80301 Boulder Dushanbe Tea House 1770 13th St., Boulder, 80302 Bramble & Hare 1970 13th St., Boulder, 80302 Brasserie Brixton (nouveauté) 3701 N. Williams St., Denver 80205 Dio Mio 3264 Larimer St., Denver, 80205 Element 47 675 E. Durant Ave, Aspen, 81611 Fruition 1313 E. 6th Ave., Denver, 80218 Guard and Grace 1801 California St., Denver, 80202 Hey Kiddo 4337 Tennyson St., Denver, 80212 Kawa Ni (nouveauté) 1900 W. 32nd Ave., Denver 80211 Marco’s Coal Fired 2129 Larimer St., Denver, 80205 Mawa’s Kitchen 305 Aspen Airport Business Center, Ste. F, Aspen, 81611 Mercantile Dining and Provision 1701 Wynkoop St., Denver, 80202 Mirabelle 55 Village Rd., Beaver Creek, 81620 Noisette 3254 Navajo St., Denver, 80211 Oak at Fourteenth 1400 Pearl St., Boulder, 80302 Olivia 290 S. Downing St., Denver, 80209 Osaki’s 100 E. Meadow Dr., Vail, 81657 Prospect 330 E. Main St., Aspen, 81611 Q House 3421 E. Colfax Ave., Denver, 80206 Safta 3330 Brighton Blvd., Denver, 80216 Santo 1265 Alpine Ave., Boulder, 80304 Smok 3330 Brighton Blvd. #202, Denver, 80216 Splendido at the Chateau 17 Chateau Lane, Beaver Creek, 81620 Stella’s Cucina 1123 Walnut St., Boulder, 80302 Sweet Basil 193 Gore Creek Dr., Vail, 81657 Temaki Den 3350 Brighton Blvd., Denver, 80216 Wyld 130 Daybreak Ridge Rd. Avon, 81620 Zoe Ma Ma 2010 10th St., Boulder, 80302

