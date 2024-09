Toques d’Or ausgezeichnetes Hotel-Restaurant im Ober-Allgäu. Das Hotel Bergkristall****S, Oberstaufen von der unabhängigen Weltunion Toques d’Or-International als Toques d’Or ausgezeichnetes Hotel-Restaurant ernannt und mit dem Toques d’Or geehrt Engagement um das Kultur-Thema „Kulinarische ehrliche Handwerkskunst mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“.

Hotel Bergkristall in Oberstaufen – gute Küche

Hotel Bergkristall in Oberstaufen

Das Hotel Bergkristall in Oberstaufen wurde als Toques d’Or Hotel-Restaurant ausgezeichnet. Der Initiative Toques d’Or International gehören ausgezeichnete Restaurants, Hotels und Fachbetriebe auf der ganzen Welt in über 130 Ländern an, alle zeichnen sich durch eine qualitative hochwertige Küche und besondere Gastlichkeit aus.Oberstaufen ist ein Markt im bayerischen Landkreis Oberallgäu. Seit 1991 besitzt Oberstaufen die höchste deutsche Stufe der Kurortklassifikation, verzichtet jedoch auf den Ortszusatz „Bad“.

Wer von der Welt-Union Toques d’Or-International ausgezeichnet wurde hat sich verpflichtet die Philosophie von Toques d’Or International dem Gast gegenüber zu versichern. Wer von ihr prämiert wurde, hat sich unter anderem dazu verpflichtet, die Garantie-Urkunde, die Lebensmittel-Charta, den Ehrenkodex und eine Küche ohne künstliche Aroma-und Geschmacksstoffe, ohne chemische Stabilisatoren und ohne Beigabe von industriell vorgefertigten Hilfszutaten zu respektieren. Bei den Lebensmitteln legt der Küchenchef höchsten Wert auf artgerechte Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft. Bei Weinen wird besonders auf eine handwerkliche und biodynamische Herstellung geachtet. Das alles passt zur Philosophie von Toques d’Or International. Als Bollwerk gegen Fast Food 1993 gegründet, setzt sich die Initiative für den Erhalt und Wiederbelebung des kulinarischen Erbes ein.

Nennungen und Auszeichnungen

2024Toques d´Or ausgezeichnetes Hotel-Restaurant

VARTA-Führer 4 Diamanten

Relax Guide Gewinner der Lilie der Herzlichkeit

Tripadvisor Traveller’s Choice Award

HolidayCheck AWARD

Hotel Bergkristall in Oberstaufen Küche

www. bergkristall.de

