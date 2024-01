HolidayCheck Award 2024 – Urlauber haben entschieden: Durch ihre Einschätzungen und Rückmeldungen wurden die besten Hotels ermittelt. 2024 vergibt HolidayCheck bereits zum 19. Mal die HolidayCheck Awards an die bestbewerteten Hotels und Ferienunterkünfte weltweit. Die Top 10 Hotels in Deutschland

Auf Basis von über 752.000 echten Bewertungen können sich insgesamt 680 Hotels aus 32 Ländern über den begehrten Award freuen. Die Awards teilen sich auf in 512 Standard Awards und 168 Gold Awards.

In Deutschland wurden 152 Hotels und Ferienunterkünfte ausgezeichnet, pro Bundesland jeweils maximal 10. Der Urlaub in Deutschland verteilt sich hauptsächlich auf die südlichsten und nördlichsten Bundesländer und so befinden sich hier auch die meisten der mit dem Award prämierten Hotels. Die 10 bestbewerteten Hotels in Deutschland liegen in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein.

Landhaus Meine Auszeit in Bodenmais/Bayern

In einer malerischen, ruhigen Straße und dennoch unweit des Zentrums von Bodenmais gelegen, bietet das Landhaus Meine Auszeit die perfekte Rückzugsmöglichkeit. Egal ob zum Wandern, Mountainbiken oder Skifahren, die kleine Pension ist ein beliebter Ausgangspunkt, um den Kurort und seine Umgebung zu entdecken. Der Skilift Silberberg ist nur 1,5 km entfernt. Zudem erhalten Gäste eine kostenfreie aktivCARD Bayerischer Wald, die den Zugang zu Schwimmbädern, Saunen und vielen weiteren Freizeiteinrichtungen ermöglicht. Für den optimalen Start in den Tag bieten die Gastgeber jeden Morgen ein vielfältiges Frühstücksbuffet, das Qualität und regionale Köstlichkeiten vereint und bei den Gästen besonders gut ankommt. Das Landhaus Meine Auszeit begeistert seine Gäste schon viele Jahre hintereinander und wird deshalb mit dem Gold Award ausgezeichnet.

Bergdorf LiebesGrün in Schmallenberg/Nordrhein-Westfalen

„Raus aus der Hütte, rein in die Natur“. Am Fuße des Rothaarkammes, nahe der Stadt Schmallenberg, liegt das idyllische Bergdorf „LiebesGrün“, ebenfalls prämiert mit dem Gold Award. Zehn einzigartige Premium-Berghütten bieten Raum für bis zu sechs Personen und sorgen mit ihrer hochwertigen Ausstattung aus Naturmaterialien für echte Erholung. Vor allem das regionale Essen, bestehend aus einem vielfältigen Frühstückskorb am Morgen und einem kulinarisch vielfältigen Menü am Abend, begeistert die Gäste. Jede Hütte verfügt über eine eigene Infrarotkabine – perfekt, um sich nach einem Tag in den Bergen so richtig zu entspannen – denn die unmittelbare Nähe zu Liftanlagen, Skihängen, Wanderwegen und Mountainbikerouten macht das Bergdorf zu einem wahren Paradies für AktivurlauberInnen.

Aparthotel Strandhus in Ahlbeck/Mecklenburg-Vorpommern

Das 3-Sterne Superior Aparthotel Strandhus Familie Herrgott liegt nur wenige Gehminuten von der malerischen Ahlbecker Promenade an der Ostsee entfernt. Als Neubau im Stil der historischen Bäderarchitektur errichtet, verbindet dieses Hotel moderne Annehmlichkeiten mit dem Charme vergangener Tage. Die Nähe zum Wahrzeichen der Region, der imposanten Seebrücke, sowie zum Zentrum von Ahlbeck machen das Hotel ideal für alle, die die Schönheit der Ostseeküste entdecken möchten. Wer dabei gerne auf zwei Rädern unterwegs ist, oder an sonnigen Tagen am liebsten am Strand entspannt, kann im Hotel jederzeit Fahrräder und Strandkörbe ausleihen. Das erstklassige Frühstück mit hausgemachten Spezialitäten rundet den Aufenthalt ab.

Hotel Arthus in Aulendorf/Baden-Württemberg

Hinter den Mauern des mit dem Gold Award ausgezeichneten Hotel Arthus in Aulendorf nahe Ravensburg erwartet Groß und Klein eine Reise zurück ins Mittelalter. Während sich die 30 Zimmer mit einer raffinierten Mischung aus Wandmalereien, Symbolen der Ritterzeit und Möbeln im Stil vergangener Epochen präsentieren, sorgen das hoteleigene “Gasthaus zum Rad“ und der eindrucksvolle Ritterkeller für authentische kulinarische Erlebnisse. Nicht nur im Hotel selbst wird Geschichte zum Erlebnis, Gäste können z. B. in der Umgebung das historische Schloss Aulendorf erkunden oder auf den Naturpfaden für Wanderer die Schönheit der Landschaft entdecken. Für alle, die etwas mehr Ruhe suchen, eignet sich ein Besuch in der nahegelegenen Therme.

Wellness- & Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach/Bayern

Das 5-Sterne Wellness- & Sporthotel Jagdhof im Bayerischen Wald liegt zwischen Passau und dem Nationalpark Bayerischer Wald im Herzen von Röhrnbach. Es verfügt über 105 exklusive Zimmer und Suiten, teils mit eigener Kombi-Sauna, überdachtem Whirlpool oder privatem Infinity-Pool. In Bayerns größter Wellness- & Wasserwelt auf 6.500 m² haben Gäste die Möglichkeit, entweder im ganzjährig beheizten, 25 m langen Infinity-Pool, kühl-erfrischend im 750 m² großen Naturbadesee oder wohlig-warm im 35°C Außen-Whirlpool zu schwimmen. Entspannen können die Gäste in einer der zahlreichen Themen-Saunen oder im Beauty-Schlössl mit über 70 individuellen Spa-Anwendungen. Die einzigartige Sport- & Fitnesswelt erstreckt sich auf 1.380 m², die nicht nur Sportlerherzen höherschlagen lässt. Das Hotel wurde mit dem Gold Award ausgezeichnet.

Alm- & Wellnesshotel Alpenhof in Schönau am Königssee in Bayern

Das Alm- & Wellnesshotel Alpenhof bietet eine traumhafte Lage inmitten einer atemberaubenden Gebirgslandschaft. Mit Panoramablick auf Watzmann, Jenner, Grünstein und Hohen Göll ist es eine Oase der Ruhe und der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen und Sehenswürdigkeiten. Die Zimmer im Landhausstil bieten modernen Komfort und Balkone mit Blick auf Wiesen und Wälder. Das kulinarische Angebot reicht von einem umfangreichen Frühstücksbuffet über mehrgängige Menüs bis hin zu einer gut sortierten Weinkarte und Bar. Der beheizte Außenpool, das vielfältige Sauna- und Badeangebot sowie ein Beauty-Salon mit Massagen und Kosmetikanwendungen sorgen für Entspannung. Das Hotel kombiniert auf einzigartige Weise Natur, Komfort und Wellness, bietet eine ideale Umgebung, um die umliegende Landschaft zu genießen und sich gleichzeitig verwöhnen zu lassen.

Landhaus Sponsel-Regus in Heiligenstadt/Bayern

Das Landhaus Sponsel-Regus ist ein idyllisches Vier-Sterne-Hotel in der Fränkischen Schweiz. In Veilbronn gelegen, bietet es Ruhe sowie Nähe zu Wanderwegen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Die Zimmer, von gemütlichen Doppelzimmern bis hin zu geräumigen Suiten, versprechen Wohlfühlkomfort. Kulinarisch verwöhnt das Hotel mit einem reichhaltigen Vitalfrühstück und täglichem 5-Gang-Verwöhnmenü, inklusive fränkischer Spezialitäten und vegetarischer Optionen. Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Klettern, Kanufahren und kulturelle Entdeckungen von Höhlen bis zu Schlössern bieten sich an. Der 2.000 m² große Wellnessbereich mit Außen- und Innenpools, Saunen und vielfältigen Wellnessanwendungen verspricht Entspannung. Das familiengeführte Hotel, mit einer Geschichte seit 1760, legt großen Wert darauf, dass sich Gäste willkommen und wohl fühlen.

Ferienbauernhof Liesenberg auf der Insel Fehmarn/Schleswig-Holstein

Der Ferienbauernhof Liesenberg bietet Familien einen unvergesslichen Urlaub direkt an der Ostsee. Der aktive landwirtschaftliche Hof ermöglicht Gästen hautnahes Erleben der Landwirtschaft. Die idyllische Lage, nur 300 Meter vom Meer entfernt, bietet den direkten Zugang zum Naturbadestrand über einen privaten Feldweg. Die Ferienhäuser und -wohnungen im nordischen Landhausstil bieten großzügige Räume, gut ausgestattete Küchen und Südterrassen mit Meerblick. Die Gutshofanlage mit großem Garten und Spielbereichen für Kinder lädt zum Entspannen ein. Neu seit 2022 ist der KüstenSpa mit Panoramasauna, Dampfbad, Fitnessraum und Massageangebot, alles mit Meerblick. Verschiedene Aktivitäten wie Tischtennis, Reiten, Angeln und Baden in der Ostsee sorgen für Unterhaltung.

PANORAMA Allgäu Spa Resort in Rückholz/Bayern

Das PANORAMA Allgäu Spa Resort ist ein Synonym für das Allgäuer Lebensgefühl. Umgeben von Seen, Flüssen und Wiesen bietet es Entspannung für Ruhesuchende und Genießer. Die Lage nahe kultureller Sehenswürdigkeiten wie den Königsschlössern und zahlreichen Sportmöglichkeiten macht es auch zum idealen Ort für Naturliebhaber und AktivurlauberInnen. Die Zimmer im behaglichen Berghütten-Chic bieten einen atemberaubenden Alpenblick. Die Gastronomie feiert die Vielfalt der Allgäuer Wälder und Wiesen, mit regionalen Genüssen und hochwertiger Qualität. Das inkludierte Gaumenweide-Erlebnis umfasst ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, Mittagstisch, Nachmittagssnack, 5-Gänge-Menü oder Themenbuffet sowie Getränke von Softdrinks bis zu Tee und Kaffee – alles in bester Qualität und regionaler Ausrichtung.

Bergkristall – Mein Resort im Allgäu in Oberstaufen/Bayern

Das Bergkristall bietet als 4-Sterne-Superior-Resort pure Entspannung in den Allgäuer Alpen. Mit einem umfangreichen Wellnessbereich, neuen Suiten und luxuriösen Zimmern, die atemberaubende Ausblicke bieten, verspricht es das perfekte Urlaubserlebnis. Die Lage in Willis am Ortsrand von Oberstaufen gewährt eine herrliche Bergsicht auf die Alpen und ermöglicht kostenlosen Zugang zu zahlreichen regionalen Attraktionen. Die Gastronomie bietet gesunden Genuss auf höchstem Niveau mit einem Panorama-Restaurant, das auf den Hausberg Hochgrat blickt. Das Resort bietet auch ein vielfältiges Aktivitätenprogramm sowie ein engagiertes Team, das sich um die individuellen Wünsche der Gäste kümmert.

Aber auch in den anderen Bundesländern gibt es top bewertete Häuser. In Berlin ist das beliebteste Hotel das Hotel Palace, in Brandenburg sind es die Victoria Suites in Bad Saarow, in Bremen das im-jaich Boardinghouse, in Hamburg das Auszeit Hotel Hamburg, in Hessen das Familotel Sonnenpark, in Niedersachsen das Romantischer Winkel RoLigio& Wellness Resort, in Rheinland-Pfalz das Bubble-Hotel Deutschland, im Saarland das Seezeitlodge Hotel & Spa, in Sachsen das Hotel & Restaurant Köhlerhütte – Fürstenbrunn, in Sachsen-Anhalt das Hasseröder Burghotel und in Thüringen das The Grand Green – Familux Resort.

HolidayCheck Gold Award

In diesem Jahr wird der HolidayCheck Gold Award zum sechsten Mal vergeben. Mit dem Gold Award werden Hotels ausgezeichnet, die dank herausragender Urlauberbewertungen in den Jahren 2018, 2019, 2020, 2023 und 2024 zu den HolidayCheck Award-Gewinnern zählen. In den Pandemie-Jahren 2021 und 2022 wurde der „HolidayCheck Special Award“ verliehen, um der Besonderheit der Situation gerecht zu werden. Es gab keine reguläre Award Verleihung, daher zählen diese Jahre nicht in der Bewertung für die Gold Awards. Dieses Jahr erhalten weltweit 168 Hotels, die ihre Gäste mit einem dauerhaft hohen Qualitätsstandard begeistern, diese Auszeichnung, die UrlauberInnen als besonders wertvolle Orientierung dient. Insgesamt 43-mal geht sie nach Deutschland, 20-mal nach Österreich und 16-mal in die Schweiz.

Das HolidayCheck Award Vergabeverfahren

Für die Vergabe des Awards gelten strenge Regeln: Um überhaupt in die Auswahl für die begehrte Auszeichnung zu kommen, muss ein Hotel über einen Zeitraum von zwölf Monaten (1. Dezember 2022 bis 30. November 2023) mindestens 50 Bewertungen erhalten haben. Die Unterkünfte müssen zudem von mindestens 90 Prozent ihrer Gäste weiterempfohlen worden sein. Natürlich müssen die Hotels beim HolidayCheck Award mit dem sogenannten Code of Conduct konform sein. Wichtig: Über den Award entscheiden einzig und allein die Bewertungen der Feriengäste. HolidayCheck hat keinen Einfluss auf die Vergabe. Um die Authentizität der Bewertungen zu gewährleisten, durchlaufen alle das Prüfsystem. Ausserdem setzt sich HolidayCheck mit der Initiative „Gemeinsam gegen Fake-Bewertungen“ branchenübergreifend intensiv dafür ein, dass Bewertungen im Internet authentisch und vertrauenswürdig sind. https://www.holidaycheck.de/holidaycheck-award/goldaward

