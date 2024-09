Das Frischeparadies feiert sein Jubiläum mit einem großem Wettbewerb. Anlässlich des Jubiläums verschenkt das Frischeparadies 150 Fische an Berufsschulen und Bildungseinrichtungen für Köche. Bewerben können sich Nachwuchstalente bis September mit kreativen Rezepten. Die Gewinnerteams erhalten praktische Utensilien für die Küche und werden auf einer Landingpage vorgestellt. Alle durch die Aktion entstandenen knapp 900 Gerichte stellt Frischeparadies sozialen Einrichtungen zur Verfügung. 150 Jahre Frischeparadies

„Als führender Feinkosthändler in Deutschland liegt uns die Nachwuchsförderung von jungen Köchen besonders am Herzen“, sagt Christian Horaczek, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Frischeparadies. „Denn nicht alle Azubis haben die Möglichkeit, in ihrem Ausbildungsbetrieb mit Fischen zu arbeiten“, weiß der gelernte Koch. „Uns ist es sehr wichtig, in diesem Bereich Know-how aufzubauen und Wissen zu vermitteln.“ Zum 150-jährigen Bestehen des Feinkostexperten verschenkt das Frischeparadies 150 Fische an Berufsschulen . Aus 26 ausgesuchten Bildungseinrichtungen im gesamten Bundesgebiet werden drei Schulen ausgewählt. Jedes Gewinnerteam erhält 50 ganze Fische: Lachse, Doraden oder Wolfsbarsche. Das ergibt zirka 900 Fischgerichte. Zusätzlich bekommen die Auserwählten Schürzen, Kochlöffel, Grätenzangen und andere praktische Utensilien. „Wir möchten den Beruf des Kochs wieder sichtbarer machen. Dabei möchten wir den Lehrküchen gleichzeitig die Möglichkeit bieten, hochwertige Lebensmittel einzusetzen und diese zu verarbeiten“, so Horaczek.

Die Auswahlkriterien

Teilnehmen können Schulklassen oder -mannschaften noch bis September durch das Ausfüllen des Teilnahmeformulars. Sie reichen Rezeptideen ein, geben an, warum sie gewinnen möchten und wie der Fisch zubereitet werden soll. Auswahlkriterien sind unter anderem die ganzheitliche Verwertung der Tiere und die Kreativität der Rezepte. Und das ist nicht alles: Mit den je Team knapp 300 zubereiteten Essen werden von Frischeparadies soziale Einrichtungen wie Die Tafel oder Alten- und Pflegeheime in der Umgebung verköstigt. Das Gewinnerteam entscheidet selbst, welche Einrichtung das Frischeparadies bewirtet. „Damit der Beruf des Kochs wieder an Attraktivität gewinnt, begleiten wir die Aktion auf unseren Social-Media-Kanälen und veröffentlichen die besten Rezepte auf unserer Website. Zusätzlich werden wir eine eigene Landingpage errichten, um dort die Gewinnerteams vorzustellen“, sagt Christian Horaczek.

