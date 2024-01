Vom 22. Februar bis 3. März 2024 geht es kulinarisch wieder heiß her in der Hauptstadt. Die eat! berlin lädt zum Schlemmen und Entdecken ein. Unter dem Motto: “Zu Gast in den besten Restaurants Berlins” schließen sich 2024 einige neue Restaurants mit besonderen Angeboten (das Fischer & Lustig etwa zum ersten Mal) an. Feinschmeckerfestival eat! berlin

Feinschmeckerfestival eat! berlin

Von köstlichen Kostproben aus Cannes über ein veganes 2-Sterne-Menü bis hin zu einem Trüffelfest. Ein Viertel der knapp 50 Veranstaltungen ist bereits ausgebucht. Interessierte sollten also nicht zu lange warten…

Freitag, 23. Februar 2024

“Cannes, Berlin und Graf zu Neipperg” im Charlotte & Fritz

Berlin verleiht die Bären, Cannes die Goldene Palme. Und weil das Foodfestival in diesem Jahr wieder mit der Berlinale zusammenfällt, steht der Abend ganz im Zeichen der zwei großen internationalen Filmfestspiele zwischen Potsdamer Platz und Côtes d’Azur. Zu Gast im Restaurant Charlotte & Fritz ist am 23. Februar Meisterkoch Laurent Bunel, Küchenchef des Regent Hotel Carlton Cannes. “Laurent Bunel beweist seit zehn Jahren am Boulevard de la Croisette, dass er selbst höchste Erwartungen zu übertreffen weiß”, sagt Claus Geißelmann, General Manager des Hotel Regent Berlin. “Uns eint der Anspruch, besondere Aufenthalte und unvergessliche Erlebnisse zu kreieren.“ Kostprobe gefällig? Wie wäre es mit Jakobsmuscheln mit gegrillten Haselnüssen, Butternut-Kürbis und Karotten mit Berghonig oder Loup de Méditerranée mit Carlton-Bouillabaisse, schwarzem Reis und kandierten Kumquats? Für die passende Weinbegleitung sorgt – nach dem Champagner-Aperitif – Winzer Philipp Erbgraf zu Neipperg, der persönlich anwesend sein wird. Dazu führt Schauspieler Dietmar Wunder durch den Abend. Und hier schließt sich der Kreis: Wunder verleiht als Synchronsprecher Hollywood-Größen wie Adam Sandler, Cuba Gooding Jr. und Daniel Craig seine Stimme.

5-Gänge-Menü mit deutsch-französischer Weinbegleitung und Champagner-Aperitif für 230 Euro

Einlass: 18:30 Uhr/ Beginn: 19:00 Uhr

++

Freitag, 23. Februar 2024

“Toscana-Fanboy und schwarze Trüffel” im The Grand

Wenn Peter Fox mit „Toscana Fanboys“ einen Ohrwurm produziert, der so gut zur eat! berlin passt, dann muss natürlich auch die dazugehörige Veranstaltung so heißen. Gemeinsam mit Trüffelhändler Massimo Ferradino (Tartufo de Re), The Grand Gastgeber Matthias Martens und Küchenchef Tilo Roth wird die edle Knolle im Restaurant in Mitte gekonnt in Szene gesetzt. Das Steak Rossini, ein Filet mit Gänseleber und schwarzem Trüffel, ist eines von Roths Signature Dishes und kommt folgerichtig an diesem besonderen Abend zum Einsatz. Die Steakspezialität wurde ursprünglich von Casimir Moisson, dem Küchenchef des Pariser Restaurants Maison dorée, erfunden und nach dem berühmten Komponisten Gioachino Rossini benannt. Passend dazu kommen die Weine aus einer der berühmtesten und besten Anbaugebiete der Welt: der Toskana. Genauer gesagt von Rossana Grisanti vom Weingut San Felice in Castelnuovo Berardenga.

5-Gänge-Menü mit Apero, Weinbegleitung und Ausklang für 179 Euro Einlass: 18:30 Uhr/ Beginn: 19:00 Uhr

++

Samstag, 24. Februar 2024 “Zettelwirtschaft” im Fischer & Lustig

Dieser Abend nimmt den Namen des Restaurants wirklich beim Wort! Für das fischverliebte Menü zeichnet sich der Kärntner Thomas Gruber verantwortlich, seit 2018 Küchenchef des Restaurants Seespitz im Schlosshotel Velden am Wörthersee. Zuvor war er in den namhaften Häusern und Gourmet-Restaurants in Österreich, den USA, Frankreich und Italien unterwegs. Heute ist Gruber selbst mehrfach vom Gault&Millau ausgezeichnet und Mitglied der Köchevereinigung JRE (Jeunes Restaurateurs). Wirklich witzig wird der Abend durch das Bühnenprogramm von Notes of Berlin-Gründer Joab Nist. Der Blogger und Autor von Büchern wie „Heute geschlossen wegen gestern!“ und „Wellensittich entflogen – Farbe egal“ steht mit seiner Live-Show sonst auf den Bühnen des Tipi am Kanzleramt oder der Bar jeder Vernunft – und jetzt auch einmalig im Fischer & Lustig. Begleitet wird das Menü mit Weinen vom VDP.Weingut Karl Schaefer aus der Pfalz.

5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung für 129 Euro Einlass: 18:00 Uhr/ Beginn: 18:30 Uhr

++

Montag, 26. Februar 2024

“Rickydemus – Zwei Sterne: Ein veganes Menü” im Bonvivant

Feiner Gemüsegenuss mit zwei Sternen trifft auf große Weine einer Winzerfamilie mit Traditions. Dafür arbeiten zwei junge Ausnahmetalente gemeinsam in der Küche. Zum einen der Wiener Nikodemus Berger, der 2023 mit einem Stern ausgezeichnet wurde und zuvor unter anderem im Le Faubourg und Reinstoff kochte. Und der wirklich weiß, worauf es in der Gemüseküche ankommt, ist er schließlich selbst seit seinem dritten Lebensjahr Vegetarier. Zum anderen tritt Küchenchef Ricky Saward vom Seven Swans aus Frankfurt an, vegan und regional auf hohem Niveau zu vereinen. „Farm to Table“ bzw. „Root to Leaf“ sind dabei seine Philosophien. Das hat der Guide Michelin nicht nur mit einem Stern, sondern auch einem grünen Stern für Nachhaltigkeit honoriert. Er verwendet ausschließlich regionale Zutaten aus Permakultur.

Dazu gesellt sich an diesem Abend eine VDP.Ausnahmewinzerin: Kellermeisterin Rebecca Crusius. Die Familie Crusius betreibt seit 1576 und damit inzwischen in der 14. Generation Weinbau in Deutschland.

6-Gänge-Menü mit Weinbegleitung, Amuse und Petit Fours für 299 Euro Einlass: 18:30 Uhr/ Beginn: 19:00 Uhr

++

Freitag, 1. März 2024

“Autour du Coquille” im Le Faubourg

Zum Ende der eat! berlin heißt es noch einmal: Bitte in Schale werfen. Denn im Le Faubourg dreht sich an diesem Abend alles um Muscheln, Schalen und Hüllen. Küchenchef Lukas Hackenberg und sein Team kredenzen passend dazu ein Menü mit Krustentieren und Schalenfrüchten. Nach seiner Ausbildung im Hotel Palace kochte er im Restaurant Duke im Ellington, im Reinstoff, im Pots und zuletzt im Faelt. Heute verschreibt sich Hackeberg im Le Faubourg voll und ganz der französischen Küche und verleiht ihr seine persönliche Handschrift. Perfekt ergänzt wird sie durch das VDP.Weingut Leitz. Das präsentiert sich mit seinen besonderen Muschelkalk-Weinen aus dem Rheingau.

5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung für 179 Euro Einlass: 18:30 Uhr/ Beginn: 19:00 Uhr

Tickets und viele weitere Veranstaltungen unter diesem Link: https://www.eat-berlin.de/

Gut informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter

Feinschmeckerfestival eat! berlin Zusammenfassung Feinschmeckerfestival eat! berlin: Die eat! berlin lädt zum Schlemmen und Entdecken ein. Unter dem Motto: “Zu Gast in den besten Restaurants Berlins” schließen sich 2024 einige neue Restaurants mit besonderen Angeboten an Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)