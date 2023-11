Das niederländische Restaurant De Nieuwe Winkel bleibt das beste vegetarische Restaurant der Welt. Seven Swans in Frankfurt ist das am besten bewertete deutsche Veggie-Restaurant. Das Masters in Blankenhain erhielt den deutschen We’re Smart Discovery Award.

Die besten vegetarischen Koeche 2023

We’re Smart, eine Referenz in der kulinarischen Welt von Obst und Gemüse, hatte Ende Oktober seine jährlichen Awards im Rahmen einer aufwendigen Live-Show verliehen. Ausgezeichnet wurden das beste vegetarische Restaurant der Welt, die besten Gemüseköche und eine Auswahl nachhaltiger und gesunder Lebensmittelinnovationen. Die Preisverleihung fand im Vaudeville-Theater in Brüssel statt.

WE’RE SMART PREISTRÄGER*INNEN UND NEUE TOP-100

Wie jedes Jahr, kürt das internationale Experten-Team von We’re Smart auch 2023 die besten vegetarischen Restaurants der Welt. Das zweite Jahr in Folge führt das De Nieuwe Winkel von Chefkoch Emile van der Staak die Top 10 an. Das beste deutsche Restaurant Seven Swans mit Küchenchef Ricky Saward klettert von Platz 75 auf Platz 31.

TOP-10 der besten vegetarischen Restaurants der Welt

1 DE NIEUWE WINKEL Niederlande

2 EL INVERNADERO Spanien

3 PIAZZA DUOMO Italien

4 VRIJMOED Belgien

5 L’OUSTAU DE BAUMANIERE Frankreich

6 FLORE Niederlande

7 RICARD CAMARENA Spanien

8 GERANIUM Dänemark

9 HUMUSxHORTENSE Belgien

10 VILLA AIDA Japan

In der diesjährigen Top-100 gibt es nicht weniger als 19 Neuzugänge, 20 Restaurants haben ihre Position gehalten, 34 sind nach unten gerutscht, 27 nach oben. Das „Healthy“ von Xavier Pellicer (ES) und „La Distillerie“ (LU) von Küchenchef René Mathieu haben den Titel „Untouchable“ inne, da sie zwei Jahre in Folge auf Platz 1 standen und somit als Vorbilder für andere Restaurants dienen.

BEMERKENSWERTE ZAHLEN

BESTE AUFSTEIGER BESTE NEUZUGÄNGE

The Dining Room (UK) – 98 ==> 35 La Table de Castigno (FR) – 20

Kadeau (DK) – 70 ==> 14 La Mirande (FR) – 34

Seven Swans (DE) – 75 ==> 31 Menssa (BE) – 37

Faro (JP) – 88 ==> 41 Neon (BE) – 56

Geranium (DK) – 23 ==> 8 Apricity (UK) – 57

Basiliek (NL) – 59

GEWINNER*INNEN DER DISCOVERY AWARDS 2023

Jedes Jahr bewerben sich außerdem drei Restaurants pro Land um den Discovery Award. Mit diesem Preis werden jährlich neue Talente gewürdigt ; er wird nur vergeben, wenn es im jeweiligen Land mindestens drei Neuentdeckungen mit mindestens vier Radieschen gibt.

Dies sind die Gewinner*innen:

Belgien: Neon (Lier) von Küchenchef Nils Proost

Dänemark: Ark (Kopenhagen) von Chefkoch Brett Lavender

Deutschland: Masters (Blankenhain) von Küchenchef Danny Schwabe

Frankreich: La Table de Castigno (Assignan) von den Küchenchefs Stephan Paroche und Justine Viano

Italien: Butterfly (Lucca) von Chefkoch Fabrizio Girasoli

Japan: Mutsukari (Tokio) von Chefkoch Yoshihisa Akiyama

Die Niederlande: Basiliek (Harderwijk) von Chefkoch Yornie Van Dijk

Spanien: La Salita (Valencia) von Chefkoch Begoña Rodrigo

Großbritannien: The Dining Room at Gravetye Manor (Sussex) von Chefkoch Georges Blogg

Schweiz: Magdalena (Rickenbach) von Chefkoch Dominik Hartmann

WE’RE SMART GREEN GUIDE 2023

Die Top-100 ist Teil des We’re Smart Green Guide. Dieser kulinarische Online-Führer bewertet rund 1.200 Restaurants in 50 Ländern weltweit und stuft sie auf der Grundlage der Verwendung von Obst und Gemüse in ihren Gerichten von 1 bis 5 Radieschen ein. 5-Radieschen-Restaurants sind in dieser Hinsicht echte Pioniere und Vorbilder.

Die besten vegetarischen Restaurants der Welt

WE’RE SMART FUTURE AUSZEICHNUNGEN

Unternehmen, die dazu beitragen, dass mehr Obst und Gemüse gegessen wird, die nachhaltige Verpackungen herstellen, die Innovationen im Bereich Obst und Gemüse entwickeln oder die uns zu einem gesünderen Leben ermutigen, kommen für einen Zukunftspreis in Frage. Die diesjährigen Gewinner sind:

Projekt des Jahres: Winning Foods – ‚Lego für Lebensmittel‘

Motivation: „We’re Smart ist begeistert von dem kreativen Ansatz von Winning Foods, mit dem Projekt ‚Lego for Food‘ Tiefkühlgemüse als einfache und schmackhafte Lösung für Familien zu verwenden. Dadurch wird der Anteil an Gemüse auf einfache Weise erhöht und Barrieren für gesunden Genuss beseitigt.“

Innovation des Jahres: Scelta Inside – ‚Paddenstoelenzout‘

Motivation: „Wir hören immer wieder, dass wir weniger herkömmliches Salz (Natrium) zu uns nehmen sollen. Scelta Inside hat die Lösung für uns gefunden, nämlich Pilzsalz. Die Verwendung von Pilzsalz, ob mit herkömmlichem Speisesalz gemischt oder nicht, vermittelt das gleiche Salzgefühl und verleiht allen Zubereitungen einen zusätzlichen Umami-Anteil. Eigentlich sollte jeder Gemüsekoch/jede Gemüseköchin damit arbeiten. Deshalb wollen wir Pilzsalz fördern – weil wir der Meinung sind, dass es noch zu wenig bekannt ist.

Kampagne des Jahres: Die fleischlose Woche

Motivation: „Für viele Menschen ist es schwierig, ihr Leben zu ändern, so auch mit Blick auf den Fleischkonsum. Die Kampagne ,Woche ohne Fleisch‘ setzt genau hier an. We’re Smart kann eine solche Aktion nur von ganzem Herzen unterstützen, weshalb die „Woche ohne Fleisch“ die Kampagne des Jahres ist. Wir freuen uns auch, dass mehrere We’re Smart-Restaurants uns dabei unterstützen!“

Publikation des Jahres: Saisonnier Magazin

Motivation: „Culinaire Saisonnier ist in den Benelux-Ländern seit Jahren eine feste Größe als Qualitätsmagazin. We’re Smart war deshalb hocherfreut, als Chefredakteur Edwin Loos uns mitteilte, dass er unsere ,Think Vegetables! Think Fruit!‘-Philosophie voll und ganz unterstützt und sie in seiner Zeitschrift fördern möchte. Da Culinaire Saisonnier in seinem Denken auf derselben Wellenlänge liegt wie We’re Smart, war es für uns naheliegend, das Magazin in der Kategorie ,Medium des Jahres‘ gewinnen zu lassen. Hochverdient!“

Produkt des Jahres: Arqan Arganöl

Begründung: „Nicht nur die Qualität an sich ist sehr hoch, auch die Geschichte und die gesundheitlichen Vorteile sind erstklassig! Dieses flüssige Gold ist so etwas wie der neue ,Trüffel‘ oder ,Kaviar‘ der pflanzlichen Küche. Arqan Arganöl macht einen echten Unterschied, wenn man es auf die richtigen Gemüsekreationen am Tisch träufelt. Es verleiht der Zubereitung einen besonders feinen Geschmack und Duft.

Special Future Award des Jahres: Küchenchef Jean-André Charial von L’Oustau de Baumanière

Begründung: „L’Oustau de Baumanière hatte bereits 1987 eine Gemüsekarte, und das ist dem Küchenchef Jean-André Charial zu verdanken, der schon früh erkannte, dass Gemüse große kulinarische Stärken hat. Bis heute ist das Gemüsemenü ein Markenzeichen des Hauses, und zwar so erfolgreich, dass es 50 % der Gäste serviert wird. Dafür wollen wir den Pionier Jean-André Charial mit dem Special Future Award 2023 auszeichnen.“

Person des Jahres: Paul Newnham van Chef’s Manifesto

Begründung: „Paul Newnham ist ein Verfechter und Anhänger der reinen Pflanzenwelt. Als Direktor des SDG2 Advocacy Hub Secretariat und Koordinator von Chef’s Manifesto, Good Food for All und Beans is How reist er durch die Welt, um Menschen davon zu überzeugen, dass die Dinge anders sein können und sollten. Alles, was er tut, steht im Einklang mit der DNA von We’re Smart, und deshalb möchten wir ihm für sein tägliches Engagement und seine Arbeit danken und ihn ehren. Als SDG möchte We’re Smart ihn daher zur Person des Jahres 2023 ernennen!“

Mehr Info und die komplette Top 100

