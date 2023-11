Valencias großes kulinarisches Ereignis verwandelt sich in ein Festival, bei dem man die Gastronomie mit allen fünf Sinnen genießen kann, mit Menüs in mehr als 50 Restaurants und 19 Erlebnissen, bei denen man die Qualität und Exzellenz der lokalen und saisonalen Produkte Valencias kosten kann.

Valencia Cuina Oberta Festival

Vom 9. bis 19. November findet in Valencia die erste Ausgabe des Cuina Oberta Festivals statt, eine gastronomische Veranstaltung, die nach der Idee der Cuina Oberta -Valencia Restaurant Week- über das Angebot von Menüs mit festen Preisen hinausgeht. Das Festival besticht durch vielfältige Erlebnisse und Aktivitäten, die über zehn Tage hinweg genossen werden können.

Nach mehr als 25 Ausgaben erfindet sich die Cuina Oberta mit der Teilnahme von 52 Restaurants neu – ein Festival der gastronomischen Erfahrungen für alle Zielgruppen, Altersgruppen und Budgets.

Das Cuina Oberta Festival zeigt sich mit neuem Logo, Plakat und einer neuen Website, die moderner und intuitiver für Buchungen gesaltet ist und sich an das Design von Delicious Valencia anlehnt. An dieser ersten Ausgabe des Cuina Oberta Festivals hat der valencianische Designer Jorge Lawerta mitgewirkt und das Plakat dafür gestaltet.

Erlebnisse, um die Gastronomie mit den fünf Sinnen zu genießen

Zehn Tage lang wird das Cuina Oberta Festival sowohl die Exzellenz der lokalen Produkte als auch den kreativen Prozess der valencianischen Gastronomie, der Küchenchefs und der Catering-Profis hervorheben und die Gäste bei ihrem gastronomischen Vergnügen durch verschiedene Angebote begleiten. Natürlich zum Schmecken, aber auch zum Riechen, Sehen, Hören und Anfassen der Gastronomie – so zum Beispiel bei den Cocktail- oder Kochworkshops bei Momiji, wo man Reis oder Sushi zubereiten kann. Das Cuina Oberta Festival bietet auch die Möglichkeit, das Leben auf dem Lande zu erleben, mit dem Hüten von Herden in der Brasserie Sorolla, dem Besuch eines römischen Ludus in Alma de Temple oder der Entdeckung von Mercavalencia und der mythischen „Tira de contar“.

An dieser Ausgabe nehmen 52 Restaurants teil, darunter Hotaru, Simposio, Alejandro Platero, Bon Aire in El Palmar, La Perfumería, Kuzina, Juliana und das Restaurante Raro, die neu hinzugekommen sind.

Was die Menüs betrifft, die ab heute während des Cuina Oberta Festivals gebucht werden können, werden wie im letzten Jahr drei Preisklassen angeboten. Mit Vorschlägen, die den Gästen die Möglichkeit bieten, Gastronomie mit lokalen und hochwertigen Produkten zu genießen (ab 28 Euro mittags und 36 Euro abends) sowie, mit Aufpreis, Gourmetgerichte (ab 48 Euro mittags und 56 Euro abends) und Michelin-ausgezeichnete Gerichte im Lienzo, El Poblet, La Salita oder Riff (ab 80 Euro mittags und 100 Euro abends).

Valencia Cuina Oberta Festival

Unter den Menüvorschlägen findet man Rezepte mit valencianischem Geschmack, die sorgfältig mit saisonalen Produkten zubereitet werden, wie z. B. Herbstbrühe, Waldpilze in Schinkenpickles, iberischer Speck, Collaret-Kakao und Zwiebel-Pil-Pil, Lamm mit Bohnen und Rüben, Wolfsbarsch in Knoblauch und Pfeffer, Sepia-Figatell oder schwarz-weiße Ravioli.

Die Cuina Oberta ist das wichtigste gastronomische Festival der Stadt.

