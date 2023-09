Ali Güngörmüş Kochschule München

Ein Hauch von Nahost weht durch München, wenn Ali Güngörmüş vor dem blauen Fliesenmosaik seiner next125 Küche arbeitet. Hier ist er ganz in seinem Element. Bei der Einrichtung hat er Wert auf jedes Detail gelegt. Nicht nur das Mosaik erinnert an den Orient, auch die Küchengestaltung aus edlem Nussbaumholz passt genau zum Flair des anatolischen Stils, gekreuzt mit dem zeitlosen Design aus Deutschland, inspiriert vom Bauhausstil. Viel Holz und warme Töne prägen den Raum der Kochschule.

„Ich möchte viel Stauraum haben. Und ich möchte, wenn ich meine Kochkurse halte, um Zeit zu sparen, schnell an die Sachen rankommen. Deswegen waren mir auch diese Englischen Auszüge zum Beispiel sehr, sehr wichtig.“, so Ali Güngörmüş im Gourmet Report Gespräch.Die fein in die Wandregale eingearbeitete Beleuchtung spielt sanft mit der Haptik des Mosaiks und wirft so ein angenehmes Spiel aus indirektem Licht und leichtem Schatten an die Wand. Darauf angesprochen meint Ali Güngörmüş kurz und knapp: „Ich bin ein Lichtfanatiker!“.

Ein weiteres Highlight der Küche ist die Ceramic-Arbeitsplatte von Systemo in zeitlos hellem Quarzit Grau. Sie bildet einen hochwertigen Kontrast zu den warmen Echtholzfronten und rundet das Gesamtbild der Küche ideal ab. Und dank Kratz- und Schnittfestigkeit sowie hoher Säurebeständigkeit können hier bedenkenlos jahrelang verschiedenste Meze und weitere Spezialitäten der orientalischen und internationalen Küche angerichtet werden: die Arbeitsplatte bleibt ein treuer Begleiter.

Die Kochschule hat viele kleine Highlights in sich verborgen. So enthält ein Nebenraum eine zweite Küchenhälfte für Arbeitsschritte wie: Gemüse putzen, lagern, abspülen, hier ist alles mit kurzen Laufwegen geplant nahe beieinander. Auch das Wandmotiv wurde hier durch weiß-blaue Fliesen wieder aufgegriffen. Inspiriert sind die Farben von Mosaik und Fliesen vom orientalischen Nazar-Auge, wodurch die Räume ihr ganz eigenes Flair bekommen.

Ali Güngörmüş in seiner Kochschule

Ali Güngörmüş ist von Licht und Stauraum seiner neuen Küche fasziniert. Die Umsetzung mit der großen Planbarkeit von next125 war ihm eine Herzensangelegenheit: Erst wenn alles genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist, kann Ali seine Kochkunst vollständig entfalten.

