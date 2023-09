Mit der Liste der 50 beliebtesten hundefreundlichen Restaurants in Deutschland hilft OpenTable Hundebesitzern bei der Suche nach dem richtigen Restaurant für Hundebesitzer

Auf der Suche nach einem hundefreundlichen Restaurant

Eine neue von OpenTable in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen gerne mit ihrem Hund essen geht: 69 % der deutschen Hundebesitzer ist es wichtig, dass das Restaurant, in dem sie essen, hundefreundlich ist. Allerdings geben 39 % der Befragten an, dass es ihnen manchmal schwer fällt, hundefreundliche Lokale zu finden, weil ihnen die Inspiration ausgeht1. Um die Suche nach dem perfekten Restaurant für Gäste und ihre Hunde zu erleichtern, hat OpenTable die Liste der 50 beliebtesten hundefreundlichen Restaurants in Deutschland für das Jahr 2023 veröffentlicht, die auf der Grundlage von über 480.000 Bewertungen von OpenTable Gästen erstellt wurde2.

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass 35 % der befragten deutschen Hundebesitzer*innen nicht essen gehen würden, wenn sie ihren vierbeinigen Freund nicht mitbringen dürften, selbst wenn es sich um einen besonderen Anlass handelt1. Gäste haben Glück, denn in ganz Deutschland gibt es zahlreiche Lokale, in denen Hunde willkommen sind:

Locanda 12 Apostoli in Berlin lädt seine Gäste ein, die regionale Küche im großen Sommergarten mit Seeblick zu genießen – der perfekte Ort, um mit Ihrem Hund zu speisen.

in Berlin lädt seine Gäste ein, die regionale Küche im großen Sommergarten mit Seeblick zu genießen – der perfekte Ort, um mit Ihrem Hund zu speisen. Vistro Hamburg – Hamburgs erste rein vegane Pizzeria in einem stilvollen und doch gemütlichen Ambiente für Sie und Ihre tierischen Freunde.

– Hamburgs erste rein vegane Pizzeria in einem stilvollen und doch gemütlichen Ambiente für Sie und Ihre tierischen Freunde. SIGGIS v/gan dine & co – Gärtnerplatzviertel – ein veganes Lokal im Herzen Münchens, dessen Konzept auf der Verantwortung und dem Respekt für Mensch, Tier und Natur basiert. Selbstverständlich sind hier auch Hunde willkommen.

– ein veganes Lokal im Herzen Münchens, dessen Konzept auf der Verantwortung und dem Respekt für Mensch, Tier und Natur basiert. Selbstverständlich sind hier auch Hunde willkommen. el carrito bietet südamerikanische Küche und verfügt über eine große Außenterrasse in der Motorworld Köln, auf der auch Hunde ein gemütliches Plätzchen im Schatten finden können.

„Laut einer neuen OpenTable Studie finden es 69 % der deutschen Hundebesitzer wichtig, dass das Restaurant, in dem sie essen, hundefreundlich ist. Wir sind stolz darauf, dass wir auf OpenTable Restaurants für alle Anlässe anbieten können, einschließlich hundefreundlicher Restaurants“, erklärt Lea Stadler, Director of Global Sales und Services, dem Gourmet Report . „Unsere Liste der 50 beliebtesten hundefreundlichen Restaurants, unterstützt durch Restaurantbewertungen, ist eine großartige Inspirationsquelle, um neue Lieblingsrestaurants für Sie und Ihren vierbeinigen besten Freund zu entdecken.“

Die 50 beliebtesten hundefreundlichen Restaurants finden Sie unten, in alphabetischer Reihenfolge.

Über die Quellen:

1 Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2059 Personen zwischen dem 20. und 22.06.2023 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

2 Die 50 beliebtesten hundefreundlichen OpenTable-Restaurants in Deutschland für 2023

Die OpenTable-Liste der 50 beliebtesten hundefreundlichen Restaurants in Deutschland für 2023 wurde aus mehr als 480.000 Bewertungen von OpenTable Gästen zusammengestellt, die zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. Juni 2023 gesammelt wurden. Berücksichtigt wurden alle Restaurants mit einer Mindest-Gesamtbewertung und einer bestimmten Anzahl von qualifizierten Bewertungen. Die Gesamtbewertung setzt sich aus einzelnen Datenpunkten zusammen, wie z.B. Gesamtbewertung durch den Gast, Gesamtzahl der Bewertungen. Die qualifizierten Restaurants wurden dann bewertet und nach dem Prozentsatz der „hundefreundlichen“ Etiketten sortiert.

Bestens informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!

Die hundefreundlichsten Restaurants in Deutschland Zusammenfassung Die 50 hundefreundlichsten Restaurants in Deutschland: Mit der Liste der 50 beliebtesten hundefreundlichen Restaurants in Deutschland hilft OpenTable Hundebesitzern bei der Suche nach dem richtigen Restaurant für Hundebesitzer Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)