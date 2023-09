Hochkarätig besetzter Bocuse d’or in Frankfurt 2023

Am 25. und 26. Oktober 2023 findet im Gesellschaftshaus Palmengarten das kulinarische Highlight des Jahres in der Mainmetropole statt: Der renommierte Bocuse d ́Or Wettbewerb. Anders als in früheren Jahren nehmen nur 4 Teilnehmer daran teil. Die haben es aber in sich!

Marvin Böhm hat die meiste Erfahrung mit dem Bocuse d’or. Hier ein früheres Foto: Team Deutschland mit Hanna Karthaus, Sven Elverfeld, Marvin Böhm und Patrick Jaros

Seit seiner Gründung im Jahr 1987 durch Paul Bocuse, dem international angesehenen Vater der französischen Nouvelle Cuisine und Jahrhundertkoch, hat sich der Wettbewerb zu einer internationalen Bühne für kulinarische Trends und einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Die Veranstaltung zieht Meinungsträger der kulinarischen Szene, Journalisten und Gourmetliebhaber an, um sich auszutauschen und den innovativsten und besten jungen Koch der Welt zu küren. Dabei bietet der Bocuse d ́Or eine seltene Gelegenheit, Hospitality, Foodservice und Tourismus wertschöpfend zu vernetzen.

Der Guide Michelin zeichnet aktuell genau 10 Köche in Deutschland mit der Höchstnote von drei Sternen aus, während 46 weitere Köche stolz auf ihre zwei Sterne sein dürfen. Die renommierten 3- und 2-Sterneköche haben als Experten ihrer Branche die Aufgabe, die größten Talente der nächsten Generation zu erkennen. Aus diesem Grund haben die Initiatoren des Bocuse d ́Or Deutschland, Präsident des „Bocuse d ́Or Germany“ Patrik Jaros, Robert Mangold, Geschäftsführer der Tiger und Palmen Gruppe und Dr. Jan-Peter Eichhorn, Geschäftsführer der Genussakademie in Frankfurt, die Sterneköche gebeten, ihre Nominierungen für das Deutschland-Finale abzugeben. Vier Nachwuchsköche, die entsprechend den Statuten des internationalen Wettbewerbs ausgewählt wurden, werden im Rahmen des glanzvollen Deutschland-Finales in Frankfurt gegeneinander antreten. Der Gewinner vertritt Deutschland beim Europafinale in Trondheim, Norwegen.

Die Kandidaten sind

Marvin Böhm, Sous-Chef aus dem 3-Sterne-Restaurant Aqua in Wolfsburg, Sebastian Buchta, Küchenchef im 2-Sterne-Vitalhotel Alter Meierhof in Glücksburg Christian Krüger, ehemaliger 1-Sterne-Koch, jetzt Leiter Produktentwicklung und Berater bei Mise en Place, Duisburg Julian Lechner, stellvertretender Küchenchef im 2-Sterne-Gourmet- und Fine Dining Restaurant ÖSCH NOIR in Donaueschingen



Frankfurt am Main und das Gesellschaftshaus Palmengarten werden für zwei Tage zum gastronomischen Hotspot mit Verkostungen, Vorführungen und Seminaren rund um den Bocuse d ́Or Wettbewerb. Den Startschuss bildet eine glanzvolle Gala am 25. Oktober 2023. Die Initiatoren sind stolz, eine solch hochwertige Veranstaltung im Gesellschaftshaus Palmengarten präsentieren zu dürfen und freuen sich, dass Hessens Ministerpräsident Boris Rhein die Schirmherrschaft übernommen hat.

Patrik Jaros im Gourmet Report Gespräch: „Am 25. und 26. Oktober 2023 werden wir mit dem Bocuse d ́Or die kulinarische Exzellenz und Kreativität der nächsten Generation von Spitzenköchen feiern. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit für die junge Talente, sich zu beweisen und ihre Fähigkeiten einem internationalen Publikum zu präsentieren.“

www.bocuse-dor.de

Alles über den Bocuse d’or: https://www.saga-bocusedor.com/v2/ (in französischer Sprache)

Immer aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet-Report Newsletter!

Hochkarätig besetzter Bocuse d'or in Frankfurt 2023 Zusammenfassung Hochkarätig besetzter Bocuse d’or in Frankfurt 2023: Frankfurt am Main und das Gesellschaftshaus Palmengarten werden für zwei Tage zum gastronomischen Hotspot mit Verkostungen, Vorführungen und Seminaren rund um den Bocuse d ́Or Wettbewerb. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 2 Stimmen)