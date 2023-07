10 Jahre Bite Club von Miranda Zahedieh: Jubiläumsfeiern des Street-Food-Markt-Pioniers

Offizielle Birthday-Edition mit Best-of der Gründerjahre am 14. Juli 2023 in der Arena Berlin

Erklären muss man Foodies den Bite-Club längst nicht mehr. Vor zehn Jahren war das noch anders: Street Food bot eine schnelle und unkomplizierte Art, satt zu werden. Damals wie heute gibt es gute und weniger gute Anbieter, aber auch echte Kochtalente, die sich noch kein eigenes Lokal leisten können oder zunächst ganz unkompliziert ihr Konzept testen wollen. Diesen Köch*innen bietet Miranda Zahedieh nun seit zehn Jahren mit dem Bite Club eine Bühne. Zum Jubiläum gibt es nach dem Auftakt im Mai zwei weitere Special-Ausgaben der legendären Street-Food-Party, die mit kulinarischen Rückblicken und spannenden Ausblicken sowie feinsten musikalischen Gästen zum Feiern einladen: am 14. Juli und 18. August.

Bite Club © Neil Hoare Photography

Am 19. Mai 2023 starteten die Jubiläums-Feierlichkeiten in der Arena Berlin, der Heimat des Bite Clubs. Nach diesem stimmungsvollen Auftakt gibt es nun am 14. Juli die offizielle Birthday-Edition des Festivals. Extra für dieses Event kehren legendäre Namen der Berliner Restaurantszene zu ihren Anfängen zurück: darunter Jones Ice Cream, Brammibals, Taco Qween and Chutnify. Sogar Spice Spice Baby und Bunsmobile (TBC), die gar nicht mehr in der Gastronomie tätig sind, feiern hier ein einmaliges Wiedersehen. Außerdem sind viele aktuelle Größen mit dabei wie die Hühnchen-Bestseller Butter Bronson‘s, das pakistanische Restaurant Mama Shabz, Mikrokosmos mit origineller Insektenküche und Jian Bing mit chinesischen Crêpes sowie die Newcomer der Saison: Kebab with Attitude aus Mitte.

Bite Club © Neil Hoare Photography

Auch die Line-ups halten besondere Überraschungen bereit. Die dritte und letzte Jubiläumsausgabe wird am 18. August gefeiert – als Abschluss des Sommers voller Street Food und Sonnenuntergängen an der Spree.

Über die Gründerin

Gründerin Miranda Zahedieh kam 2006 nach ihrem Abschluss am Royal College of Art nach Berlin. Die in London geborene Designhistorikerin arbeitete zuerst für Rocket Internet und unterstützte anschließend die Gründerin von Design Miami Ambra Medda beim Aufbau ihrer Online-Designplattform „L’ArcoBaleno“. Darüber hinaus lehrte die heute 42-Jährige eine Zeitlang am Bauhaus in Weimar. Nach ihrem Umzug nach Berlin tauchte sie in die elektronische Musikszene ein und entdeckte ihre Begeisterung für die Open-Air-Party-Stimmung. Parallel zu der Leidenschaft für das Berliner Nachtleben, entwickelte Miranda eine Faszination für die Streetfood-Szene – eine blühende Szene, die sie in ihrer Heimatstadt London und auf Reisen in Japan kennen und lieben gelernt hat. So entstand die Idee, den Foodie-Abenteuer-Spirit mit dem Berliner Party-Flair zu verbinden. 2013 war es dann soweit: Gemeinsam mit Tommy Tannock gründete sie den Bite Club, der seither mit seinem coolen Open-Air-Festival-Charakter, Live-Musik und angesagten DJs, aber eben auch feinstem Street Food Genussmenschen und Neugierige aus der ganzen Welt nach Berlin lockt.

Bis heute liegt für Miranda Zahedieh ein Schwerpunkt darauf, jungen Start-ups eine Chance zu geben, die es durch ihren speziellen kulturellen Ansatz oder durch ihren Migrationshintergrund nicht so leicht haben, in Deutschland Fuß zu fassen. „Als Person of Color, Frau und zweifache Mutter kenne ich viele Varianten von Diskriminierung“, meint Miranda Zahedieh, „aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn man die Vorurteile erst abgebaut hat, sich eine bunte Welt eröffnet, für die es sich zu kämpfen lohnt.“ Sie selbst hat sich vor zehn Jahren durch nichts aufhalten lassen, um ihre Street-Food-Party-Vision Wirklichkeit werden zu lassen. „Es wirkte nicht so, als hätte Berlin auf mich gewartet“, erzählt sie und lacht, „aber ich war mir sicher, dass der Bite Club und ich hierhin gehören.“ Während Tannock nur noch stiller Partner ist und zurück in London das 180 The Strand betreibt, Anlaufstelle der dortigen Kreativszene, widmet sich Miranda Zahedieh mit ihrer Bite-Club-Agentur seit 2014 voll und ganz den Street-Food-Events.