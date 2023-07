Heiraten in der Antarktis

Trau Dich im Eis: Hapag-Lloyd Cruises erweitert Expeditionserlebnis um Hochzeiten. Buchbar ab sofort: Heiraten auf der Expeditionsflotte – erstmals ab dem Antarktis-Saisonstart am 1. Dezember 2023. Neun Antarktisreisen in 2023/2024 bieten Gelegenheit für den schönsten Tag im Leben an Bord, acht davon mit einem Hochzeits-Spezial

Rechtsgültige Trauungen sind nun auf allen Schiffen von Hapag-Lloyd Cruises möglich: den Luxusschiffen EUROPA 2 und EUROPA (ab Herbst 2023) und, neu, ab Dezember 2023 auf den Schiffen der Expeditionsflotte

Faszination Antarktis -Hanseatic Hapag-Lloyd

Eine Hochzeit inmitten der majestätischen Eiswelt der Antarktis? Das ist schon bald auf den Schiffen von Hapag-Lloyd Cruises möglich. Der renommierte Anbieter von Luxus- und Expeditionskreuzfahrten erweitert sein Portfolio. Mit Start der Antarktissaison in diesem Winter können sich Paare auch an Bord der Expeditionsflotte trauen lassen. Am 1. Dezember brechen die HANSEATIC inspiration und die HANSEATIC spirit zum ersten Mal in der Saison 2023/2024 Richtung Antarktis auf. Insgesamt neun Antarktiskreuzfahrten stehen bis zum 1. März 2024 auf dem Programm und bieten für Liebespaare zum ersten Mal auch ein Hochzeitspaket. Bei acht Antarktis-Reisen, ausgenommen ist die Antarktis-Halbumrundung von Ushuaia nach Christchurch, erhält das Paar als Hochzeitsgeschenk 50 Prozent Ermäßigung auf den Seereisepreis inklusive Sonderflug von Buenos Aires nach Ushuaia, mitreisende Freunde und Verwandte profitieren von einer Ermäßigung von 30 Prozent. Mit im „Antarktis-Hochzeitspaket“: der Hapag-Lloyd Cruises Weddingplanner, der sich um Formalitäten und die gewünschte Gestaltung kümmert.

Mit dieser Neuheit können verliebte Abenteurer sowohl ihre Liebe besiegeln, als auch die Schönheit der Natur vor einer einzigartigen Kulisse genießen. Der Start der Antarktis-Saison stellt den Auftakt für das um die Expeditionsflotte erweiterte Hochzeitsangebot von Hapag-Lloyd Cruises dar. Ab Dezember können sich Paare auch an Bord der Expeditionsschiffe das Ja-Wort geben, zum Beispiel in der Antarktis. Von spiegelglatten Gewässern über majestätische Gletscher bis hin zu schneebedeckten Bergen bietet die Antarktis eine Umgebung, die mit den Gesichtern der Brautleute um die Wette strahlt.

Die Antarktis gilt als staatenloses Gebiet, wodurch territoriale Gewässer und 12-Meilen-Zonen entfallen. Somit können rechtskräftige Trauungen an Bord durch den Kapitän an nahezu jeder Schiffsposition stattfinden. So bietet beispielsweise die geschützte Paradise Bay einen idealen Ort für eine Zeremonie und ermöglicht bei entsprechender Wetterlage im Anschluss einen Zodiac-Ausflug zu einer der größten Kormoran-Kolonien. Auch die Bucht von Neko Harbour, Heimat von Eselspinguinen, Walen und Seeleoparden, verspricht eine unvergessliche Kulisse. Als besonderes Hochzeitsgeschenk erhält das Paar von Hapag-Lloyd Cruises 50 Prozent Ermäßigung auf den Seereisepreis inklusive Sonderflug von Buenos Aires nach Ushuaia. Mitreisende Freunde und Verwandte profitieren von einer Ermäßigung von 30 Prozent. Das Angebot gilt für alle Antarktis-Expeditionen im Zeitraum Dezember 2023 bis Februar 2024. Eine Kombination mit anderen Ermäßigungen ist nicht möglich.

Paare, die sich für eine Hochzeit auf hoher See entscheiden, sollten eine Vorlaufzeit einplanen. Hapag-Lloyd Cruises benötigt circa zehn Wochen für die Beantragung der Eheschließung bei den Behörden. Ein professioneller Weddingplanner ist bei der Organisation der maßgeschneiderten Zeremonie behilflich. Die aufmerksame Crew kümmert sich während der Reise um jedes Detail.

Das Hochzeitsbasispaket kostet ab 1.990 Euro pro Paar. Weitere Leistungen wie Film- und Fotopakete sowie Brautfrisur und Make-up lassen sich optional dazu buchen. Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/heiraten-auf-see.

Heiraten in der Antarktis

Reisebeispiele für die Antarktis-Saison 2023/2024

Auftakt Antarktis – Große Expeditionsroute intensiv mit Kap Hoorn (SPI2325)

Zum Start in ihre Antarktis-Saison nimmt die HANSEATIC spirit Kurs auf die chilenischen Fjorde, bevor die Gäste auf der großen Route die Landschaften und Tierwelt der Falkland-Inseln, Südgeorgiens, des Weddellmeers und der Antarktischen Halbinsel sowie das legendäre Kap Hoorn erwartet. Von Puerto Montt nach Ushuaia, 29.11. bis 23.12.2023 (24 Tage), inkl. An- und Abreisepaket ab 15.920 EUR pro Person (bei Doppelbelegung). Weitere Informationen unter: www.hl-cruises.de/SPI2325

Antarktische Traumlandschaften mit Faszination Lemaire Kanal (INS2403)

Eine der letzten Gelegenheiten in der Saison 2023/2024 die Antarktis zu erleben, bietet die Reise der HANSEATIC inspiration. Die große Route der südlichen Polargebiete führt durch die Drake Passage zu den Süd-Shetland-Inseln weiter zur Antarktischen Halbinsel, nach Südgeorgien und zu den Falklandinseln. Packende Momente bieten die Fahrt vorbei an den zu 1.000 Meter hoch aufragenden Bergen des Lemaire-Kanals sowie Beobachtungen der artenreichen Tierwelt. Von Ushuaia nach Montevideo, 7. bis 29.2.2024 (22 Tage), inkl. An- und Abreisepaket ab 17.690 EUR pro Person (bei Doppelbelegung). Weitere Informationen unter: www.hl-cruises.de/INS2403

Gourmet Report meint: Wenn man es sich leisten kann, sicher eine ganz einmalige Art zu heiraten! Der Service der Hapag Lloyd Cruises ist legendär und diese Reise bleibt sicher für das Paar und seine Gäste unvergesslich!

