Neue Trophäe für Auszeichnung

Eine neue exklusive Preisskulptur wird am Montag, 17. April 2023 an die oder den Gewinner*in sowie die Erstplatzierten des Service-Wettbewerbs PREIS FÜR GROSSE GASTLICHKEIT 2023 übergeben.

Erste Entwürfe für die neuen Trophäen © ZWIESEL Glas

Das Traditionshaus ZWIESEL GLAS steht seit 150 Jahren für außergewöhnliche Kristallglas-Herstellung und gehört seit vielen Jahren zu den Unterstützern des oben genannten Wettbewerbs zur Nachwuchsförderung. In diesem Jahr erhalten die drei Erstplatzierten Finalist*innen erstmals die eigens für den Wettbewerb gestaltete und in der Manufaktur hergestellte Glasskulptur.

„Die abstrahierte offene Kelchform der 24,5 cm hohen und ca. 540 Gramm wiegenden Glas-Trophäe ist im edlen Schwarz durchgefärbt. Sie symbolisiert offene Arme im Sinne von Gastlichkeit, aber kann auch als ein Füllhorn der Genüsse verstanden werden. Der geschwungene Rand steht für Sinnlichkeit, der polierte Schliff zeigt Raffinesse und Exklusivität. All das, was auch die gehobene Gastronomie zum Ausdruck bringen möchte“, so Designerin Irmgard Braun-Ditzen.

Jede dieser Trophäen ist durch die Handarbeit ein Einzelstück, verfügt somit jeweils über eine gewisse persönliche Note und steht in diesem Zusammenhang für die persönliche wie individuelle Art der Gastgeber, des Preisträgers.

Am 17. April 2023 wird der 11. Wettbewerb PREIS FÜR GROSSE GASTLICHKEIT in Berlin im Hotel Palace Berlin ausgetragen.

Bei der in dieser Form einzigartigen Veranstaltung im deutschsprachigen Raum werden die Auszeichnungen mit diesen besonderen Skulpturen an die Siegerin/ den Sieger des anspruchsvollen Jurywettbewerbs erstmals am Abend übergeben. Der Service-Wettbewerb mit Prüfungen ab 12 Uhr und dem Wettbewerbsdinner ab 18 Uhr inklusive Preisverleihung ist eine Initiative des L’Art de Vivre Residenzen e.V.