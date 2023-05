Bubar Crepes Berlin

In Charlottenburg auf dem Karl-August-Markt verkauft Maitre Bubar Mittwochs und Sonnabends seine Crepes

Wartezeit: 1 Stunde 10 Minuten auf die Crepes von Bubar

Crepes gibt es in Berlin an vielen Ecken. Wer einmal die Crepes von Bubar probiert hat, ist aber versaut und will die Eierkuchen, die sich Crepes nennen, nur bei ihm essen.

Bubar absolvierte seine Ausbildung zum Konditor bei Johann Joncour in der Boulangerie Pâtisserie Les Menhirs in Plomelin, einem kleinen Ort am Fluß Odet, nahe der bretonischen Küste. Bubar hat einfach Freude an handwerklich hergestellten bretonischen Crêpes und Galettes.

Der Franzose Bubar ist Rechtsanwalt in einer großen internationalen Wirtschaftskanzlei in Berlin gewesen. Trotz Erfolge war ihm der Job viel zu trocken. Er entschied sich, eine handfeste Ausbildung zu machen und wurde Konditor. Dann kaufte er sich einen alten Peugeot Bus, baute den aus und kam nach Berlin zurück – um echte bretonische Crepes und Galettes anzubieten. Er benutzt frisch gemahlenes Buchweizenmehl aus Frankreich und ausschließlich Bio‑Eier. Sein Caramel ist hausgemacht. Und an die Crepes kommt immer nur französische, gesalzene Butter!

Bubars Crepes gibt es nur zwei mal die Woche auf dem Karl-August-Markt in Charlottenburg. Allerdings kann man Bubar auch für Events buchen.

Maitre Bubar mag eigentlich nicht gerne Nutella Crepes verkaufen, da die Nutella geschmacklich alles überlagert. Aber – wenn es der Kunde will … Er selber empfiehlt lieber (den viel preiswerteren) Caramel mit etwas Salz.

Tipp: Wer sehr spät kommt und die Schlange noch lang ist, sollte fragen, ob der Teig reicht, wenn man sich anstellt!

Wer Maitre Bubar für seine Firmenveranstaltung oder Party buchen will, findet hier seine Daten.

Wochenmarkt am Karl-August-Platz – Weimarerstr. / Ecke Pestalozzistr.

Öffnungszeiten: Mittwoch 8 – 13 Uhr und Samstag 8 – 14 Uhr (Mittwochs sind die Wartezeiten nicht so lang!)

Es gibt sehr wenige Gastronomiebetriebe in der Welt, bei denen ich mich eine Stunde oder mehr anstelle. Bei Bubar mache ich das regelmässig. Leider habe ich den Eindruck, immer mehr Menschen schliessen sich mir an ….

Ich frage mich ernsthaft, wann der Michelin Bubar erwähnen wird.

Ich frage mich ernsthaft, wann der Michelin Bubar erwähnen wird.