Kulinarik Reisen

Luxusreisveranstalter WINDROSE serviert seinen Gästen ausgewählte, europäische Reise-Leckerbissen. Auf dem Programm stehen Kultur, Natur und die lokale Küche zwischen Gourmet-Lokal und Traditionsmanufaktur.

Secreto Iberico

Zauberhafte Landschaften und erlesene Weine, prächtige Bauten und kunstvoll arrangierte Speisen: Genießer jeglicher Art werden im Programm des Luxus-Reiseveranstalters fündig. „Insbesondere die Gruppen- und Privatreisen in Südeuropa sind ideale Ziele für Genussmenschen“, weiß Melanie Gleich, die bei WINDROSE Reisen in ganz Europa verantwortet und konzipiert. „Bei toller Kulinarik denken viele erst einmal an Frankreich“, so Gleich und ergänzt: „doch unsere Reiseexperten haben auch in den Nachbarländern einmalige Routen erstellt, die zu den spannendsten Restaurants und den erlesensten Manufakturen führen und möglicherweise den Weg zu der einen oder anderen bisher unbekannten Delikatesse weisen.“

Spanien: Sterne im wilden Norden

Spanien hat weit mehr zu bieten als Tapas und Paella. Insbesondere der Norden des Landes ist bekannt für seine ausgezeichnete Küche und seine hohe Sterne-Dichte bei den Restaurants. Im Rahmen der Rundreise in der Kleingruppe besuchen die WINDROSE Gäste die Kunst- und Gourmetstadt Bilbao und sind dort zu Gast bei Starkoch Josean Alija, der sein kreatives Menü in Bilbaos wohl imposantestem Gebäude servieren lässt: das von Frank O. Gehry entworfene Guggenheim Museum ist ein optischer Genuss. Das dort servierte Welcome Dinner ist ein delikater Exkurs in die innovative baskische Küche. Weitere kulinarische Stopps der achttägigen Reise führen in die Weinregion Rioja, wo die Teilnehmer die Besonderheiten der typischen Rotweine verkosten und die liebliche Landschaft und mittelalterliche Städte wie Laguardia und Haro kennenlernen. Bodegas und Pintxos, die baskische Variante der Tapas, sowie kunstvoll eingeschenkter Cidre vervollständigen den kulinarischen Eindruck der nordspanischen Region weiter. Der krönende Abschluss der Gruppenreise ist erneut mit einem Michelin-Stern dekoriert. WINDROSE öffnet für seine Gäste die Türen zum Restaurant Kokotxa im Herzen von San Sebastían. Dort kredenzt Daniel López baskische Küche mit subtilen Einflüssen aus aller Welt und hervorragenden lokalen Zutaten. Im eleganten San Sebastían nächtigen die Reiseteilnehmer fußläufig zur Altstadt im Belle Epoque-Hotel Maria Cristina. Die weiteren Unterkünfte der Reise sind das direkt am Fluss gelegene Hotel Vincci Consulado de Bilbao und das Hotel Viura, der Design- Hingucker in La Rioja.

Kulinarik Reisen

Apulien: Für alle Sinne

Der zauberhafteste Stiefelabsatz der Welt und eine der schönsten Regionen Europas – Apulien ist Genuss pur. Hier erwarten Besucher zahlreiche Must-sees, wie die weiße Stadt Ostuni, Lecce, das „Florenz des Südens“, die imposante Höhlensiedlung Materas und die pittoresken Trulli von Alberobello.

Am ersten vollen Tag der Reise führt ihr Weg die WINDROSE-Gäste durch eine kilometerlange Allee an deren Ende das Castello Monaci mit einem gedeckten Tisch auf sie wartet. Die schmackhafte Grundlage für eine Verkostung von Primitivo und Negroamaro, deren Reben rund um das schlossähnliche Anwesen gedeihen. Weiter versüßt wird der Tag durch Pasticciotto, kleine Mürbeteigtörtchen mit Vanillecremefüllung, und den Caffè Leccese, einen Eiskaffee, der typisch für die Region ist. Nach einer erholsamen Nacht in der Furnirussi Tenuta, einem luxuriösen Anwesen inmitten einer Feigenplantage, steht der Besuch einer unterirdischen Ölmühle, inklusive Verkostung auf dem Programm. Weitere Kostproben erwartet die Teilnehmer vom Capocollo, einem gepökelten und getrockneten Schweinenacken, für den das Barockjuwel Martina Franca bekannt ist. In Putignano wird ihnen der Käse der Masseria La Querceta serviert, süßes wie salziges Gepäck eines alteingesessenen Keksbäckers in Matera rundet den kulinarischen Eindruck des Landstrichs weiter ab. Das zweite Hotel der Reise ist die imposante Masseria San Domenico mit Gebäudeteilen aus dem 15. Jahrhundert und einer über 100 Hektar großen Gartenanlage. Hier genießen die WINDROSE-Gäste nicht nur eine hervorragende Küche, sondern auch einen Privatstrand, Pool und einen Wellnessbereich.

Taste of Bordeaux

Bei einer Flusskreuzfahrt um die Weinhauptstadt Frankreichs kommt manch edler Tropfen ins Glas. Dennoch stehlen sanft geschwungene Weinberge, pittoreske Städtchen und ikonische Schlösser entlang der Garonne und Dordogne den Weinen zumal die Schau. Die achttägige Schiffsreise ist ein Muss für alle, deren Herz für französische Lebensart, Kultur, Wein und Kulinarik schlägt. Highlight der Reise ist natürlich der Besuch Bordeaux‘ und die Grand Cru-Verkostungen in den nicht minder eindrucksvollen Chateaus von Médoc, Sauterne und Co. Ergänzt wird das Programm durch abwechslungsreiche, inkludierte Landausflüge, die je nach Vorliebe zu weiteren Weingütern führen oder aber zu Schlössern, Zitadellen und mehr. An Bord der eleganten AmaDolce erwartet die Gäste exzellente Küche, sowie geräumige und geschmackvolle Kabinen.

Preisbeispiele

Baskenland – Spaniens kulinarischer Hotspot

8 Tage Gruppenreise Lebensart inkl. Flügen mit Lufthansa oder Swiss, Transfers, Ausflüge und Rundreise in komfortablen Fahrzeugen, sieben Übernachtungen inkl. Frühstück, vier Mittagessen und drei Abendessen, zwei Weinverkostungen, private Bootsfahrt, durchgehende Deutschsprechender Reiseleitung, inkl. Führungen und Eintrittsgebühren,

ab 5.890 Euro pro Person im Doppelzimmer

Apulien für alle Sinne

8 Tage Gruppenreise Lebensart inkl. Flügen mit Lufthansa oder AirDolomiti, Transfers, Ausflüge und Rundreise in komfortablen Fahrzeugen, sieben Übernachtungen inkl. Frühstück, zwei Mittagessen und zwei Abendessen, vier Verkostungen, durchgehende Deutschsprechender Reiseleitung, inkl. Führungen und Eintrittsgebühren,

ab 6.490 Euro pro Person im Doppelzimmer

Weinkreuzfahrt – Taste of Bordeaux

7 Nächte Flusskreuzfahrt mit Vollpension und erlesene Weine, Bier und alkoholfreie Getränke zu den Mahlzeiten, Begrüßungsdinner, Kapitänscocktail und Galadinner, inklusive aller Landausflüge, kultureller Abendunterhaltung, Internetzugang, Hafengebühren,

ab 2.510 Euro pro Person

Diese und weitere Kleingruppenreisen sind buchbar unter www.windrose.de

