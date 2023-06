Geheimtipp: Badeferien in Okinawa

Die Strände in Okinawa sind auf mehrere Arten einzigartig und heben sich von anderen Stränden auf der ganzen Welt ab. Dank der subtropischen Lage herrscht hier ein warmes und angenehmes Klima.

Die höchste Durchschnittstemperatur in Okinawa liegt bei 29°C im Juli und die niedrigste bei 19°C im Januar. Die höchste Wassertemperatur liegt bei 29°C und es wird nicht kälter als 21°C im März. Das Meer rund um Okinawa ist kristallklar und für seine leuchtenden Farben bekannt. Es eignet sich zum Schnorcheln, Tauchen und für andere Wassersportaktivitäten. Obwohl Okinawa ein ganzjähriges Reiseziel ist, liegt die beste Strandsaison, in der die meisten Strände zum Baden geöffnet sind, zwischen April und Oktober. Okinawas Strände gehören zu den saubersten und ruhigsten Stränden der Welt. Diese ausgewählten Strände, sollten Sie bei einem Besuch auf Okinawa nicht verpassen:

Strände in Zentral- und Süd-Okinawa

Toguchi Beach Tomari Gusuku Park – Die Badesaison des Toguchi Beach in Yomitan Village ist ganzjährig und es gibt keine begrenzten Badezeiten. Der Zugang zum Strand ist kostenlos.

Mibaru Beach – Dieser Strand gilt als einer der Besten Okinawas. Badesaison ist ganzjährig. Die Badezeiten liegen zwischen 9 und 16 Uhr. Der Zugang zu dem Strand ist kostenlos.

Informationen zu weiteren Stränden: www.visitokinawajapan.com/discover/beach-information/beaches-central-southern-okinawa/

Strände in Nord-Okinawa

Sesoko Beach – Der 800 Meter lange Sandstrand eröffnet die Badesaison von Mitte April bis zum 31. Oktober mit Badezeiten von 9 bis 17 Uhr. Von Juli bis September sind die Badezeiten um eine halbe Stunde verlängert. Der Zugang zum Strand ist kostenlos.

21st Century Forest Beach – Das Baden ist von Mai bis Ende September möglich. In dieser Zeit ist das Quallenschutznetz installiert. Die Öffnungszeiten liegen zwischen 8:30 und 22.00 Uhr. Von Juli bis August sind die Badezeiten von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Der Zugang zu dem Strand ist kostenlos.

Informationen zu weiteren Stränden: www.visitokinawajapan.com/discover/beach-information/beaches-northern-okinawa/

Ebenso schön sind die Strände der Insel Kume, der Miyako-Inseln und der Yaeyama-Inseln. Darunter beispielsweise der Hatenohama Beach auf Kume. Der Strand ist berühmt für seinen reinen, weißen Sand. Er ist nur mit der Fähre zu erreichen. Badesaison ist das ganze Jahr über. Es gibt keine Begrenzung der Badezeiten und der Zugang zu dem Strand ist kostenlos.

Eine ausführliche Liste der Strände der Insel Kume, der Miyako-Inseln und der Yaeyama-Inseln, sowie weitere Informationen: www.visitokinawajapan.com/discover/beach-information/beaches-kume-miyako-yaeyama/

Der Sommer in Okinawa ist außerdem gefüllt von okinawanischer Kultur, die Besucher bei Events mit traditioneller Musik, Speisen und Kunst erleben können. Es gibt das ganze Jahr über eine Vielzahl von Veranstaltungen, die zu jeder Jahreszeit den Vorlieben der Besucher gerecht werden. Die Veranstaltungen bieten die Gelegenheit, die ausgeprägte Inselkultur kennenzulernen, die Okinawa von allen anderen Destinationen in Japan unterscheidet. Eine Auswahl erhalten Sie im Folgenden:

Nago Summer Festival – 29. – 30. Juli 2023

Das Nago Summer Festival, das jährlich in Nago City, Okinawa, stattfindet und auch als Nago City Matsuri bekannt ist, findet am letzten Juli-Wochenende statt. Das Festival feiert die Sommersaison und die einzigartige Kultur und Tradition von Nago City. Es bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter traditionelle Tänze, Musikaufführungen und ein Feuerwerk. Die Besucher können auch lokale Speisen und Getränke genießen, an Ständen mit handgefertigtem Kunsthandwerk und Souvenirs stöbern und an Spielen und anderen spaßigen Aktivitäten teilnehmen. Ein weiterer Höhepunkt des Festes sind die Auftritte des „shishi odori“, ein traditioneller Löwentanz, der Glück bringt und die bösen Geister vertreibt. Die Tänzerinnen und Tänzer tragen farbenfrohe Kostüme und Masken und führen akrobatische Bewegungen zum Klang von Trommeln und Flöten vor.

Mehr erfahren: https://www.city.nago.okinawa.jp/about/2018072400152/

Parade der 10.000 Eisa-Tänzer – 06. August 2023

In Okinawa ist die Parade der 10.000 Eisa-Tänzer ein traditionelles Event. Eisa ist ein Tanz im alten Stil, der seinen Ursprung auf den Ryukyu-Inseln hat, zu denen auch Okinawa gehört. Er wird gewöhnlich während des Obon-Festivals im August aufgeführt. Tausende Tänzerinnen und Tänzer treten bei der Parade in farbenfrohen Kostümen auf und spielen auf herkömmlichen Instrumenten wie den Taiko-Trommeln und dem Sanshin, einer Art Banjo mit drei Saiten. Die Parade findet in Naha, der Hauptstadt Okinawas, statt und ist eine Hommage an die besondere Kultur und das Erbe der Insel.

Mehr erfahren: https://www.ichimannin-eisa.kokusaidoori.jp/

Okinawa Zento Eisa Matsuri – 8. bis 10. September 2023

Das Okinawa Zento Eisa Matsuri, ein aufregendes und einzigartiges Festival, ist das größte Eisa-Festival, das jeden Sommer über 300.000 Zuschauer in den Koza Sports Park in Okinawa City lockt. Das dreitägige Festival feiert die Tradition des okinawanischen Tanzes mit faszinierenden Eisa-Auftritten, bei denen charakteristische Trommelmuster, Lieder und Melodien auf der traditionellen dreisaitigen Sanshin gespielt werden. Das Festival findet seinen Höhepunkt in einem traditionellen Kachashi-Volkstanz und einem spektakulären Feuerwerk.

Mehr erfahren: https://visitokinawajapan.com/discover/events/okinawa-zento-eisa-matsuri/

Southern Island Star Festival – August 2023 (Datum folgt)

Das Southern Island Star Festival ist ein traditionelles Fest, das an verschiedenen Orten auf der Insel Ishigaki stattfindet. Was dieses Fest so interessant macht, ist eine alte japanische Legende über zwei Sterne, Vega und Altair, die von der Milchstraße getrennt wurden und sich nur einmal im Jahr an diesem Tag treffen dürfen. Gefeiert wird das Fest mit bunten Dekorationen aus Bambus und Papier, den so genannten „tanzaku“. Die Menschen schreiben ihre Wünsche auf diese Dekorationen und hängen sie auf, wobei sie hoffen, dass diese Wünsche sich erfüllen werden. Die Dekorationen haben oft die Form von Sternen, um die beiden Sterne der Legende zu symbolisieren. Während des Festes gibt es auch Paraden, Musikaufführungen und traditionelle japanische Tänze. Ebenso ist für lokale Speisen und Getränke gesorgt.

Mehr erfahren: https://visitokinawajapan.com/discover/events/southern-island-star-festival/

Insgesamt macht die Kombination aus Okinawas natürlicher Schönheit, Meeresleben und kulturellen Erlebnissen die Destination zu einem einzigartigen Reiseziel.

Okinawa ist die südlichste Präfektur Japans. Verteilt auf rund 160 Inseln leben 1,4 Millionen Einwohner. Das subtropische Okinawa liegt nahezu auf demselben Breitengrad wie Hawaii, Miami und Cancun. Mit diesen Destinationen teilt sich die Präfektur das Klima, das auch im Winter angenehm warm ist. Die Luft-Durchschnittstemperatur beträgt rund 23 °C und die mittlere Meerestemperatur sogar 25 °C. Okinawa kann über alle japanischen Flughäfen, Taipeh, Seoul und Hongkong erreicht werden.

Zwischen der Hauptinsel Okinawa und den umliegenden kleineren Inseln sind zusätzlich zahlreiche Fähr- und Flugverbindungen für das Inselhopping eingerichtet.

Okinawa entwickelte eine eigenständige Kultur, die besonders durch handwerkliche Erzeugnisse (z. B. Töpferwaren, Lackarbeiten), einer vielfältigen Regionalküche und von dort stammenden Kampfkunstsportarten, wie etwa Karate oder Kobudo, geprägt ist. Seit dem Jahr 2000 zählen zudem neun historische Stätten zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Als Insel des Gesangs und des Tanzes bekannt, wird in Okinawa bis heute auch das immaterielle Kulturerbe gepflegt. Als Beispiel dient der Ryukyu-Tanz, der sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat.

Okinawa liegt in den Subtropen und ist geprägt von unberührter, ursprünglicher Natur- und Artenvielfalt bei ganzjährig mildem Klima. Die Unterwasserwelt der Präfektur zählt zu den farbenprächtigsten der ganzen Welt. Über 250 verschiedene Korallenarten lassen sich an den tausenden Korallenbänken und -riffen vor den verschiedenen Inseln Okinawas ausmachen. Der Anblick bunter Korallen, unterschiedlichster Tropenfische und Schildkrötenarten ist ein unvergessliches Highlight für jeden Tauch- oder Schnorchelbegeisterten.

https://www.visitokinawa.jp/?lang=de

https://www.ocvb.or.jp/foreign/en

