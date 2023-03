Wurst selber machen macht Spaß.

Immer mehr Menschen betreiben dieses Hobby.

Carsten Bothe gibt seit Jahren Kurse zu dem Thema

Bratwurst vom Grill

Landauf und landab schließt eine Schlachterei nach der nächsten, aber im Gegenzug hat sich ein Trend herausgebildet, die Wurst selber zu machen. Einer der Vorreiter ist Carsten Bothe, der seit über 30 Jahren Wurst und Schinken selber macht. Aber nicht nur das, er hat zu dem Thema schon mehrere Bücher geschrieben. Das neueste zum Thema Wildwurst ist gerade erschienen. Zusätzlich bietet er Kurse an, bei denen die Interessierten lernen, wie man Wurst macht oder sogar ein halbes Schwein verarbeitet. „Die Nachfrage ist gewaltig“ freut sich Bothe, „immer mehr Menschen wollen wissen, was in Ihrem Essen steckt, und machen es daher lieber von Grund auf selber.“ Wenn aus einem halben Schwein nach einigen Stunden für jede Person ein Wurstpaket von zehn Kilogramm geworden ist, sieht man sechs erschöpfte, aber gut gelaunte Teilnehmer die glücklich ihre Kühltaschen füllen. Die Wurstkurse gehen noch bis Ende März, ab Ende April finden dann andere Kurse zum Thema Kochen am Lagerfeuer statt.

Der Trend zu hochwertigem Fleisch besonders für die Barbecue-Szene spielt dem 56-jährigen dabei in die Karten. In seinen Lagerfeuer-Kochkursen zeigt er im Jahr rund 400 Interessierten, wie man mehrgängige Menüs am Lagerfeuer zubereitet oder ein Spanferkel fachgerecht brät und austeilt. Im Laufe der letzten 15 Jahre hat er in dem kleinen Ort Hary bei Bockenem weit über 5.000 Menschen das Kochen am Feuer nahegebracht. „Kochen am Feuer heißt das Feuer zu beherrschen“ so Bothe weiter, „Ein Spiegelei braten kann eigentlich jeder, aber auf dem Lagerfeuer ist das etwas ganz anderes.“ Das lernen meine Kursteilnehmer als erstes. Und dafür nehmen viele auch eine weite Anreise in Kauf. 70 % der Teilnehmer übernachten wenigstens ein mal. So waren in den letzten Jahren nicht nur Deutsche aus allen Ecken des Landes im wunderschönen Ambergau, sondern auch Belgier, Niederländer, Franzosen, Schweizer und Österreicher. Die Zusammensetzung der Kurse ist bunt gemischt. Fing es 2007 ausschließlich mit Jägern an, gibt es inzwischen Termine, an denen kein einziger Jäger anwesend ist. Auch wenn Grillen als eine Männerdomäne verschrien ist, gibt es Kurse, an denen 30 % Frauen teilnehmen. Auch sind die Beweggründe sehr vielfältig. Von Jägern, die ihr Wild verarbeiten wollen, über Erlebnispädagogen, Grill-Fanatiker oder Mittelalter-Fans ist alles vertreten. „Wir hatten schon einen Achtjährigen, der viele Teilnehmer vom Können her in die Tasche gesteckt hat, wir haben aber auch schon in einen 80. Geburtstag reingefeiert,“ weiß Bothe zu berichten.

Und was macht der studierte Biologe Bothe, wenn keine Kurse stattfinden? Meist schreibt er Bücher, von denen über 30 verschiedene Titel am Markt sind. Oder er denkt sich Produkte für den Versandhandel aus, geht zur Jagd oder grillt ganz entspannt, um ein neues Rezept auszuprobieren. Das vielleicht die Teilnehmer in einem der nächsten Kurse kochen können.

Weitere Informationen und Termine für die Kurse finden Sie im Internet unter www.carstenbothe.de

