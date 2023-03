Mit einem Neuzugang startet das Coquillade Provence Resort & Spa ins neue Jahr. Der erst 33-jährige Pierre Marty übernimmt als Exec. Chef in den drei Restaurants und zwei Bars die Leitung. Sein Motto: „Wir müssen dem Gast servieren, was er verdient … und das ist nun mal das Beste!“

Pierre Marty

Seit seiner Kindheit sei klar gewesen, dass er irgendwann einmal etwas mit Kochen machen möchte. Seine Ausbildung absolvierte Marty in dem mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Louis XV in Monaco, wo er „Chef de Partie“ wurde, bevor er im Belle Rive an der Seite von Pascal Bardet – einem seiner Mentoren – die Stelle des Stellvertreters annahm.

Im Jahr 2015 folgte der große Wechsel mit einer neuen Herausforderung in Katar, wo er im Museum für Islamische Künste Sous-Chef wurde. Pierre Marty erwies sich bereits nach kürzester Zeit als ein Meister der Kunst in der Veredelung von Produkten, egal zu welchem Anlass.

2018 eröffnete Pierre Marty für Alain Ducasse das Restaurant „Morpheus“ in Macau, wo er nach nur fünfeinhalb Monaten bereits 2 Michelin-Sterne erkochte.

Das Rezept eines solch rasend schnellen Erfolges? Die kompromisslose Wahl der besten Zutaten, die perfekt abgestimmten Garvorgänge und Zubereitungsarten, insbesondere durch den Einsatz von Gewürzen, die er bei seinen zahlreichen Reisen (Katar, Indien, China, …) entdeckte und sie gekonnt als besonderen Twist seinem Können beifügt.

2020 ging es zurück nach Paris, wo er das Restaurants Ducasse sur Seine übernimmt, bis es ihn schließlich am 23. Januar 2023 in das französische Luxushotel Coquillade zieht. Das Relais & Châteaux verfügt über 3 Restaurants und 2 Bars.

Für Gaumenfreuden sorgt Pierre im Restaurant Avelan, dem Fine-Dining-Restaurant des Coquillade. Die Menükarte umfasst nur 4 bis 5 saisonale Gerichte.

Die „Le Bar“ wird weiterhin Klassiker der Thai-Küche und Fingerfood der Saison anbieten. Pierre Marty wird auch hier seinen besonderen Twist in die Gerichte einbringen, z. B. mit seinem Geheimrezept einer Thai-Vinaigrette, die erst ein Rindercarpaccio nach thailändischer Art vollendet.

Auch im Restaurant Les Vignes et Son Jardin wird Pierre Marty weiter lokale Produkten (Kräuter, Obst und Gemüse) aus dem eigenen Gemüsegarten benutzen und die Vielfalt der Provence zelebrieren.

Opening Coquillade: 15. März 2023

Opening AVELAN: 29.03.2023

https://coquillade.fr/de/

