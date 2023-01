Ab dem 1. Februar 2023 übernimmt der frühere Sternekoch Thomas Barth die Leitung der Küche im LEO’S und löst Chris MacCormick am Herd ab. Das Restaurant des The Hearts Hotels in Braunlage ist das kulinarisches Highlight der Harz Region und sorgt für Fine Dining direkt am Nationalpark.

THE HEARTS HOTEL Braunlage

“Chris hat das Restaurant erfolgreich aufgebaut und auf dem Markt positioniert”, so Geschäftsführer Meik Lindberg im Gourmet Report Gespräch. “Wir bedauern sehr, dass er weiterzieht, freuen uns aber ebenso auf frischen Wind im LEO’S.” Für diesen sorgt Thomas Barth, der nach seiner Kochausbildung im Mückenschlösschen in Leipzig mehrere Jahre Erfahrung in der internationalen Gourmet-Gastronomie gesammelt hat – unter anderem bei Käfer im Deutschen Bundestag in Berlin sowie dem Landhaus Zu den Rothen Forellen in Ilsenburg. Die Küche des 42-Jährigen wurde mehrfach ausgezeichnet und gilt als Meilenstein in der Harz-Region. So erhielt Küchenchef Thomas Barth beispielsweise vom renommierten Restaurantführer Gault Millau zwei Kochmützen und 15 Punkte und wurde vom Guide Michelin bereits mit einem Stern ausgezeichnet.

Thomas Barth im Harz

Buchung und Preise:

Zimmerpreise für ein Doppelzimmer ab 89 Euro/Nacht. Buchungen online via www.heartshotel.com oder telefonisch unter 05520 / 99899 97.

THE HEARTS HOTEL Braunlage – Küchenchef Thomas Barth

THE HEARTS HOTEL beschreibt sich wie folgt:

Einen neuen Schwung in den Harz hineinbringen und einen Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Genießen schaffen: Genau das ist das Ziel des Lifestyle- und Event Resort „The Hearts Hotel“ in Braunlage mit unmittelbarem Zugang zum Nationalpark Harz auf 622 Metern Höhe. Viel Holz und echte Naturmaterialien, Langschläfer-Frühstücksbuffet bis zwölf Uhr mittags, Highspeed-WLAN, 65 modern ausgestattete Zimmer, davon sieben Suiten, und zudem sieben Bulli-Plätze – gemacht von Enthusiasten, Kreativen und einem wilden Herzblut-Team.



http://www.theheartshotel.com

Thomas Barth im Gourmet Report

