Natellas Reisetagebuch

Fahre nie schneller als dein Schutzengel! – Reisetagebuch Los Angeles bis Panama City Tage 26, 27, 28, 29

Natella Borgetti in Mexico La Paz Baja California

Aktive Meditation



Wir sind in La Paz angekommen, die Strecke 400 km. ziemlich gerade aus und sehr warm, 31 Grad. Unser Guide hat uns versichert, dass es noch wärmer wird, wenn wir über den Golf von Kalifornien sind und dass es schon fast subtropische Klima seien wird. Also heiß und feucht.

Während der Fahrt, besonders wenn die Strecke monoton wird, kommt man in so ein Aktiv – Meditation – Zustand im Tempo der Geschwindigkeit treibt. Wo Gedankenfluss dich weiter und weiter wie auf der Wolke trägt, so leicht und so klar wird alles auf einmal!



Fahre nie schneller als dein Schutzengel

Ich fahre auf der Straße immer hinter meinem Kumpel Marc, alle Jungs aus der Gruppe haben mich schon gefragt, warum ich hinter Marc fahre, den vorne ist man so schön flott unterwegs und kann die Fahrlinie des Guides folgen und somit sich im eigenen Fahrstil verbessern. Die Jungs! Ich will nicht schnell, ich will safe fahren! Hättet ihr gewusst, wie schnell ich auf der Rennstrecke in die Kurven gehe. Und dass mir ein Sicherheitsgen anscheinend fehlt. Der Marc, in dem er vor mir fährt, bremst mich ab, wäre er nicht da, wäre ich schon längst wie eine Rakete in die Luft gehen. Wenn ich schnell fahre, habe ich das Gefühl ich fliege! Aber wir Menschen haben keine Flügel. In einigen Situationen hat mir der Marc schon mal den Arsch gerettet. Also ist er jetzt offiziell zu meinem Schutzengel genannt. Fahre nie schneller als dein Schutzengel fährt!



Next Level Mexiko

Stadt La Paz ist die nächste Stufe der Eingewöhnung an das Mexiko. Es gibt hier jetzt an jeder Ecke die Tankstellen und sehr edle Restaurants, wo man für 1600 Pesos (75 Euro) beef Tomahawk 1,5 Kilo bestellen kann, was ich natürlich nicht gemacht habe. So viel Fleisch kann man doch nicht essen auf einmal;-)) aber roasted marrows (es sind gegrillte Rinder Knochen inkl. Knochenmark). Es hat mich nur 280 Pesos gekostet und sowas von Satt gemacht, klar pures fett. Auf dem Teller zwei Riesenknochen serviert mit Mais und Gartenkräuter. Aber das war ein Erlebnis. Die Lokation war auch sehr exquisit. Komplett unter dem freien Himmel am Ozean mit dem Strandzugang, einem Pool in der Mitte und einer abgehängten Decke aus Blumen. Sowas habe ich nur in Dubai in einem 5 Sterne Haus gesehen.

In dem Moment versuche ich ein Vergleich zu machen, zwischen dem Orient und Südeuropa bzw. Spanien, was natürlich totaler Quatsch ist, denn es eine Jahrtausende Kultur ist mit Majas uns Azteken und Inkas. Es sind nur 5 Tage, wo ich in Mexiko bin, und die Kultur ist mir bis jetzt unbekannt. Es bleibt aber allgemein für mich spannend die nächsten 4 Monate, denn ich habe mich entschieden die Südamerika Reise, zusammen mit meinem Kumpel Marc, den Filmemacher auf zwei Rädern, zu machen. Ich werde diese Kultur viel besser kennenlernen und mit Sicherheit lieben, weil es schon jetzt nicht wirklich was zu meckern gibt. Ich meine jetzt Orient, weil da sind ein paar Momente dabei. Aber trotzdem liebe ich Dubai und Marokko, Oman und Türkei.



Träume werden war

Träume werden war, ich werde Machu Picchu sehen! Ich fahre nach Südamerika weiter und nicht nach Hause am 14 Februar 2023. Auch Ecuador und Chile, Kolumbien und Peru, Venezuela und Bolivien werde ich kennenlernen. Die Entscheidung ist blitzschnell gefallen. Das ist einfach so, die Mopeds sind hier, die Papiere inkl. sämtlicher Genehmigungen erledigt. Ein einziges „Problem“ war nur die Hotels für mich noch dazuzubuchen.

Und ehrlich ist das wirklich mit booking.com kein Problem mehr auf dieser Welt. Also ich fahre die Südamerika Reise mit! Wie aufregend!



