Die KäseStraße Bregenzerwald ist deutlich mehr als eine Verkaufsmeile. Sie ist eine Marke, ein Verein, ein ökologisches Vorzeigeprojekt und Teil der Kultur des Bregenzerwalds. Verkostungen und Hofführungen bereichern das Urlaubsprogramm. Wer sich auf Entdeckungsreise begibt, ist bald auf du und du mit dem einen oder anderen Senner.

Genießer-Romantik Hotel Das Schiff

Bereits 1998 rief Pionier Hans Peter Metzler vom Genießer-Romantik Hotel Schiff in Vorarlberg den Verein ins Leben. Die Themen Regionalität und Nachhaltigkeit sind für Familie Metzler im 4-Sterne-Familienbetrieb bereits seit Jahrzehnten gelebte Philosophie. Produkte aus der Nachbarschaft und Käse, Butter, Joghurt und Milch von der Käsestraße genießen Urlauber beim Frühstücksbuffet und abends beim Gourmet-Menü. Nachmittags wird Käse zum Tee serviert. Neben dem gut sortierten Weinkeller gibt es sogar einen hoteleigenen Käsekeller. Die Dreistufenlandwirtschaft, das Bewirtschaften im Tal, den Vorsäßen und auf den Alpen, ist zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden.

Auf den Spuren des Käses – immer der Nase nach

37 Sennalpen zählt die KäseStraße, die auf verschiedenen Wanderrouten erreichbar sind. Senner erklären gerne ihr Handwerk und belohnen den Aufstieg mit dem „Gold der Alpen“. Dort wird Käse noch größtenteils von Hand geschöpft, die Milch frisch und roh verarbeitet. Vier Bergbahnen erleichtern den Aufstieg zu höher gelegenen Almhütten. Im Herbst und Winter zieht es die Senner wieder ins Tal in ihre oft kleinen, familiär geführten Betriebe. Auch bei ihnen lohnt ein Besuch, um die Kunst des Käsemachens zu erleben. Der rund 180 Mitglider zählende Verein organisiert im Herbst ein abwechslungsreiches Programm mit Verkostungen, Hofführungen, Rundgängen und Kochkursen www.kaesestrasse.at.

Wohnen & sich verwöhnen lassen im Genießer-Romantik Hotel Das Schiff

Das Schiff erweist sich als Eldorado für feinsinnige Genießer. So beeindruckt diese seit Jahrzehnten beliebte Ferienadresse nicht nur durch ihre ruhige Lage mit unvergleichlichen Ausblicken in die Bergwelt. Gäste schätzen besonders das traditionelle und doch moderne Ambiente. Die großzügigen Suiten zeugen vom Können der heimischen Handwerker, jeder Umbau erfolgte sehr behutsam und mit höchstem Anspruch an Architektur und verwendete Materialien. Im Wellnessbereich verstellt nichts den Blick in die Natur. Im Pool und dem weitläufigen Garten genießt man absolute Ruhe und ein herrliches Panorama. Rund um das beschauliche Hittisau eröffnet sich ein Wander- und Radparadies, für Abwechslung sorgen nahe Golfplätze. Kulturliebhaber genießen Klassikfestivals (Schubertiade Schwarzenberg, alpen:arte, quarta) oder die Bregenzer Festspiele. Museen und Ausstellungen locken ebenso wie die hübschen Städte Feldkirch, Hohenems, Dornbirn oder Bregenz.

Vor mehr als 25 Jahren wurde Erna Metzler als erste Frau Vorarlbergs mit einer Haube von Gault Millau geadelt. Das junge, motivierte Team führt dieses Lebenswerk weiter. Das À la Carte Restaurant „Wälder Stube 1840“ (3 Gault-Millau-Hauben) gilt seit Jahrzehnten als eines der besten Restaurants Vorarlbergs. Küchenchef Bernd Reimer etablierte das Gourmetrestaurant sogar unter die 100 besten Restaurants in Österreich. Die Landwirtschaft Ernele (2-Gault-Millau-Hauben) lebt das Thema Regionalität, denn hier wird vor den Gästen kompromisslos regional aufgekocht und eine Vielfalt an heimischen Köstlichkeiten zum Verkauf geboten.

Das Hotel zählt auch zur renommierten Vereinigung der Romantik Hotels & Restaurants www.romantikhotel.com. In Österreich vereint Romantik derzeit 15 bekannte Hotels mit zugehörigen Restaurants, ein 2-Hauben-Restaurant und 25 Chalets unter seinem Markendach. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach der starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feierte www.romantikhotels.com.

Genießer-Romantik Hotel Das Schiff ****, A-6952 Hittisau, Heideggen 311,

www.schiff-hittisau.com

Bleib mit dem wöchentlichen Newsletter des Gourmet Report aktuell!

Genießer-Romantik Hotel Das Schiff Zusammenfassung Hotel Das Schiff: Das À la Carte Restaurant „Wälder Stube 1840“ (3 Gault-Millau-Hauben) gilt seit Jahrzehnten als eines der besten Restaurants Vorarlbergs. Küchenchef Bernd Reimer etablierte das Gourmetrestaurant sogar unter die 100 besten Restaurants in Österreich. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)