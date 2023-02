MICHELIN  Guide Kuala Lumpur und Penang

GUIDE MICHELIN KUALA LUMPUR UND PENANG 2023 KUALA LUMPUR

Ein Stern MICHELIN Nom du restaurant Style de cuisine DC. by Darren Chin Cuisine française contemporaine Dewakan Cuisine malaise contemporaine Bib Gourmand Nom du restaurant Style de cuisine Ah Hei Bak Kut Teh Cuisine malaise Aliyaa Cuisine sri lankaise Anak Baba Cuisine malaise et spécialités Peranakan Congkak (Bukit Bintang) Cuisine malaise Dancing Fish Cuisine malaise et indienne De. Wan 1958 Cuisine malaise Hai Kah Lang Poissons et fruits de mer Heun Kee Claypot Chicken Rice (Pudu) Cuisine cantonaise Hing Kee Bakuteh (Jalan Kepong) Cuisine malaise Lai Fong Lala Noodles Spécialités de nouilles Nam Heong Chicken Rice Cuisine malaise Nasi Ayam Hainan Chee Meng (Jalan Kelang Lama) Cuisine malaise Restoran Pik Wah Cuisine cantonaise Sao Nam Cuisine vietnamienne Wong Mei Kee Street food VOM GUIDE MICHELIN EMPFOHLENE RESTAURANTS in KUALA LUMPUR: Nom du restaurant Style de cuisine Akâr Cuisine malaise Anjo Cuisine européenne contemporaine Beta Cuisine malaise contemporaine Bref by Darren Chin Cuisine française contemporaine Cava Cuisine espagnole Cilantro Cuisine française contemporaine Dominic Cuisine européenne contemporaine Eat and Cook Cuisine malaise contemporaine Elegant Inn Cuisine cantonaise Ember Cuisine asiatique contemporaine Flour Cuisine novatrice Gai Cuisine thaïlandaise Hide Cuisine novatrice Kayra Cuisine indienne La Suisse Cuisine européenne Li Yen Cuisine cantonaise Limapulo Spécialités Peranakan Marble 8 Spécialités de viandes Nadodi Cuisine novatrice Open House Cuisine malaise Passage Thru India Cuisine indienne Playte Cuisine européenne contemporaine Qureshi Cuisine indienne Skillet Cuisine européenne contemporaine Soleil Cuisine européenne contemporaine Sri Nirwana Maju Cuisine indienne Sushi Kazu Sushi Sushi Ori Sushi Sushi Taka Sushi Tamarind Hill Cuisine thaïlandaise et birmane The Brasserie Cuisine française contemporaine Ushi Cuisine japonaise Vantador Spécialités de viandes Yun House Cuisine cantonaise PENANG

Ein MICHELIN Stern Nom du restaurant Style de cuisine Au Jardin Cuisine européenne contemporaine Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery Spécialités Peranakan Bib Gourmand Nom du restaurant Style de cuisine Bridge Street Prawn Noodle Spécialités de nouilles Communal Table by Gēn Cuisine malaise Duck Blood Curry Mee Street food Green House Prawn Mee & Loh Mee Street food Ivy’s Nyonya Cuisine Spécialités Peranakan Ming Qing Charcoal Duck Egg Char Koay Teow Spécialités de nouilles Moh Teng Pheow Nyonya Koay Small eats Neighbourwood Cuisine européenne contemporaine Penang Road Famous Laksa Street food Rasa Rasa Spécialités Peranakan Sardaarji Cuisine indienne Taman Bukit Curry Mee Street food Teksen Cuisine cantonaise Thara Cuisine thaïlandaise Theeni Pandarams Cuisine indienne Tho Yuen Cuisine cantonaise Wan Dao Tou Assam Laksa Cuisine malaise VOM GUIDE MICHELIN EMPFOHLENE RESTAURANTS in PENANG: Nom du restaurant Style de cuisine Air Itam Sister Curry Mee Street food Ali Nasi Lemak Daun Pisang Street food Bali Hai Seafood Market Poissons et fruits de mer Bao Teck Tea House Spécialités de dim sum Bee See Heong Cuisine malaise Bibik’s Kitchen Spécialités Peranakan Bite N Eat Dindigul Biriyani Cuisine indienne BM Yam Rice Spécialités de Chaozhou Chao Xuan Spécialités de Chaozhou Curios-City Cuisine novatrice Fatty Loh Chicken Rice Street food Feringgi Grill Cuisine européenne contemporaine Flower Mulan Spécialités Peranakan Gēn Cuisine novatrice Goh Thew Chik Hainan Chicken Rice Street food Il Bacaro Cuisine italienne Jawi House Cuisine indienne Kebaya Dining Room Spécialités Peranakan Kota Dine & Coffee Spécialités Peranakan La Vie Cuisine européenne Lao San Tong Bah Kut Teh Cuisine malaise Misai Mee Jawa (Butterworth) Street food Pitt Street Koay Teow Soup Spécialités de nouilles The Pinn Small eats Tok Tok Mee Bamboo Noodle Spécialités de nouilles WhatSaeb Boat Noodles Cuisine thaïlandaise Woodlands Cuisine végétarienne