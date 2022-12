Ein neues Gesicht für Siedepunkt und 100GRAD in Ulm: Hendrik Friedrich ist der neue Küchenchef im Best Western Plus Atrium Hotel.

Der 30-Jährige übernimmt damit die Küchenleitung der beiden Restaurants, von denen das Restaurant Siedepunkt in den vergangenen Jahren mehrfach mit einem Stern im renommierten Guide Michelin ausgezeichnet wurde. Friedrich selbst hat in den vergangenen Jahren mehrere Stationen in ausgezeichneten gehobenen Küchen und Sternerestaurants absolviert, bevor er schließlich nach Ulm kam.

„Ich freue mich sehr, dass ich im renommierten Siedepunkt Restaurant in Ulm meine Laufbahn fortsetzen darf und bin sehr stolz auf diese nächste Chance, in einer mehrfach mit einem Stern ausgezeichneten Küche als Küchenchef zu wirken. Ich bin Koch aus Leidenschaft und Überzeugung. Ein Essen gelingt erst mit einem gehörigen Schuss Liebe und Handwerk – das ist mein Credo, nach dem ich jeden Tag koche", sagt Hendrik Friedrich.

Von Hamburg über Österreich nach Ulm

Hendrik Friedrich wurde 1992 in Coesfeld, Nordrhein-Westfalen, geboren und startete seine Laufbahn mit einer Kochausbildung im Gasthaus Keull, Coesfeld. Danach ging es für den heute 30-Jährigen nach Hamburg, wo er unter anderem als Commis de Cuisine im Jellyfish Hamburg (1 Michelin-Stern; 15 Gault Millau Punkte) tätig war. Im Petit Amour, ebenfalls in Hamburg und bekannte Adresse für klassisch-französische Küche (1 Michelin-Stern, 2 Hauben, 16 Gault Millau Punkte) legte er endgültig den Grundstein für sein heutiges Können und für seine Leidenschaft zur Tradition der klassischen gehobenen Küche. Hier begann er als Chef de Partie, um dann die Position des Sous Chef zu übernehmen. In der Hansestadt absolvierte Friedrich schließlich auch die Ausbildung zum Geprüften Küchenmeister an der staatlichen Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung. Danach ging es nach Österreich in den Tennerhof, Kitzbühel, (4 Hauben, 18 Gault Millau Punkte). Hier konnte er Tradition und Handwerk verbinden und seine Leidenschaft als Chef Patissier ausleben. Als Sous Chef der Griggeler Stuba, Lech am Arlberg (4 Hauben, 18 Gault Millau Punkte), entdeckte er zudem seine Passion für frische Kräuterküche. Zuletzt war Hendrik Friedrich als Küchenchef des Severin*s, ebenfalls in Lech, tätig und entwickelte hier endgültig seine eigene Handschrift. Im Siedepunkt Restaurant sowie im 100Grad und der Kochschule, die ebenfalls zum Best Western Plus Atrium Hotel in Ulm gehören, bringt der Vollprofi nun Gerichte wie Bayerische Alpengarnele mit Kalb, heimisches Reh mit Kürbis, fermentierter Johannisbeere und Petersilienpesto oder Irmgards Apfeltarte mit Buchweizen und Vanille auf die Teller.

Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Küche

Neben einer ehrlichen und authentischen Küche liegt Hendrik Friedrich Nachhaltigkeit besonders am Herzen. Und das nicht nur im Umgang mit Lebensmitteln und allen Zutaten, die meist direkt aus der Gegend kommen und frisch zubereitet werden, sondern auch im Umgang mit Mitarbeitern und Kooperationspartnern. Prinzipiell orientiert er sich an der Natur und den Jahreszeiten. Daher ist seine Küche saisonal und regional. Er will seine Gäste auf eine Erlebnisreise mitnehmen – von der Präsentation bis zum letzten Biss.

Ulm kulinarisch erleben

Gleich zwei Restaurants und eine Kochschule finden Gourmets im Best Western Plus Atrium Hotel in Ulm Böfingen. Neben dem Siedepunkt Restaurant (1 Stern im Guide Michelin) entwickelte das Team in den vergangenen Jahren ein zweites gastronomisches Konzept. Gäste, die eine modern interpretierte regionale Küche suchen, finden diese im 100GRAD Restaurant und alle, die gerne selbst den Kochlöffel schwingen, sind in der Kochschule Siedepunkt Lehrwerkstatt herzlich willkommen. Neben einer Weinbibliothek, die mehr als 900 Flaschen umfasst, finden Gourmets im Siedepunkt Restaurant auch eine saisonale Marktküche mit klassischem Handwerk. Runde Tische, bequeme Sessel und behagliche Farben gepaart mit hochwertigen Materialien genießen die Gäste genauso wie den Blick ins Grüne durch eine große Glasfassade. Im Sommer stehen den Gästen zum Genießen im Freien die großzügigen Terrassen zur Verfügung.

