Tohru Nakamura Sardinien

Unberührte Natur, feinste Kulinarik und spektakuläre Sonnenuntergänge, gepaart mit mediterranem Beach-Feeling: Ende Juli eröffnete der Cone Club im 7Pines Resort Sardinia nach der Softopening-Phase offiziell für Gäste. Hinter dem Ausnahme-Projekt stehen die Münchner Tasteful Concepts GmbH und die 12.18. Unternehmensgruppe. Die Gäste dürfen sich auf ein außergewöhnliches Food-Konzept von 2-Sterne-Koch Tohru Nakamura freuen, das traditionelle Produkte und Spezialitäten der Mittelmeerinsel respektvoll einbezieht und dazu einlädt, sich in großer Runde nach Herzenslust durch das Menü zu schlemmen.

An der sardischen Nordküste hat die Düsseldorfer 12.18. Unternehmensgruppe einen neuen Sehnsuchtsort erdacht, der von Tasteful Concepts-Geschäftsführer Marc Uebelherr und einem Team aus Gastro-Profis umgesetzt wurde: Der Cone Club im neuen 7Pines Resort Sardinia verbindet Genuss, Ästhetik und Exklusivität zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

„Das Projekt Cone Club Sardinia habe ich 2018 mit meinem verstorbenen Partner Kai Richter initiiert. Seine Vision dieses besonderen Ortes wird nun Realität und Kai wäre stolz, dass der Cone Club endlich mit Leben gefüllt wird“, sagt Jörg Lindner, geschäftsführender Gesellschafter der 12.18. Unternehmensgruppe. Marc Uebelherr ergänzt: „Ich habe Kai Richter das Versprechen gegeben, den Cone Club Sardinia als Aushängeschild des 7Pines Resort zu etablieren und bin froh, dass ich mit Jörg Lindner einen großartigen Partner an meiner Seite habe, der das Projekt trotz aller Herausforderungen mit Leidenschaft vorangetrieben hat.“

Atmosphäre und Spirit der Insel in Gerichte übersetzt

Neben der überwältigenden Natur direkt am türkisgrünen Mittelmeer soll die Gäste des Beach Clubs nahe Porto Cervo vor allem die perfekt auf den Ort zugeschnittene Kulinarik begeistern. Verantwortlich dafür zeichnet der deutsch-japanische Spitzenkoch Tohru Nakamura, dessen Münchner Restaurant „Tohru in der Schreiberei“ im Frühjahr mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Der deutsch-japanische Spitzenkoch begleitet das Projekt Cone Club bereits seit zwei Jahren und ist fasziniert von der sardischen Küche und ihren Produkten: „Wir können auf der Insel aus einer reich gefüllten Schatzkammer lokaler Zutaten schöpfen. In den vergangenen Monaten haben wir ein großes Netzwerk handwerklich arbeitender Produzenten geknüpft – vom Tomatenbauern, der mehr als 40 Sorten anbaut, über die Muschel- und Austernzucht bis hin zum Weingut, das nur einen Steinwurf von Cone Club entfernt liegt.” Wer dort einmal die sonnenwarmen Trauben vom Rebstock genascht hat, weiß, mit wie viel Liebe die Sarden hochwertige Lebensmittel aus dem herstellen, was die Natur ihnen anbietet. „Diese Leidenschaft und Qualität werden wir auf der Speisekarte des Cone Club mit einer unprätentiösen Unplugged-Küche abbilden, die zum Teilen und gemeinsamen Genuss einlädt – beispielsweise mit unserem Signature Dish, den sommerlichen Tatar-Variationen von Auster, Gambaretti oder Bue Rosso Beef”, kündigt Nakamura an.

Respekt und Demut vor der kulinarischen Tradition Sardiniens und ihren Spezialitäten wie Pane Carasau, Pecorino oder Fregola Sarda sind für den „Koch des Jahres 2020” dabei unerlässlich. „Es geht darum, die multisensorische Atmosphäre der Insel und ihren ganz besonderen Spirit in Gerichte zu übersetzen”, erklärt Nakamura. „Das bedeutet: mit den Zutaten, die hier überall wachsen – Rosmarin, Fenchel, Pinienkerne –, das unvergessliche Erlebnis eines Strandspaziergangs, einer Fahrt über die Insel bei offenem Fenster und die milde Brise vom Meer auf salziger Haut einzufangen.”

Respektvolle Ästhetik in schroffe Natur

Als Kombination aus coolem Beach und exklusivem Restaurant wird der Cone Club während der Sommersaison der ideale Ort auf Sardinien sein, um bei tollem Essen und guter Musik eine großartige Zeit zu haben. Für das lässige Ambiente sorgt die markante Formensprache des von Daniel Hildmann entworfenen Architektur- und Designkonzepts, das sich mit natürlichen Materialien und authentischer Ästhetik respektvoll in die schroffe Schönheit der Landschaft einfügt. Eine „raw luxury experience” auf Zeit, denn schon Mitte September heißt es, den vorerst letzten Sonnenuntergang im Cone Club zu genießen.

Marc Uebelherr denkt allerdings noch nicht an das Ende, sondern an den bevorstehenden Start: „Wir haben die Eröffnung des Cone Club Sardinia gemeinsam mit dem 12.18.-Team lange geplant und mit vielen kreativen Köpfen bis ins Detail vorbereitet. Nun sind wir froh, dass es bald losgeht und wir die ersten Gäste verwöhnen können.“

