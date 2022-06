100 % Champagne – Neue Messe in München

Die erste exklusive Champagnermesse Deutschlands „100 % Champagne“ öffnet am 19./20. Juni im MTC Center München ihre Tore.

Champagner Probe

Die Messe gilt schon jetzt als Geheimtipp: Über 200 feinster Champagner absoluter Top-Erzeuger werden zur freien Verkostung angeboten!

Von A wie Agrapart über Philipponnat bis Virginie T. – Kenner schnalzen hier mit der Zunge: Ein solches Line Up an Spitzenproduzenten gab es außerhalb Frankreichs noch nie!

Der Meininger Verlag aus Neustadt /Weinstraße, seit Jahrzehnten stehend für ultimative Fachkompetenz in Sachen Wein & Getränken, hat hier gemeinsam mit Champagnerexperte und Chefredakteur des Fachmagazins Meininger‘s Sommelier, Sascha Speicher, ein besonders hochkarätiges Veranstaltungsformat entwickelt:

Denn weit weg von industriell gefertigtem Schaumwein und Schicki-Micki-Klischees wird Champagner in Manufakturskunst at it‘s best gefeiert. Wie vielfältig die Champagnerwelt sein kann, lässt sich im Normalfall nur erahnen – auf der „100% Champagne“ hat der Besucher hingegen das Privileg auf einen Schlag eine Vielzahl an Raritäten und Schätzen handwerklich arbeitender, familiengeführter Handelshäuser zu verkosten und miteinander vergleichen zu können.

Fachtag Montag, der 20.06.2022

Während Sonntag, der 19.06.2022 allen Champagnerenthusiasten zur Verfügung steht, konzentriert sich der Montag auf Führungskräfte aus Weinfachhandel und Gastronomie.

Nicht nur im Bayrischen ansässige prominente Weinexperten wie die legendäre Paula Bosch oder viele Head Sommeliers Münchner Spitzenrestaurants pilgern zur „100% Champagne“ auch die Genussexperten der Sternegastronomie aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben sich den Termin bereits fest vorgemerkt.

Ganz München im Champagnerfieber – Pre- und After-Shows

Im Rahmen der 100 % Champagne nutzen bereits erste Champagnerwinzer und Handelshäuser die Gelegenheit auf ein innerstädtisches Side-Event:

So kann man sich zu Champagner & Austern oder italienischer Feinkost mit Champagnerbegleitung bei Champagne Characters am Münchner Messplatz anmelden oder man beteiligt sich an der „DEUTZ’lichen Übernahme“ der prominenten Grapes Bar in München.

Alle Infos: https://100prozent-champagne.de/

