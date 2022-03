‚Weinbau‘ von Giacomo Mannucci feiert am 15. März 2022 erstmals „To Beef or Not to Beef“

Im „Weinbau“ lässt Giacomo Mannucci jeden Abend die Vini Culture hochleben. Mit 60 bis 100 Positionen ist die Weinauswahl im neuen Weinrestaurant nicht nur groß, sondern vielseitig, um passende Weine für jede Gelegenheit und jeden Geschmack bieten zu können. Während in den Räumlichkeiten nur noch wenig an das ehemalige Restaurant „To Beef or Not to Beef“ erinnert, schlägt hier im Herzen noch immer die Liebe zu bester Fleischqualität. Deshalb vertraut Mannucci nicht nur weiterhin Dario Cecchini, der seinen Rindern und Schweinen in der Region Chianti beste Weidebedingungen bietet, sondern widmet zwei Abende im Monat der ehemaligen Fleisch-Institution „To Beef or Not to Beef“.

© Weinbau

Am 15. März 2022 findet die Premiere der Reihe statt. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem Menü aus feinsten Spezialitäten aus der Antica Macelleria Cecchini. Zum Auftakt bietet Weinbau-Küchenchef Vincenzo Buccafusca, der auch die Küche des „To Beef or Not to Beef” geleitet hat, Sushi del Chianti, Tonno del Chianti und Cosimino, gefolgt von Segreto di Dario, Flank Steak und Arrosto fiorentino. Als weitere Highlights bereitet Buccafusca Bistecca Panzanese und Bistecca fiorentina mit Pinzimonio und Cannellini Bohnen. Zum Abschluss gibt es Cantucci und Grappa.

Zum Menü für 55 Euro pro Person wird Wasser gereicht. „Das Menü wird nicht nur unsere Stammgäste begeistern“, meint Giacomo Mannucci, „dazu genießen die Gäste unsere italienische Art der Gastfreundschaft und auf Wunsch unseren erstklassigen Wein.“

Giacomo Mannucci (©Romy Kaa)

Weinbau bietet 39 Plätze und ist von Donnerstag bis Samstag ab 18:00 Uhr geöffnet. Reservierungen unter weinbau@bonita.berlin.

