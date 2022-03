Kathrin und Denis Feix in der Zirbelstube

Zirbelstube: Casual Fine Dining Restaurant im Althoff Hotel am Schlossgarten, Stuttgart, kehrt von März bis Juni 2022 noch einmal zurück

Bevor das Althoff Hotel am Schlossgarten in Stuttgart seine Pforten für die geplante Modernisierungsphase schließen wird, dürfen Fans der Zirbelstube sich freuen: Das Team um Denis und Kathrin Feix kehrt in angesagter Pop-Up-Manier noch einmal zurück und lädt dazu ein, das weit über die Grenzen von Stuttgart hinaus bekannte Sterne-Restaurant noch einmal zu erleben. Coronabedingt war die Top-Adresse seit Frühjahr 2020 geschlossen geblieben. Umso schöner ist jetzt die Nachricht des Re-Openings: Zwischen dem 16. März und dem 11. Juni 2022 kommen Gäste immer von Mittwoch- bis Samstagabend in den Genuss des „FEIX Menü“ in fünf Gängen. Das Menü beinhaltet „Altbewährtes“ – Highlights und persönliche Lieblingsgerichte von Denis Feix aus seinen fünf Jahren in der Zirbelstube.

Die Zirbelstube gilt als eine wahre kulinarische Institution: Seit über 20 Jahren besticht sie mit größter Gastlichkeit, charmanter Atmosphäre, einem herrlichen Blick auf den Schlossgarten und einer Küche auf Sterne-Niveau. Gekonnt wird hier die Gemütlichkeit der mit Zirbelholz vertäfelten Wände mit moderner Kunst und zeitgemäßem Interieur kombiniert. Dieser spannungsvolle Kontrast schafft das perfekte Ambiente für die regional inspirierte, doch stets experimentierfreudige Küche von Denis Feix.

Der 46-jährige hat eine Bilderbuch-Karriere vorzuweisen und kann auf zahlreiche hochkarätige Stationen zurückblicken. Bevor er 2017 im Althoff Hotel am Schlossgarten anheuerte, war er zehn Jahre lang Küchenchef im Il Giardino in Bad Griesbach, dekoriert mit zwei Michelin-Sternen. Außerdem sammelte er wertvolle Erfahrungen bei einigen der wenigen deutschen Drei-Sterne-Köche, darunter Christian Bau und die Althoff Chefs Joachim Wissler und Dieter Müller, während seiner Zeit im Schlosshotel Lerbach. Mit frischen Ideen und einem angenehm unkonventionellen Stil gab Denis Feix der Zirbelstube eine neue Handschrift und bekräftigte den Ruf als Stuttgarts kulinarische Spitzenadresse. Seine Kreationen kommen oftmals mit genau drei Hauptkomponenten aus, die durch verblüffende Zubereitungsweisen und Kombinationen zur Geltung gebracht werden. Ein interessantes Spiel mit Säure, Süße und Schärfe sowie mit unterschiedlichen Texturen und Konsistenzen macht die Gerichte zu unvergesslichen Geschmackserlebnissen voll Komplexität und überraschender Momente.

„Die Zirbelstube ist eine ganz besondere Adresse, für die Stuttgarter und für viele unserer Hausgäste. Es war vor allem die ungezwungene Atmosphäre, die neben gastronomischen Kennern auch viele junge Menschen hierherlockte und eine schöne Option bot, ohne steife Etikette in die Welt der Sterneküche einzutauchen. Es freut mich sehr, dass Denis und Kathrin Feix jetzt noch einmal für kulinarische Sternstunden sorgen werden“, so Ulrich Schwer, Geschäftsführender Direktor des Althoff Hotel am Schlossgarten. Küchenchef Denis Feix ergänzt: „Für meine Frau und mich ist es eine Herzensangelegenheit, uns persönlich von den Freunden der Zirbelstube zu verabschieden. Wir freuen uns sehr auf die nächsten drei Monate und werden alles daransetzen, unsere Gäste noch einmal nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen.“

Denis Feix

Das „FEIX Menü“ wird vom 16. März bis 11. Juni 2022 mittwochs bis samstags serviert, immer ab 19:00 Uhr. Im Preis von 225 Euro pro Person ist das Fünf-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung, Wasser und Kaffee sowie Apéritif und Digestif enthalten. Information und Reservierung unter: https://www.althoffcollection.com/de/althoff-hotel-am-schlossgarten/restaurant-zirbelstube.