Afternoon Tea in Wien, Wolfsburg und Hamburg

Von Harfenmusik mit Rosé Champagner über eine denkmalgeschützte Industriekulisse bis hin zur veganen Teezeremonie

Afternoon Tea mit Harfe im Hotel Imperial Vienna

It’s tea time, darling! Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird der Afternoon Tea in Großbritannien zelebriert und hat sich als stilvolle Zwischenmahlzeit etabliert, die den Hunger vor dem Abendessen stillen soll. Was bei den Briten bereits seit Generationen Tradition ist, findet mittlerweile auch hierzulande immer mehr Anklang. Drei verschiedene Afternoon Teas, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, sorgen in Hotels in Wien, Wolfsburg und Hamburg dafür, dass es sich bei einer guten Tasse Tee sowie herzhaften und süßen Häppchen herrlich entspannen und wunderbar unterhalten lässt.

Im legendären Hotel Imperial Wien an der prachtvollen Ringstraße wird das Teeritual in der beeindruckenden Kulisse des majestätischen Palais bei Harfenmusik eingenommen, während im The Ritz-Carlton, Wolfsburg die britische Tradition auf eine moderne Industriekulisse trifft. Im The Westin Hamburg in der Elbphilharmonie begeistert neuestens eine vegane Variante des Afternoon Tea bei spektakulärer Aussicht. Tee, der genossen und nicht nur getrunken werden will, bieten diese drei unterschiedlichen Zufluchtsorte. Denn „Man trinkt Tee, um den Lärm der Welt zu vergessen“, sagte schon der chinesische Gelehrte T’ien Yiheng, der wusste, dass Teegenuss die Kunst ist, im Augenblick zu schwelgen.

So imposant wie das Hotel und das Bauwerk selbst, so imposant ist auch der Afternoon Tea im Hotel Imperial Wien. Bereits beim Durchschreiten der prachtvollen Rezeptionshalle über den glänzenden Marmor hin zur historischen Lobby spürt man es: Hier geht es majestätisch zu, hier wurde Geschichte geschrieben. In der Imperial Bar, dem gesellschaftlichen Herzstück des Hotels, wird von Oktober bis April an Samstagnachmittagen der Imperial Afternoon Tea mit Champagner bei stimmungsvoller Harfenmusik serviert. Aus der prämierten Küche kommen dafür herzhafte Sandwiches, delikate Scones mit Clotted Cream und Marmeladen sowie feine Desserts. Begleitet werden die kulinarischen Köstlichkeiten neben Rosé Champagner von exklusiven Teesorten, allen voran dem Imperial Blend. Diese speziell für das Hotel Imperial kreierte Mischung ist eine aromatische Melange von Schwarz- und Grüntee mit Bergamotte und Rosenblüten. Andere Heißgetränk-Wünsche werden selbstverständlich auch erfüllt. Zum magischen Klang der Harfe findet der einzigartige Imperial Afternoon Tea jeden Samstag von Oktober bis April, von 14:30 bis 17:00 Uhr statt. Der Preis beträgt 48 Euro pro Person mit einem Glas Laurent-Perrier Rosé Champagner bzw. 38 Euro ohne Champagner-Begleitung. Reservierung unter Tel: +43 1 50110-6339 oder E-Mail: Hotel.Imperial@luxurycollection.com. Und wer weiß, vielleicht hat an genau der gleichen Stelle mal Queen Elisabeth II bei ihrem Besuch im Hotel Imperial gesessen und ihren Afternoon Tea zelebriert.

Es gibt kaum einen Ort, der konträrer für einen Afternoon Tea sein könnte, als die elegante Lobby Lounge des The Ritz-Carlton Wolfsburg mit dem offenen Kamin. Bereits beim Betreten wird der Blick durch die bodentiefen Fenster auf das Hafenbecken der Autostadt und das denkmalgeschützte Volkswagen Kraftwerk mit seinen vier hohen Schornsteinen gezogen. Hier trifft das traditionelle britische Teeritual auf ein modernes Ambiente – gespickt mit einem wahrhaftigen Kunsterlebnis. Rund 650 Exponate zählt die ausgesuchte Sammlung im Hotel; die kuratierten Bilder gehen farblich oder auch motivisch einen Dialog mit der Umgebung ein und verknüpfen so die zentralen Themen Landschaft, Mensch und Urbanität. In der Lobby Lounge hängt eine großformatige Fotografie der Cheops-Pyramide von Gizeh des britischen Architekturfotografen Richard Pare – mit der Sicht auf das Kraftwerk lenkt sie den Fokus auf die Größenverhältnisse. Zum Knistern des Marmorkamins wird hier der ausgiebige Teegenuss am Nachmittag zelebriert; serviert werden sowohl herzhafte als auch süße Speisen wie englische Tee-Sandwiches, frischgebackene Scones und Feinstes aus der Pâtisserie, liebevoll angerichtet auf einer Etagère. Und wenn in den dunkleren Monaten zur Teezeit die Sonne langsam untergeht, entsteht in der industriell geprägten Aussicht ein dramatisches und zugleich glitzerndes Licht. Der Afternoon Tea findet donnerstags bis sonntags von 14:00 bis 17:00 Uhr in der Lobby Lounge statt – je nach Saison wechseln die kulinarischen Köstlichkeiten. Der Preis beträgt 35 Euro pro Person. Reservierung unter Tel.: +49 5361 607091 oder E-Mail: ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com.

Mitten in der dunklen Jahreszeit pfeift der Wind in der Hamburger HafenCity rund um die Elbphilharmonie, Schneeflocken fallen vom Himmel, Frost bedeckt die Dächer, die Schiffe trotzen der Ungemütlichkeit. Was jetzt hilft? Eine Auszeit mit Teegenuss. Im The Westin Hamburg gibt es etwas ganz Neues: An Wochenenden und Feiertagen wird in der BLICK Bar, auf der Plaza- und Lobby-Ebene der 8. Etage, nachmittags der erste Vegan Afternoon Tea vor der spektakulären Hafenkulisse serviert. Ganz im Einklang mit der Wellbeing-Philosophie der Marke Westin und dem besonderen Stellenwert gesunder Ernährung besticht die vegane Variante durch Facettenreichtum und schmeichelt dem Gaumen mit süßen und fruchtigen Köstlichkeiten: Hier trifft eine Himbeer-Quinoa-Schnitte auf einen Schokoladenbrownie mit Rocher und Kakaonobis. Die Äpfel für die Tarte stammen aus dem Alten Land, dem größten zusammenhängenden Obstanbaugebiet Nordeuropas, direkt vor den Toren Hamburgs. Bananenbrot wird mit köstlichen Passionsfrüchten verfeinert und die knusprigen Frucht-Sablés schmecken einfach unwiderstehlich. Ein Zitrus-Dome, veganer Quark und cremiger Chia-Pudding ergänzen die vielfältige Komposition auf der Etagère. Aber natürlich dürfen auch hier die legendären Scones nicht fehlen – sie können genussvoll mit Clotted Cream und einer Kirsch-Tonkabohnen-Konfitüre verfeinert werden, während man dazu ein Kännchen Ronnefeld Tee und ein Glas Champagner genießt. Der vegane Afternoon Tea wird mit Sicherheit auch alle Nicht-Veganer begeistern. Der Preis beträgt 62 Euro pro Person mit Champagner-Begleitung, 52 Euro ohne. Reservierung unter Tel.: +49 40 8000 103 114 oder E-Mail: bar.thewestinhamburg@westin.com.

Hotel Imperial Vienna

Das ursprünglich als Privatresidenz des Herzogs von Württemberg erbaute, hoheitliche Palais an der prachtvollen Wiener Ringstraße verwandelte sich für die Weltausstellung 1873 zum Hotel Imperial Wien. Kostbare Antiquitäten, stilvolle Möbel, Wände in Seide gehüllt und marmorne Bäder vermitteln den Geist des 19. Jahrhunderts in Wien. Im Café Imperial Wien werden den Gästen klassische Wiener Spezialitäten, unter anderem die exquisite Imperial Torte, kredenzt. Als Juwel in der Riege der weltweit besten Gourmettempel gilt das mehrfach prämierte Restaurant OPUS. Das gesellschaftliche Herzstück des Hauses ist die glanzvolle Imperial Bar, wo Musikliebhaber unvergessliche Jazzabende live erleben können und ebenso der samstägliche Afternoon Tea sowie der beliebte Sonntags-Champagner-Brunch stattfinden. Weitere Informationen unter www.imperialvienna.com und www.imperialtorte.com

The Ritz-Carlton, Wolfsburg

Das The Ritz-Carlton, Wolfsburg verfügt über 170 Zimmer und Suiten und liegt inmitten der Autostadt in Wolfsburg, dem Kompetenz- und Erlebniszentrum rund um das Thema Mobilität. Architektonisch eindrucksvoll als offener Kreis gebaut, bietet das vielfach prämierte Luxushotel sieben Konferenzräume, die Restaurants Aqua, Terra und Hafenterrasse, die Lobby Lounge, sowie die Newman’s Bar. Über 650 Kunstwerke mit dem Schwerpunkt der Fotografie prägen das Ambiente des Hauses, ebenso wie die modern-klassische Ausstattung von Elliott Barnes. Weitere Informationen unter www.ritzcarlton.com/wolfsburg.

The Westin Hamburg

Im umtriebigen Szenario des Hamburger Hafens ist The Westin Hamburg ein Ruhepol inmitten der Geschäftigkeit, geprägt von der außergewöhnlichen Architektur der Elbphilharmonie und dem einzigartigen Blick auf den Hafen und das Weltkulturerbe Hamburger Speicherstadt. Alle 244 Zimmer und Suiten des Hotels in der Elbphilharmonie bieten dem Gast ein Höchstmaß an Entspannung. Moderne Konferenzräume, das 1.300 qm große Heavenly Spa, das Restaurant Fang & Feld im historischen Kaispeicher und die BLICK Bar mit der wohl schönsten Aussicht auf die Stadt – die Ausstattung des Westin ist so luxuriös wie zurückhaltend, immer mit Respekt vor der lebendigen Umgebung. Denn gemeinsam mit einem hochklassigen Gastgebertum trägt ein harmonisches Ambiente getreu der Westin Markenphilosophie „For a Better You“ erheblich zum ganzheitlichen Wohlbefinden der Gäste bei. Weitere Informationen unter www.westinhamburg.com