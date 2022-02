Sechster Althoff Karrieretag am 20. März 2022

Althoff Hotels setzen bei der Nachwuchsförderung auf vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und innovative Eventformate

Karriere bei Althoff: Joachim Wissler ist Koch des Jahres

Arbeiten bei Althoff – das bedeutet, stolzer Teil einer Erfolgsgeschichte zu sein. Rund vier Jahrzehnte nach der Gründung durch Thomas H. Althoff agiert die Gruppe weiterhin als inhabergeführtes Unternehmen, das von einer großen Leidenschaft für Qualität und Gastgebertum geprägt ist. Die Althoff Hotels stehen für eine klare Werteorientierung und den Anspruch, dass sich die besten Mitarbeiter der Branche hier zuhause fühlen. Einen hohen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang die Förderung junger Talente.

Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, unterstreicht im Gourmet Report Gespräch die Bedeutung dieses Themas: „Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jeder Hierarchiestufe sind für mich das Fundament für den weiteren Erfolg unseres Unternehmens. Die Personalentwicklung ist ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie. Unter dem Motto ‚A Passion for you‘ unterstützen wir jedes Mitglied unseres Teams auf seinem ganz persönlichen Karriereweg. Dies erfolgt intern, mit unserer hauseigenen Althoff Academy, bei der wir beispielsweise Führungskräftetrainings, Sprachkurse und Personal Coachings anbieten. Außerdem können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch innerhalb der Gruppe transferieren oder für eine gewisse Zeit in anderen Hotels arbeiten. Darüber hinaus beteiligen wir uns als Gruppe sehr aktiv an innovativen Events in der Hospitality Industrie und fördern hier auch ganz bewusst die Teilnahme von Persönlichkeiten aus unseren Reihen.“

Althoff Hotels bieten vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten

Aktuell finden sich unter dem Dach der Althoff Hotels drei in ihrem jeweiligen Segment erfolgreiche Marken – die luxuriöse Althoff Collection, die AMERON Collection und die junge Lifestyle Marke URBAN LOFT. Die Gruppe umfasst 17 Häuser in vier Ländern und alle Zeichen stehen auf einem stetigen Ausbau der Präsenz in ganz Europa. Mit dem Opening des URBAN LOFT Berlin am 01. Juli 2022 steht auch direkt schon ein Projekt in den Startlöchern und das Team formiert sich gerade – aus Persönlichkeiten, die durch internen Transfer aus anderen Althoff Hotels an die Spree kommen, ebenso wie externen Bewerberinnen und Bewerbern, die den Spirit der Marke verkörpern und Teil dieser besonderen Community sein möchten. Alle offenen Positionen innerhalb der Gruppe hier.

Die 2016 ins Leben gerufene Althoff Academy bietet ein ganzheitliches Trainingskonzept für eine individuelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung in allen Tätigkeitsbereichen und über alle Hierarchieebenen hinweg. Über 100 verschiedene Module gibt es pro Jahr, viele davon „in house“, immer mehr aber auch online oder in hybriden Formaten. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und ist außerordentlich vielseitig – von Fach- und Systemtrainings über abteilungsspezifische Schulungen und Leadership Seminare bis hin zu individuellen Mentoring-Programmen.

Sechster Althoff Karrieretag am 20. März 2022

Schon eine lieb gewordene Tradition ist der jährliche Althoff Karrieretag, bei dem das Executive Board höchstpersönlich dem „eigenen“ Nachwuchs die Zukunftschancen innerhalb der „Hoteliers Company“ aufzeigt. Am 20. März 2022 begrüßen Frank Marrenbach (CEO), Andreas Schmitt (COO), Andreas Kämpfe (Vice President AMERON Collection) und Katja Fauth (Vice President Human Resources) im AMERON Bonn Hotel Königshof wieder über 70 junge Talente, die in diesem Jahr ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei den Althoff Hotels abschließen werden. Auf der Agenda stehen vielfältige Einblicke in die Möglichkeiten im Unternehmen, Gesprächsrunden und individuelle Gespräche zum Konkretisieren der persönlichen Optionen.

Althoff Hotels v.l.n.r.: Andreas Kaempfe, Frank Marrenbach und Andreas Schmitt

Unterstützung innovativer Branchenevents

Und auch über das eigene Unternehmen hinaus zeigt sich die Althoff-Gruppe bemerkenswert aktiv mit dem Ziel, wertvolles Wissen an den Branchennachwuchs weiterzugeben und junge Talente für sich zu begeistern. Dafür fördern die Althoff Hotels mit großem Engagement neue, innovative Formate wie die „101 Future Hospitality Days“. Diese finden am 28. und 29. März 2022 erstmals in Hamburg statt und küren als Höhepunkt den „NEXT GEN HOTELIER des Jahres“ – eine Auszeichnung, für die auch neun vielversprechende Führungskräfte aus den Reihen der Althoff Hotels ausgewählt und angemeldet wurden.

Bereits in die zweite Runde geht das „elevatr 33 bis 33-Meetup“ nach seinem höchst erfolgreichen Start im Herbst vergangenen Jahres. Hier wird die Unterstützung von Althoff Seite sogar noch weiter intensiviert in Form einer Location Partnerschaft: Die nächste Veranstaltung wird am 02. und 03. Mai 2022 im AMERON München Motorworld ausgetragen.

Mehr Informationen zu Althoff als Arbeitgeber sind hier erhältlich: https://www.althoffhotels.com/de/karriere