Japanische Tradition trifft am 12. März und 20. August auf Laurent-Perrier Champagner

Eine prickelnde Kombination bilden japanische Sushi-Kreationen von den Sushi Chefs des Restaurants Vox und Laurent-Perrier Champagner. Am 12. März und am 20. August können sich die Gäste selbst davon überzeugen, dass die beiden starken Protagonisten keine Kontrahenten sind, sondern in völliger Harmonie für ein einzigartiges Geschmackserlebnis einstehen.

Sushi Grand Hyatt Berlin

Bei dem besonderen Event versprechen die Chefköche spannende Einblicke in die Vox Showküche – inklusive Tipps und Tricks für die DIY-Versuche daheim. Neben den beliebten Sushi-Klassikern bereiten die Sushi-Meister vor den Augen der Gäste auch vegetarische Variationen und eine Auswahl feinsten Sashimis zu, um die Vielfalt der japanischen Tradition erlebbar zu machen. Für Freunde außergewöhnlicher Desserts sorgen Sweet Sushis für weitere Höhepunkte.

Begleitet wird die Auslese authentischer Spezialitäten aus Japan von dem lebhaften Charakter des Laurent-Perrier Champagners. Der unvergleichliche Stil des Hauses in Tours-sur-Marne, der auf Frische, Reinheit und Eleganz basiert, passt hervorragend zu den klaren Aromen der Sushi-Kreationen.

Abgerundet wird der Gourmetabend Sushi & Champagner mit Live-Musik. Für Mitglieder des Gourmet Clubs kostet das Event 95 Euro pro Person, alle anderen bekommen für 110 Euro pro Person Sushi und Champagner. An beiden Abenden – also am 12. März und am 20. August 2022 – beginnt das Event um 19 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Um Reservierungen wird gebeten telefonisch unter 030 2553 1507 oder per Mail unter vox.berlin@hyatt.com.

Im VOX bieten sie die japanische Variante des Sushi / Sashimi an und nicht wie sonst überall im kalifornisch-vietnamesischen Stil mit Saucen und Mayo.