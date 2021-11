Lisl Wagner-Bachers Genuss-Manufaktur wieder ab 10. November wieder in Wien

Eine Wiener Kunstgalerie als Pop-Up-Store mit hausgemachten Spezialitäten der Wachauer Meisterköchin Lisl Wagner-Bacher

Lisl Wagner-Bachers Genuss-Manufaktur

Die renommierte AG18 Galerie in der Annagasse verwandelt sich ab 8. November wieder in einen Treffpunkt für Genießer und Hobbyköche: Ein stilvoller Rahmen für vielfältige Köstlichkeiten zum Mitnehmen aus der Genuss-Manufaktur des 4-Hauben-Landhauses Bacher in Mautern in der Wachau. Perfekt für alle Feinschmecker, die sich selbst eine Freude machen möchten, aber auch außergewöhnliche Geschenkideen für liebe Menschen.

Immer aktuell mit dem kostenlosen Newsletter von Gourmet-Report: https://www.gourmet-report.de/newsletter/

Von edlen Fonds über Marmeladen und Kekse…

Im Mittelpunkt des Sortiments aus Lisls Genuss-Manufaktur stehen feine Saucen und Fonds (Lamm, Kalb/Rind, Wild, Fisch, Krustentier, Bauernentensafterl), die beliebten Wachauer Marmeladen (Erdbeere, Marille, Himbeere, Ribisel etc.) sowie Marinaden, Gewürze, Salze, Nüsse (karamellisierte Haselnüsse, Gewürz-Cashewnüsse, Kopfgenüsse), Essige und vorbereitete Gerichte, die nur noch zu wärmen oder finishen sind.

Alle natürlich hausgemacht im 4-Hauben-Restaurant aus hochwertigen, natürlichen Zutaten und ohne Konservierungsmittel.

Passend zur Jahreszeit gibt es auch Dattel-Nusskuchen, Mohnkuchen, Marillen- und Nussschnäpse sowie den speziellen Hauspunsch mit frischen Mandarinen und Orangensaft sowie 5 Rumsorten zum Aufgießen mit Sekt. Nicht zu vergessen: duftende Suppen wie Tafelspitzbouillon oder herbstwinterliche Gansleinmachsuppe mit Bröselknöderl sowie Kekse ab Ende November.

…bis zu fertig zubereiteten Gerichten im Glas für zuhause

Auf Feinschmecker warten dazu nun einige ihrer legendären Klassiker wie Szegedinergulasch, Erdäpfelgulasch, Thaicurry oder die exquisite Sauce Bolognese für zuhause – jedes Gericht perfekt vorbereitet im Glas und nur noch zum Wärmen. Ergänzt wird das Angebot um einige saisonale Produkte rund um Gans, Ente, Festtagsbraten und Wild.

Abgerundet wird das Sortiment mit Lisls Kochbüchern, Geschirrtüchern, Kochschürzen und diversen Geschenkverpackungen.

Lisls Genuss Manufaktur, Annagasse 18, 1010 Wien, Online-Shop: www.lisls.at

Telefonische Vorbestellung möglich 0676 55 72 970 oder info@landhaus-bacher.at

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 11 bis 17 Uhr, Samstag: 11 bis 15 Uhr.

