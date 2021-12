Hilton Global Trends Report zeigt, wie sich das Verhalten der Menschen durch die Pandemie verändert hat, und welche Reisewünsche für 2022 erwartet werden: Für 2022 werden mehr Reisen mit Haustieren, Wiedersehensfeiern, kontaktlose Erlebnisse, kulinarische Abenteuer, nachhaltiges Reisen und zahlreiche weitere Trends erwartet

Es besteht kein Zweifel, dass die Pandemie das Reisen verändert hat. Hilton hat einen globalen Trendreport veröffentlicht, der aufzeigt, welche Auswirkungen die Pandemie auf Menschen hatte. Der Bericht „The 2022 Traveler: Emerging Trends and the Redefined Traveler, a Report from Hilton“ zeigt: Innerhalb von zwei Jahren hat sich das Leben der Menschen dramatisch verändert – und damit auch die Menschen selbst.

Als Unternehmen, das in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte 3 Milliarden Gäste empfangen hat, zeigt Hilton in dem Bericht, wie es sich parallel zu den sich wandelnden Bedürfnissen der Reisenden weiterentwickelt, und geht in verschieden Bereichen den folgenden Fragen nach:

Fitness: Wie App-Workouts und neue Fitnessroutinen die Einstellung der Menschen verändert haben, wo, wann und wie sie unterwegs trainieren.

Spa: Wie ein verstärkter Fokus auf das Thema Wellness das Spa ebenso wie das ganzheitliche Hotelerlebnis verändert.

Essen und Trinken: Wie sich etwa der Sauerteigbrot-Trend 2020 in mehr Nachfrage nach kulinarischen Abenteuern niederschlägt und wie der Verkauf von Tequila den vor der Pandemie führenden Bourbon im Barregal überholt.

Nachhaltigkeit: Vom Kochen in Solaröfen bis hin zu Erkundungstouren mit E-Bikes: Wie 18 Monate Lockdown eine neue Leidenschaft für einen gesunden Planeten wecken.

Design: Wie Do-It-Yourself-Arbeiten, pflanzenverrückte Hobbys und das Arbeiten auf der Terrasse die Sichtweise der Menschen auf das Hoteldesign verändern.

Ausstattung: Wie die Zunahme der Haustierhaltung während der Pandemie zu einem gesteigerten Interesse an Reisen mit Haustieren und der Entwicklung von Hotelhundeparks, Vergünstigungen für Welpen und mehr führt.

Loyalität: Wie die Zunahme von Treueprogrammen – in allen Bereichen – zu einer besseren Personalisierung und zu Vorteilen für Kunden führt. „Die Welt – und das Hotelgewerbe – haben in den letzten zwei Jahren viel durchgemacht. Wie wir in diesem Bericht aufdecken, haben sich auch die Bedürfnisse und Interessen der Reisenden verändert“, so Chris Nassetta, President und Chief Executive Officer, Hilton. „Wir bei Hilton haben uns bei allen Höhen und Tiefen, mit denen wir konfrontiert waren, stets darauf konzentriert, unseren Gästen die Erlebnisse zu bieten, die sie sich wünschen. Wenn wir in die Zukunft blicken, bin ich optimistisch hinsichtlich dem, was vor uns liegt – das Reisen kehrt auf jeden Fall zurück, und wir freuen uns darauf, diesen Schwung mitzunehmen.“ Der veröffentlichte Bericht hebt etliche erstaunlicher Reise- und Verhaltenstrends hervor, die zu Innovationen innerhalb und außerhalb des Hotels führen. Obwohl jeder Trend spezifische Erkenntnisse und Daten enthält, die den Wandel vorantreiben, haben sich vier Themen herauskristallisiert, welche die neuen und durch die Pandemie veränderten Reisenden charakterisieren:

Inmitten des Chaos haben die Menschen Effizienz gefunden – und werden diese auch beim Reisen suchen: Die Menschen haben sich in vielen Lebensbereichen für Effizienz entschieden und werden auch auf ihren Reisen nach ähnlichen Annehmlichkeiten suchen, wie z. B. kontaktloses Ein- und Auschecken und digitalen Schlüsseln.

Der allgemeine Fokus auf Wellness wird über das Fitnessstudio hinausgehen: Mit einem neu gestalteten Arbeitsplatz und neuen Routinen und Gewohnheiten suchen die Reisenden nach mehr Stabilität und Ausgeglichenheit in ihren Reiseplänen.

Reisende haben neue und bestehende Interessen gepflegt und ihren Geschmack sowie ihre Vorlieben weiterentwickelt: Neue und wiederentdeckte alte Hobbys führen zu informierteren, anspruchsvolleren und in einigen Fällen auch fitteren Reisenden für 2022. Es wird erwartet, dass die Menschen auch beim Reisen ihre Leidenschaften ausleben, was wiederum die Nachfrage nach neuen Fitnesstrends, kulinarischen Optionen und einzigartigen Reiseerlebnissen stärkt.

Ein neuer Sinn für Verantwortung ist entstanden – und wird sich voraussichtlich noch verstärken: Die Pandemie hat Familien und Freunde getrennt, weshalb im Jahr 2022 Reisen zur Wiedervereinigung mit diesen einen hohen Stellenwert haben werden. Es wird angenommen, dass sich Reisende dabei auch über ihren engeren Kreis hinaus mehr für Nachhaltigkeit und gemeinschaftliche Bemühungen interessieren – und dass sie Marken, Unternehmen und Organisationen treu bleiben wollen, die sich mit diesen Werten identifizieren. „Die Auswirkungen der Pandemie auf die Reiseindustrie konnten gut aufgezeigt werden. Es ist jedoch ebenso wichtig, die psychologischen Auswirkungen zu erkennen, die die Pandemie auf die Reisenden hatte und in den kommenden Jahren noch haben wird“, so Dr. Kate Cummins, eine klinische Psychologin, die das Reisen als eine wichtige Komponente des psychischen Wohlbefindens versteht. „Der Reisende mag sich verändert haben, aber der Mehrwert des Reisens bleibt derselbe – mehr emotionale Gesundheit und Wohlbefinden, und das ist etwas, das wir nach zwei harten alle Jahren brauchen.“

