Weihnachten auf Nummer sicher: Eigene Corona-Teststation auch an den Feiertagen

Gästen ist ein sicheres Umfeld wichtig

Sehr stark bestimmt das Corona-Virus den Alltag in der Hauptstadt. Um so mehr wird das Angebot der Ganymed Brasserie angenommen, sich vor dem Restaurantbesuch in der eigenen Corona-Teststation von geschultem Personal im Zelt vor der Tür testen zu lassen. „An der durchweg positiven Resonanz spüren wir, dass es den Gästen wirklich wichtig ist, in einem sicheren Umfeld zu essen“, meint Inhaber Michael Pankow und sagt: „Unsere Entscheidung für die eigene Teststation war in jedem Fall sehr richtig. Der Senat hat zu lange gezögert, die Maßnahmen zu verschärfen.“

Ganymed Brasserie (© Florian Kottlewski)

Der Berliner Gastronom setzt die geltende 2G Regelung verantwortungsvoll um und ergänzt sie freiwillig mit der zusätzlichen Testmöglichkeit vor der Tür, um für Gäste den notwendigen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Auch an den Weihnachtsfeiertagen, wenn in der Ganymed Brasserie Familien und Freunde zusammenkommen, um die französischen Festhighlights à la carte zu genießen. Serviert werden hier Klassiker wie Gans mit Klößen und Rotkraut, geschmorte Ochsenbäckchen mit Erbsen-Minz-Püree, Chateaubriand mit Kartoffelgratin und grünen Bohnen, Hummer, Austern, Meeresfrüchteplatten, Steinbutt und gegrillter Oktopus.

Die Tests entsprechen den Vorgaben des Senats und sind kostenlos und ohne Voranmeldung nutzbar. Das Restaurant verfügt über 130 Innenplätze und ist am 24. Dezember geschlossen und an den Weihnachtsfeiertagen von 12:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember werden ab 16:00 Uhr (Early Bird) und ab 19:00 Uhr Silvestermenüs serviert. Reservierungen telefonisch +49 (0) 30 2859 9046 oder per E-Mail an reservierung@ganymed-brasserie.de.