CHEF-SACHE Düsseldorf – Jetzt Ticket sichern!

SHUTDOWN UND RESTART – DAS CHEF-SACHE PROGRAMM 2021

Die Corona Shutdowns stellten die größte Herausforderung für die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe seit dem zweiten Weltkrieg dar. Mit intelligenten Konzepten, staatlichen Hilfen und der Unterstützung ihrer Stammgäste haben die meisten Betriebe überlebt.

Thomas Ruhl Chefsache

Viele Gastronomen haben sich in dieser Zeit sozial engagiert, haben take aways entwickelt und Shops aufgebaut. Teils mit so großem Erfolg, dass diese Aktivitäten als zusätzliches Profit-Center auch für die Zukunft erhalten bleiben. Jenseits des Alltags-Hamsterrads bot die Zeit des Shutdowns Muße, generell über Konzepte und das eigene Leben nachzudenken. So trennte sich mancher von gewachsenen aber letztlich unattraktiven Geschäftsfeldern und strebt eine ausgeglichenere Work-Life-Balance an.

Corona hat die Welt, die Menschen und unsere Branche verändert.

Auf der CHEF-SACHE analysieren wir die „nach Corona Gastronomie“.

Fokus Thema „Nachhaltigkeit“

Wir leben im Anthropozän. Zum ersten Mal in der Erdgeschichte führte nicht die Natur sondern eine Spezies die Welt in ein neues Zeitalter. Und diese Spezies, der Mensch, macht das nicht gut. Die Ökosysteme unseres Planeten stehen vor dem Kollaps. Der Klima Wandel ist für alle spürbar. Die Lebensmittelproduktion für Restaurants und private Haushalte trägt mit einem Drittel zum weltweiten Co2 Ausstoß bei. Das macht deutlich, dass gerade unsere Branche einen großen Beitrag zur Verbesserung der Ökobilanz beitragen kann. Schon arbeiten einige Restaurants vorbildlich nachhaltig. Deren Vorgehens- und Denkweise muss uns alle interessieren. Wir sprechen zu diesem Thema unter anderem mit Manu Buffara aus Brasilien und Dan Barber aus den USA.

Nichts ist mehr, wie es war

Sie kennen die CHEF-SACHE seit 11 Jahren. Im Jahr 2021 wird sie anders sein, mit speziellen Inhalten und mit Beschränkungen. Alle Teilnehmer(innen) werden eine CHEF-SACHE-Maske tragen, Mindestabstände einhalten und Verkostungen an speziell hergerichteten Stationen vornehmen können. Alles zu unser aller Sicherheit. Wir werden ein Programm mit geschärftem Inhalt bereitstellen, es wird Verkostungen geben, es wird Neues präsentiert und auch Netzwerken und Spaß werden dabei sein.

ALLE INFORMATIONEN UNTER WWW.CHEF-SACHE.EU

Sonntag & Montag, 03. & 04.10.2021

