Best-of-the-Best Awards 2021

Die Wahl findet in drei Stufen statt.

1. Stufe – Nominieren

Jede Person aus der Gastronomie und Food-Branche hat die Möglichkeit, in den verschiedenen Kategorien 10 Kandidaten ihrer Wahl in absteigender Wertung online vorzuschlagen. In der Kategorie C dürfen nur Mitarbeiter aus gastronomischen Betrieben voten. Das Wahltool zur Online-Wahl befindet sich auf port-culinaire.de: JETZT HIER NOMINIEREN



Nominierungsende: 15. August 2021

Über den Stand der Nominierungen informieren wir auf Social Media Kanälen.

2. Stufe – Abstimmen

Port Culinaire und CHEF-SACHE werten diese Einsendungen aus und veröffentlicht die Top-10-Kandidaten jeder Kategorie alphabetisch. Diese befinden sich ab dem 18. August 2021 auf der Wahlplattform. Auf Social Media und den CHEF-SACHE und Port Culinaire Pages. Dann wird aus dieser Top-10-Liste von euch die No. 1 gewählt. Die vorläufige Rangliste bleibt zunächst Geheimnis von Port Culinaire und CHEF-SACHE.

Abstimmungsschluss: 26. September 2021

3. Stufe – Ruhm und Ehre

Alle Nominierten der einzelnen Kategorien werden zur Awards Ceremony auf der CHEF-SACHE in Düsseldorf am 03.10.2021 eingeladen. Erst dann erfahren die Kandidaten, wer unter ihnen die Auszeichnung “Best-of-the-Best 2021” erhält und geehrt wird. Alle Nominierten dürfen sich als Gewinner fühlen, haben sie doch viel erreicht und massenhaft Zuspruch für ihre Arbeit bekommen. Doch letztlich gilt: Es kann nur einen Sieger geben.

Die Kategorien:

A. Special Award

Der Shutdown war hart. Ihr habt ausgeharrt, gekämpft, umstrukturiert und neue Konzepte entwickelt. Das soll belohnt werden!



1. Best Shutdown Strategy 2021 – Top 10 Liste

Welches Restaurant / welche(r) Chef(in) hat die Corona-Krise durch intelligente Strategien bestens gemeistert (z.B. besondere Take-Away-Konzepte / Delivery oder (Neu-) Positionierung des Betriebes)? Wählt eure Favoriten!

B. Chefs

1. Nationalheld 2021 – Top 10 Liste

Wer ist derzeit der beste Koch/die beste Köchin in Deutschland? Wessen Menüs begeistern am meisten und wessen Küche liefert über alle Disziplinen hinweg die beste Gesamtleistung? Wählen Sie den oder die No. 1 unter den deutschen Chefs.

2. Impulsgeber 2021 – Top 10 Liste

Welche/r Küchenchef/in hat in Deutschland durch Innovationskraft Kollegen inspiriert und die Kochkunst auf neue Wege geleitet? Wählen Sie den/die derzeit kreativste/n deutsche/n Küchenchef/in.

3. Lebenswerk 2021 – Top 10 Liste

Welche/r legendäre Chef/in soll für ihr/sein Lebenswerk geehrt werden? Wählen Sie Ihre/n Favoriten/in.

C. Restaurants und Service

1. Hot Spot 2021 – Top 10 Liste

Wählen Sie das Restaurant, dessen Konzept Sie durch Neuartigkeit und Modernität verblüfft hat. Wählen Sie das derzeit beste deutsche Restaurantkonzept.

2. Mr. oder Mrs. Feel Good 2021 – Top 10 Liste

Einst war der Service in den Spitzenrestaurants steif und distanziert. Zunehmend kehren ein modernes Gastverständnis und eine echte Wohlfühlatmosphäre ein. Dahinter steht die Kunst, ein gutes Service-Team zu bilden, zu führen, zu motivieren und anzuleiten. Welche/r Service-Chef/in macht das im Moment am besten? Wählen Sie Ihre/n Favoriten/in.

3. Meister/in der Weine 2021 – Top 10 Liste

Aufbau und Pflege eines Restaurant-Weinkellers ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Hauptparameter sind den Geschmack der Gäste zu treffen, die Weine korrespondierend zu den Kreationen der Chefs auszuwählen und den Gast freundlich, kompetent und fair zu beraten. Wer macht das im Moment am besten?

D. Persönlichkeiten und Branchenpartner

In diesen Kategorien werden nur Stimmen aus gastronomischen Betrieben gewertet!

1. Grand Seigneur 2021 – Top 10 Liste

Welche Unternehmerpersönlichkeit aus Handel, Produktion oder Dienstleistungsbereich oder legendärer Chef unserer Branche hat durch ihre Leistungen als Innovator, Chef und Mensch diese Auszeichnung verdient? Wählen Sie den oder die Sympathieträger(in) des Jahres.

2. Unternehmen 2021 – Top 10 Liste

Welches produzierende oder handelnde Unternehmen ist das innovativste, zuverlässigste und fairste in Bezug auf Preis und Service? Wählen Sie ihr Lieblingsunternehmen aus der Foodbranche.



Die Gewinner der letzten Jahre:

Unternehmen: 2012/2013: Otto Gourmet • 2014/2015/2016/2017/2018: BOS FOOD • 2019: Pistole Hardcore-Food • Grand Seigneur: 2012: Ralf Bos, BOS FOOD • 2013: Wolfgang Otto, Otto Gourmet • 2014/2015/2016: Ralf Bos, BOS FOOD • 2017: Johannes King, Söl’ring Hof • 2018/2019: Ralf Bos, BOS FOOD • Meister der Weine: 2012: Thomas Sommer, Gourmetrestaurant Schloss Lerbach • 2013: Gunnar Tietz, first floor • 2014: Marcel Runge, aqua • 2015: Daniel Kiowski, Victor‘s Fine Dining by Christian Bau • 2016: Billy Wagner, Nobelhart & Schmutzig • 2017/2018: Bärbel Ring, Söl’ring Hof • 2019: Anna Rupprecht, Storstad • Mr. / Mrs. Feel Good: 2012/2013/2014: Jimmy Ledemazel, aqua & 2013: Oliver Kraft, Falco • 2015: Yildiz Bau, Victor‘s Fine Dining • 2016: Barbara Berger, Storstad • 2017/2018: Bärbel Ring, Söl’ring Hof • 2019: Jimmy Ledemazel, Überland • Hot Spot: 2012/2014: aqua, Sven Elverfeld • 2013: Becker‘s XO, Wolfgang Becker • 2015: The Table, Kevin Fehling • 2016: Restaurant Tim Raue, Tim Raue • 2017: The Table, Kevin Fehling • 2018: Söl’ring Hof, Jan-Philipp Berner • Stoi, Ludwig Maurer • Nationalheld: 2012/2013: Sven Elverfeld, aqua • 2014: Joachim Wissler, Vendôme • 2015: Christian Bau, Victor‘s Fine Dining • 2016: Jan Hartwig, Atelier • 2017: Joachim Wissler, Vendôme • 2018: Heiko Antoniewicz • 2019: Alexander Herrmann, Restaurant Alexander Herrmann by Tobias Bätz • Impulsgeber: 2012/2013/2014: Tim Raue, Restaurant Tim Raue • 2015: Joachim Wissler, Vendôme & Christian Bau, Victor‘s Fine Dining • 2016/2017: Heiko Antoniewicz • 2018: Heiko Antoniewicz & Jan-Philipp Berner, Söl’ring Hof • 2019: Heiko Antoniewicz • European Champion: 2016: Jonnie Boer, De Librije • 2017: Joachim Wissler, Vendôme • 2018: Sven Elverfeld, aqua • 2019: Tim Raue, Restaurant Tim Raue • Lebenswerk: 2018: Johannes King, Söl’ring Hof • 2019: Alexander Herrmann, Wirsberg

