Executive Chef Serge Gouloumès leitet ab dieser Sommersaison die kulinarischen Geschicke im Maslina Resort, gelegen auf der Insel Hvar an der kroatischen Adriaküste. Der von seiner Heimat Frankreich und weltweiten Wirkungsstätten geprägte Küchenchef kombiniert seine international gesammelten Eindrücke mit lokalen Produkten.

Serge Gouloumès

Serge Gouloumès weiß genau, was er will und erklärt voll Überzeugung und unausweichlichem Enthusiasmus: „Als ich 11 Jahre alt war, beschloss ich, dass ich ein Sternekoch werden würde; dass ich die Welt bereisen würde.“ Was der aus dem Südwesten Frankreichs stammende Küchenchef schon in jungen Jahren wusste, bestätigte sich in seiner über dreißigjährigen Karriere. Von Beverly Hills über Montreux, Meribel, Théoule sur Mer und Mougins in Frankreich, wo er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, bis zu St. Martin und Norfolk, Virginia – Gouloumés sammelte Eindrücke, kombinierte sie und resümiert nun selbstbewusst: „Wenn ich über mein Essen spreche, denke ich darüber nach, wer ich bin, über meine Gefühle und meinen Charakter. In allem, was ich kreiere, spürt man meine Persönlichkeit – nicht zu viel, sondern genau richtig.“

Was zeichnet seine Persönlichkeit aus? Gouloumès Antwort macht neugierig auf seine Kompositionen: „Mir wird sehr schnell langweilig, und während die meisten Menschen jeden Tag das Gleiche essen können, kann ich das nicht. Ich richte mich gerne nach Jahreszeiten. Ich mag es, zum Hafen zu gehen und den Fisch zu begutachten oder morgens beim Metzger Fleisch zu kaufen. Ich spreche mit unserem Gärtner, um zu sehen, was wir pflanzen können oder was erntereif ist. Ich schaue gerne, was es am Tag gibt und koche dementsprechend. Ich möchte mich überraschen lassen von dem, was die Erde uns gibt, und immer die Jahreszeit respektieren. Ich teile diesen Geist mit meinen Gästen und bitte sie, mir zu vertrauen.“

Jetzt prägt er die lukullischen Genüsse der Gäste im Maslina Resort. Was ihn in das 5-Sterne-Boutiquehotel in der Bucht von Maslinica auf der Insel Hvar gelockt hat, ist das angesagte Land Kroatien selbst sowie der Spirit im Hotel. „Ich bin immer wieder überrascht, was die Erde einem hier schenkt, was das Meer birgt. Es ist beschaulich und ruhig. Es gibt keinen Lärm und Verschmutzung. Schon bei einem Spaziergang in den Garten von Maslina kann man alles hören, alles riechen – es ist wie eine religiöse Erfahrung. Ich teile zudem den gleichen Geist von Maslina, der auf einer Identität von Authentizität, Respekt, Menschen, Einzigartigkeit und Luxus basiert.“

Wie sich das im Menü widerspiegelt, hat der Spitzenkoch klar vor seinen Augen – aus denen spielerische Freude blitzt, während er beschreibt: „Das Menü wird oft changieren, um die Atmosphäre tagesaktuell zu reflektieren. Gäste, die länger bei uns bleiben, bitten wir, die Menükarte zu schließen. Dann kreieren wir etwas Einzigartiges.“

Mit unverkennbarem Witz schwärmt er unter anderem vom Langoustinen-Gericht mit Blumenkohl-Crumble und Meerrettich-Schaum, der wie Schnee im Sommer wirke. „Wir lassen Fleisch reifen, unser gesamter Fisch stammt von lokalen Fischern, und das meiste Gemüse stammt aus unserem eigenen Garten,“ betont Gouloumés. Einige der Pflanzensamen und essbaren Blumen hat er eigens aus Frankreich mitgebracht. Ob Zucchini, Auberginen, sechs bis sieben verschiedene Tomatensorten, Babygemüse, Obst oder Microgreens – Gouloumès und sein Team pflücken tagesaktuell nahezu vor den Augen der Gäste.

Denis Martin, Direktor des Hotels, freut sich: „Serge Gouloumès ist der perfekte Repräsentant unseres Konzeptes, das auf Bewusstsein und Respekt basiert. Seine Kompositionen wertschätzen sowohl die Vorlieben der Gäste als auch die hiesige Natur. Er versteht es, Gaumen zu überraschen und dadurch zu sensibilisieren.“

Maud Truchi, Gründerin des Maslina Resorts, ergänzt: „Dank Serge Gouloumès wird unseren Gästen achtsamer Luxus in Form von authentischen Erlebnissen geboten, den man sich wahrlich auf der Zunge zergehen lassen kann.“

Das 5-Sterne-Boutiquehotel und die zugehörigen drei luxuriösen Villen sind am 22. April in ihre zweite Saison gestartet. Das Maslina Resort wurde jüngst in die „It List 2021“ der renommierten Reisemagazine Travel + Leisure sowie Condé Nast Traveller aufgenommen und gilt als neues Highlight in der Inselwelt Kroatiens. Buchungen und weitere Informationen zum Hotel unter www.maslinaresort.com (http://www.maslinaresort.com).



Gouloumès‘ Karriere begann in den frühen 1990er Jahren in Beverly Hills, Kalifornien, wo er als Chef Des Cuisines im 4-Sterne-Hotel Ma Maison wurde, unter der Leitung des berühmten Patrick Terrail. Als er nach Frankreich zurückkehrte, wurde er Chefkoch im 4-Sterne-Hotel Aspen Park Hotel in Méribel, gefolgt von einer Tätigkeit als Executive Chef im 4-Sterne Royal Plaza Hotel Luxe in Montreux, Schweiz. Ab 2000 war Gouloumès Chef Des Cuisines im 4-Sterne Miramar Beach Hotel in Théoule sur Mer, Frankreich, bevor man ihn im 5-Sterne-Hotelrestaurant Le Mas Candille in Mougins als Chef Des Cuisine berief. Hier wurde Gouloumès 2005 mit einem Michelin-Stern auszeichnet. Zuletzt war Gouloumès Executive Chef im 5-Sterne-Hotel La Samanna, A Belmond Hotel, in St. Martin, und kehrte schließlich in die Vereinigten Staaten zurück, um als Executive Chef für das neue 5-Sterne Glass Light Hotel & Gallery Autograph Collection in Norfolk, Virginia, zu arbeiten. Im November 2019 wurde Gouloumès mit dem Culinary Heritage Preis von Gault & Millau ausgezeichnet. Er ist Autor von drei Kochbüchern – Carnet de cuisine de Provence, Saveur de France: la Provence et la Côte d’Azur, und D’Esquisses en Délices. Gouloumès gibt sein Fachwissen zudem als Dozent an Kochschulen auf der ganzen Welt weiter.

Thunfisch und Austern – Serge Gouloumès

Das 5-Sterne Boutique Hotel Maslina Resort liegt in malerischer Alleinlage in der Bucht von Maslinica auf der Insel Hvar vor der kroatischen Adriaküste. Mit 53 Zimmern, Suiten und Villen. Die drei Private Villas des Resorts, Liticia, Borovina und Uvala, bieten vollkommene Privatsphäre mit der Möglichkeit, alle Services des Hotels auf Wunsch mit nutzen zu können. Die beiden vier-Zimmer Villen Liticia und Borovina verfügen auf 300 Quadratmetern unter anderem über große Terrassen mit Meerblick und jeweils einen privaten Pool. Die 500 Quadratmeter große Villa Uvala bietet ihren Gästen fünf Zimmer, einen großzügigen Wohnbereich mit Kamin und Zugang zur Terrasse mit Blick über die Bucht von Maslinica. Zum Resort gehören zudem vier Restaurants und Bars, das Pharomatiq Spa, ein Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen, ein Playroom für Kinder und Jugendliche und der Wine & Culture Club für Weinliebhaber. Für Gourmets und Kulturinteressierte ist das Hotel der ideale Ort für luxuriösen Mehrgenerationenurlaub. Im Rahmen seiner „Mindful Luxury“-Philosophie bietet das Hotel seinen Gästen Urlaub und Erlebnisse in enger Verbindung mit der Natur und Kultur des Landes.

http://www.maslinaresort.com/