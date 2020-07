Glücksmomente in Berlin

Berlin aus Perspektive eines Kenners entdecken

Das Glück ist flüchtig, daher sollte man die Gelegenheit beim Schopf packen und ihm hinterher reisen. Das Buch »Glücksmomente Berlin« zeigt die Stadt aus der Perspektive eines Kenners. Die Autorin nimmt die Leser mit auf eine Reise und zeigt, was Berlin auszeichnet und welche Menschen, Köstlichkeiten und Gerüche die Stadt einzigartig machen. Hier findet jeder seinen ganz persönlichen Glücksmomente an idyllischen Orten, bei außergewöhnlichen Aktivitäten und besonderen Erlebnissen.

Die Autorin:

Stella Hempel hat in der deutschen Hauptstadt Wurzeln geschlagen. Einer weltoffenen Metropole, die sie jeden Tag aufs Neue fasziniert und inspiriert. Als freie Redakteurin und Autorin schreibt sie für Stadtmagazine, Tageszeitungen sowie Designmagazine. Sie wohnt und arbeitet mitten in Mitte, hat aber auch in den anderen Berliner Bezirken schon viele Glücksmomente erlebt.

Der Titel ist seit dem 24.06.2020 lieferbar und ist im Buchhandel und auf www.bruckmann.de erhältlich.

Stella Hempel

€ [D] 14,99; € [A] 15,40; sFr. 21,50

ISBN: 978-3-7343-1451-3

