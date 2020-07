Markus Volz bei der Traube Group

Markus Volz

Die Hoteliersfamilie Finkbeiner bündelt die Recruiting Aktivitäten ihrer vier Dependancen in einem neuen Onlineauftritt. Fortan finden interessierte Bewerber auf der Website der „Traube Group“ vielfältige Ein- und Aufstiegschancen sowie aktuelle Stellenangebote aus dem gesamten Portfolio des inhabergeführten Traditionsunternehmens. Am Stammsitz in Baiersbronn ist indes Markus Volz neuer Personaldirektor der Traube Tonbach.

„Karriere mit einem gewissen Extra – das bieten wir in unseren vier ganz unterschiedlichen Betrieben als Traube Group und wollen potenziellen Bewerbern damit die vielfältigen Möglichkeiten in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie aufzeigen“, verrät Hotelier Sebastian Finkbeiner die Intention für das neue Karriereportal. Das Spektrum der zugehörigen Partnerbetriebe umfasst neben dem international renommierten Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Baiersbronn auch das unter Pacht betriebene Vier-Sterne-Schlosshotel Monrepos mit großem Tagungs- und Eventbereich in Ludwigsburg, die Eventgastronomie im Neues Schloss Meersburg am Bodensee sowie die mehrfach ausgezeichnete Betriebsgastronomie des CANtine beim Stuttgarter IT-Spezialisten Vector Informatik. „Unterschiedliche Konzepte in unterschiedlichen Regionen, doch alle eint unser Qualitätsgedanke“, verdeutlicht der Junior Chef der Traube Tonbach die gemeinsame Maxime der Traube Group.

Jobsuchende können sich künftig nicht nur leichter über aktuelle Ein- und Aufstiegsangebote informieren, sondern finden im neuen Portal auch Informationen über die einzelnen Standorte, die diversen Mitarbeiter-Benefits sowie das jeweilige Arbeits- und Lebensumfeld. „Als familiengeführtes Unternehmen wissen wir seit Generationen, das Zusammenhalt ein besonders leistungsstarkes Miteinander formt – und dieses Prinzip leben wir mit unseren Mitarbeitern“, ergänzt auch Junior Chef Matthias Finkbeiner und erklärt. „So meistern wir tagtäglich die höchsten Anforderungen unserer Branche, aber haben auch die Energie für Herausforderungen in außergewöhnlichen Zeiten.“ Die Traube Group beschäftigt in ihren vier Betrieben über 450 Mitarbeiter.

Die Karriereangebote richten sich sowohl an Berufseinsteiger und Auszubildende als auch an erfahrene Profis ihres Fachs. „Egal in welchem Stadium des eigenen Berufswegs sich unsere Mitarbeiter befinden – unsere wichtigste Aufgabe ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das anregt, sich weiterzuentwickeln“, beschreibt Personaldirektor Markus Volz die Rolle des Traditionsunternehmens als Arbeitgeber. Der 32-Jährige aus Achern verantwortet seit April 2020 das Human Ressource Management seines ehemaligen Ausbildungsbetriebs.

Aus eigener Erfahrung weiß Volz, warum das Unternehmen gerade für den Nachwuchs als Kaderschmiede gilt: „Eine fundierte Ausbildung wird hier schon immer als Generationenversprechen verstanden und Talente entsprechend gefördert.“ Rund 100 Auszubildende werden fortwährend in den Betrieben der Traube Group für ihren Berufsweg fit gemacht. „Es ist ein verantwortungsvoller Auftrag, junge Menschen in ihrer Entscheidung für das Gastgewerbe zu bestärken und ihnen die besten Perspektiven für ihre Zukunft aufzuzeigen“, betont Volz. Die Traube Tonbach ermöglicht neben einer Bandbreite an Ausbildungsberufen mit Zusatzqualifikationen auch ein berufsbegleitendes Bachelor-Studium in Kooperation mit der Steinbeis Hochschule.

Wie viele Führungskräfte des Familienunternehmens ist der neue Personalchef ein Heimkehrer: 2007 startete er seine Karriere mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann in der Traube Tonbach und sammelte im Anschluss erste Erfahrungen als Personalsachbearbeiter. Nach einem dualen BWL-Studium mit Schwerpunkt Personalmanagement- und Dienstleistung folgte eine prägende Stationen als Human Resources Manager beim internationalen Logistiker Dachser. Zuletzt betreute Volz den Forschungs- & Entwicklungsbereich bei TRUMPF in Ditzingen. Sich selbst sieht der erfahrene Personaler vor allem als interner Dienstleister, der im engen Austausch mit Führungskräften und Mitarbeitern steht: „Mir ist wichtig, dass wir weiterdenken und uns mit den aktuellen gesellschaftlichen Themen befassen. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Aber auch das Thema Weiterbildung verdient eine noch größere Aufmerksamkeit, um dem Fachkräftemangel begegnen zu können.“

