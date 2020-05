Nils Henkel** hat Burg Schwarzenstein verlassen

Wie heute Ludwig Fienhold im BISS meldete, ändert die Burg Schwarzenstein das Konzept. Kein Gourmet mehr! Deswegen hat der sympathische Zweistenekoch Nils Henkel die Burg verlassen!

Nils Henkel (c) by Thomas Ruhl, Port Culinaire

Fienhold, der Henkel nicht für eine Stellungnahme erreichte, vermutet, dass das Restaurant Schwarzenstein aufgrund Corona und fehlender Wertschätzung der Politik schloss. „Eine Verringerung der Platzkapazität, wie durch die Corona-Auflagen vorgesehen, bei gleichzeitig laufenden hohen Personal- und Food-Kosten wäre schmerzlich gewesen, aber vielleicht noch verkraftbar. Derzeit existieren in Deutschland 300 Sternerestaurants, von denen viele nicht mehr bleiben werden und ihr Konzept ändern müssen.“

Fienhold fordert eine dauerhafte Senkung der MwSt für den Goumetbereich.

Nils Henkel steht mit seiner Pure Nature Küche für einen ganz eigenen Stil zu Kochen. Er serviert seinen Gästen eine neue deutsche Küche, die souverän und einfallsreich mit unterschiedlichen Texturen und aromatischen Überraschungen spielt und jahreszeitlichen Kräutern und Gemüsen ganz besondere Aufmerksamkeit widmet. Dabei stehen oft alte Gemüsesorten und wilde Kräuter aus der Region als Hauptdarsteller im Mittelpunkt. Fisch und Fleisch sind bei manchen Gerichten eher eine sinnvolle Begleitung. Besonders deutlich wird Henkels Leidenschaft beim Menü Flora, wo er komplett auf Fisch und Fleisch verzichtet und man trotzdem nichts vermisst.

Die raffinierten Kreationen gleichen kleinen Kunstwerken, bei denen der Eigengeschmack der erstklassigen Produkte zu jeder Zeit an erster Stelle steht. Nils Henkel möchte seinen Gästen ein Höchstmaß an Qualität sowie puren und unverfälschten Genuss bieten – und das gelingt ihm und seinem Team mit großem Erfolg: Der Gault Millau zeichnete Henkel 2009 zum Koch des Jahres aus. 2010 erschien sein Kochbuch Pure Nature im Fackelträger Verlag und die Leser des Diners Club Magazins wählten ihn zum innovativsten Koch. Im Jahr 2012 kürte ihn das Branchenmagazin RollingPin im Rahmen der Leaders of the Year Awards zum Koch des Jahres. Ganz aktuell wurde Nils Henkel vom Magazin „Der Feinschmecker“ zum Koch des Jahres ausgezeichnet. Er ist seit 2006 Mitglied bei den Jeunes Restaurateurs.

