Sebastian Frank weckt Vorfreude

Mit einem Schmankerl Markt weckt Sebastian Frank die Vorfreude auf alte Zeiten.

An den Wochenenden wird die Horváth Terrasse ab 1. Mai zum Marktplatz.

Sebastian Frank, Inhaber und Küchenchef des Restaurants Horváth, eröffnet in Kreuzberg gemeinsam mit seinem Team seinen ersten Schmankerl Markt mit österreichischen Spezialitäten. Die Terrasse des Restaurants am Paul-Lincke-Ufer wird vom 1. bis 3. Mai und dann jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr zum Marktplatz mit Köstlichkeiten aus dem Horváth und der Heimat des Österreichers. „Am liebsten würden wir unser Restaurant ja wieder fürs Abendgeschäft öffnen. Da daraus vorerst nichts wird, nutzen wir stattdessen unsere schöne Terrasse für etwas ganz Neues“, sagt Sebastian Frank.

Horváth Schmankerl (©Julián Redondo Bueno)

Das Angebot reicht von Gebäck auf die Hand über Eingewecktes bis zum Sonntagsbraten. Das sind Lángos in der Tüte (5 Stück / 5€), Leberkas Semmel, Schnitzelsemmel oder Blunzenbrötchen. Sauerrahmeis mit Erdbeerkernöl oder Apfelstrudel und Vanilleeis stehen ebenso zum Verkauf wie das „Signature“-Gericht Pilzleberkrem (4 € im Weck Glas) mit Butterstritzel oder der Salzsellerie im Salzteig. Nicht nur zum Muttertag können die Gäste ein wöchentlich wechselndes Sonntagsbraten Gericht mitnehmen. Hier startet Sebastian Frank mit Schweinebraten mit Semmelknödel und Soße für 16 € pro Portion. Die Besucher können eigene Weckgläser und Behältnisse wie Tupperdosen mitbringen, um den Verpackungsmüll so gering wie möglich zu halten. Passend zum Braten und für zuhause bietet Sommelière Janine Woltaire neben Weinen auch Getränke aus der alkoholfreien Begleitung zum Mitnehmen an.

Auch Eingewecktes wie Kartoffelgulasch, Rindssuppe oder Gemüsekraftbrühe mit Einlagen wie Frittaten, Grießnockerl, Leberpofesen oder Lungenstrudel, eine Bratensoße, Kürbiskern Pesto, Kartoffelsalat, Buletten, Louise Seleskovitz Sülze mit Kürbiskernvinaigrette oder Buchteln mit Marillenmarmelade und Vanillesoße warten auf die Marktgäste. Das Angebot gilt nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht. So kann es jedes Wochenende anders aussehen.

Horváth Terrasse (©White Kitchen)

Wer die abendlichen Besuche im Horváth zu sehr vermisst, versucht sich mit den Rezepten aus Sebastian Franks erstem Kochbuch „kuk [cook]“, welches ebenso zum Verkauf steht. Darin zeigt der Zwei-Sterne-Koch seine authentische und durch seine österreichischen Wurzeln geprägte Kochkunst, die er durch seinen emanzipatorischen Ansatz ergänzt. Mehr als 60 Gerichte haben Sebastian Frank und der internationale Food Fotograf René Riis für sein erstes Buch „kuk [cook]“ gekocht und fotografiert.

Der Schmankerl Markt auf der Horváth Terrasse am Paul-Lincke-Ufer 44a ist ab dem 1. Mai von Freitag bis Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter können die Gäste die wechselnden Schmankerln im Restaurant kaufen.