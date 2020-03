Küchenchef Vicenzo Broszio entwickelt mit seinem Team Lieferdienst und neue Gerichte zum Mitnehmen von Dienstag bis Samstag zwischen 12 und 19 Uhr

Pakete mit passendem Wein von Sommelier Steve Hartzsch

Ab sofort bietet Küchenchef Vicenzo Broszio drei Ravioli-Gerichte zum Mitnehmen oder mit Lieferung an. Inhaberin Janina Atmadi sagt: „In diesen Zeiten arbeiten viele Gastronomen und Restaurants an alternativen Konzepten. Aus dem Wunsch heraus, weiterhin kreativ tätig zu sein, solidarische Angebote zu schaffen, Mut zu schöpfen und aus der Krise geschüttelt und doch gestärkt wieder herauszukommen. Auch wir können nur zu ‚Support your local restaurant‘ aufrufen, damit es diese Vielfalt in Berlin auch noch nach der Krise gibt.“

theNOname – Vicenzo Broszio (©Augustė Tamulytė)

Das Team im theNOname bietet eine kleine genussvolle Auszeit mit selbstgemachten Ravioli und dazu passenden Weinen, empfohlen von Sommelier Steve Hartzsch. Das Angebot umfasst Ravioli mit Shiitake, Lauch und Sonnenblumenmilch, Ravioli mit Kalbsbäckchen, Rosenseitling und Schwarzwurzelcrema und Ravioli mit Rochen, Spargel, Karotte und Krustentierbisque und kostet pro Portion € 12,50, bei Pick-up € 11,00. Die Ravioli müssen zuhause oder im Büro nur noch für etwa fünf Minuten aufgewärmt werden. Eine Anleitung ist anbei.

theNOname to go (©whitekitchen)

Sommelier Steve Hartzsch verkauft alle Weine seiner Karte auch Außerhaus. Passend zu den Gerichten hat er eine kleine Karte mit seinen Favoriten zusammengestellt. Seine besonderen Pakete: Zwei Portionen Ravioli der Wahl inkl. einer Flasche Rotwein 2013 Teroldego, Az. Agr. Foradori, Trentino 0,75l für € 49,00 bei Lieferung oder für € 46,00 für Selbstabholer oder zwei Portionen Ravioli der Wahl inkl. einer Flasche 2018 Sauvignon Blanc, Weingut Knauß, Württemberg 0,75l für

€ 40,00 bei Lieferung oder für € 37,00 für Selbstabholer.

Bestellt werden kann online unter https://shop.the-noname.de/, per E-Mail an Info@the-noname.de oder telefonisch unter +49 (0)30-288 777 88. Geliefert wird umweltfreundlich mit dem Fahrrad in die Bezirke Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Friedrichshain und Mitte innerhalb einer Stunde von Dienstag bis Samstag zwischen 12 und 19 Uhr.