Covid-19: Lufthansa streicht Flüge, Michelin Gala, ITB und ProWein abgesagt! Internorga?

Angebot auf Kurzstrecken kann in den kommenden Wochen um bis zu 25 Prozent sinken

Zahl der nicht eingesetzten Langstreckenflugzeuge innerhalb der Lufthansa Group steigt von 13 auf bis zu 23

Möglichkeit von Kurzarbeit in Prüfung

Wer jetzt reist, hat die Lounge oft für sich alleine – wenn sie nicht geschlossen ist!

In Folge der verschärften Situation durch die beschleunigte Verbreitung des Coronavirus hat die Lufthansa Group heute weitere Maßnahmen beschlossen, um den wirtschaftlichen Folgen zu begegnen. Danach kann das Angebot von Kurz- und Mittelstreckenflügen in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus in den kommenden Wochen um bis zu ein Viertel reduziert werden. Auch bei den Langstreckenverbindungen verringern die Airlines der Lufthansa Group ihr Programm weiter. Die Zahl der rechnerisch nicht eingesetzten Langstreckenjets der Lufthansa Group wird von 13 auf bis zu 23 Flugzeuge ansteigen. Der Konzern prüft darüber hinaus die Möglichkeit von Kurzarbeit in verschiedenen Bereichen.

___________________________________________

Immer aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter!

___________________________________________

In Berlin wurde so eben die ITB, die Internationale Tourismus Börse, abgesagt. 10.000 Aussteller und 160.000 Besucher machen 7 Mrd Euro Umsatz. Das wird ein schlimmer Verlust für die Branche sein und für Berlin eine kleine Katastrophe! Berlin war im 4 und 5 Sternebereich fast ausgebucht. Es gabt noch Restzimmer ab 400 €. Jetzt bekommt man bei Hotel.com das Sheraton Esplanade für 180 €.

In Düsseldorf wurde die ProWein abgesagt, meldete das Fachmagazin „Falstaff“. Der Gourmet Report meldet so eben, dass die Michelin Gala in Hamburg abgesagt ist!

Internorga – wird sie stattfinden?

Die Hamburger Internorga behauptet, sie findet planmässig statt. Das hatte aber die ITB auch noch am Tag der Absage gesagt. Sicher ist es vernünftiger, wenn man auch die Internorga dieses Jahr absagt.

Seriöse Infos zum CoViD-19 beim Robert Koch Institut