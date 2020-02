Sous Chef Christopher Kujanski wird Küchenchef im POTS, Berlin

Christopher Kujanski übernimmt die Küche im POTS und Michél Engling zeichnet als Executive Chef für den gesamten Küchenbetrieb des Ritz-Carlton Berlin verantwortlich

Christopher Kujanski, Ritz-Carlton Berlin

Ab dem 1. März 2020 übernimmt Christopher Kujanski (31) die Position des Küchenchefs im Restaurant POTS. Christopher Kujanksi ist seit Eröffnung des POTS im Januar 2019 Teil des Küchenteams und war zuletzt als Sous Chef tätig. Ebenfalls neu ist Michél Engling (34), der in seiner Position als Executive Chef den gesamten Küchenbetrieb des The Ritz-Carlton, Berlin einschließlich des POTS verantwortet. Patron des POTS bleibt weiterhin die Kochlegende Dieter Müller.

„Wir sind sicher, dass Christopher Kujanski und Michél Engling eine ideale Ergänzung für unser bisheriges Team sein werden“, freut sich der kluge Martin Lisson, Director Food & Beverages im

The Ritz-Carlton, Berlin über seine neuen Küchenchefs. Geschickt war so spät wie möglich die Ernennung des Sous Chefs zum Küchenchef zu verzögern, da am 4.März der Michelin rauskommt und der alte Küchenchef Frederik Grieb sich große Hoffnung auf einen Stern machen kann. Bei einem Küchenchefwechsel setzen die Führer gerne die die Wertung für das Jahr aus. Aber jetzt ist das Buch gedruckt und man kann nichts mehr ändern.

Christopher Kujanski kann auf zahlreiche namhafte Stationen zurückblicken, darunter das 3-Sterne-Restaurant Vendôme im Grandhotel Schloss Bensberg, das Berliner 2-Sterne-Restaurant FACIL im The Mandala Hotel sowie das mit einem Stern ausgezeichnete Restaurant Schwarzenstein. Darüber hinaus war er als Sous Chef im Restaurant Dieter Müller auf der MS Europa tätig. Christopher Kujanski stellt seine kulinarische Handschrift ab dem 3. März 2020 vor, wenn die neue Frühjahrskarte im POTS präsentiert wird. Er übernimmt die Küchenchef Position von Frederik Grieb, der sich nach nur einem Jahr im POTS dank eines Investors im Osten Berlins – in der Rummelsburger Bucht – selbständig machen wird.



Michél Engling bringt viel internationale Erfahrung sowie Kenntnisse des Berliner Marktes aus seinen bisherigen Stationen mit und wird im The Ritz-Carlton, Berlin ein Team aus rund 40 Köchen und Konditoren leiten. Er verantwortet den gesamten Küchenbetrieb des Fünf-Sterne-Superior Hotels, vom Restaurant POTS über das Food-Pairing in den Bars The Curtain Club und Fragrances, der The Lounge und der Inhouse-Pâtisserie bis hin zum In-Room Dining sowie internen und externen Caterings bei Events, Galas und Konferenzen.

Michél Engling

Vor seinem Wechsel an den Potsdamer Platz war er in gleicher Position für das Hilton Berlin tätig. Zu seinen weiteren Stationen zählen unter anderem das 25hours Hotel Bikini Berlin, das zur Gruppe Ritz-Carlton gehörende Hotel Arts in Barcelona sowie das The Ritz-Carlton, Wolfsburg.

Der wunderbare Restaurantleiter / Sommelier Mathias Brandweiner wird – wie gewohnt – weiter das Restaurant leiten. Ein großes Glück für das Haus und seine Gäste!

Reservierungen fürs POTS an pots.berlin@ritzcarlton.com