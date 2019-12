Pressefreiheit siegt – Marc Veyrat verliert erwartungsgemäß gegen Guide Michelin

Marc Veyrat, der berühmte französischer Küchenchef, sagte, er sei „in Ungnade gefallen“, nachdem ihm einer seiner Michelin-Sterne abgenommen wurde, hat seine Klage gegen den Guide Michelin verloren. Cheddargate taufte die Presse den Vorgang.

Der Michelin-Führer ist ein Restaurantführer, und seine Drei-Sterne-Restaurants werden zu den besten der Welt gezählt.

Marc Veyrat verlor seine Top-Bewertung (statt drei nur noch zwei Sterne) nach nur einem Jahr und verklagte Michelin und verlangte eine vollständige Erklärung.

Doch das französische Gericht wies seine Klage ab und verurteilte ihn zur Zahlung der Kosten.

Es stellte fest, dass der 69-jährige Koch keinen Beweis dafür erbracht hatte, dass er einen materiellen Schaden erlitten hatte. Veyrat hat sich offenbar anwaltlich schlecht beraten lassen, denn er wollte eigentlich die Beweggründe der Abstufung erfahren und nicht Schadenersatz. So musste er den Prozess verlieren.

Marc Veyrat selbst sagte der Nachrichtenagentur AFP vor dem Urteil, dass das Geschaeft in dem Restaurant La Maison des Bois im vergangenen Jahr um 7 % gestiegen ist und er selbst in der normalerweise ruhigen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ausgebucht war.

Sein Rechtsfall zielte jedoch darauf ab, die Redaktion des Reiseführers zu zwingen, die Notizen der Inspektoren und die Gründe für die Entscheidung, seinem Restaurant den dritten Stern zu entziehen, herauszugeben. Stattdessen forderte Veyrat einen Euro symbolischen Schadenersatz.

Michelin bezeichnete den Koch als „narzisstische Diva“ und sagte, es gehe beim Prozess um Meinungsfreiheit und Kritik.

Veyrat hatte zuvor gesagt, er sei in monatelange Depressionen gestürzt und kritisierte Michelins Restaurantkritiker, die als „Inspektoren“ bekannt sind.

Sie „wagten zu sagen, dass wir Cheddar in unser Soufflé tun“, sagte er zu Beginn seiner Klage im französischen Radio und meinte, er würde niemals einen englischen Käse auf diese Weise verwenden.

„Ich habe Safran hineingetan, und der Herr, der kam, dachte, es sei Cheddar, weil er gelb war“, sagte er.

Anfang 2019 bat er den Reiseführer, sein Restaurant ganz aus dem Verzeichnis zu streichen, anstatt nur mit zwei Sternen aufgeführt zu werden – was der Verlag ablehnte. 3 Sterne werden jedes Jahr an etwa 100 Restaurants in der Welt vergeben – manchmal etwas mehr oder weniger. Der Reiseführer sagt, dass er eine solche Bewertung nur an Restaurants vergibt, die eine „besondere Reise“ wert sind, nur um dort zu speisen. Zwei-Sterne-Restaurants hingegen sind „exzellent“ und „einen Umweg wert“.

Aber die Autoren sind sich der Macht des Leitfadens bewusst, denn „einen Stern (oder drei) zu bekommen, könnte das Schicksal eines Restaurants verändern“.

Der Eintrag für La Maison des Bois, in Marc Veyrats Heimatstadt Manigod im Departement Haute-Savoie, 20 km (12 Meilen) westlich des Mont Blanc, stellt fest, dass die Gäste „sicher sein können, gut betreut zu werden“ inmitten einer atemberaubenden Umgebung und „der Koch immer wieder überrascht“.

